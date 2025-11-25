ANSES: quiénes cobran hoy, 25 de noviembre

ANSES inicia el pago de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo para documentos terminados en 2 y 3 este 25 de noviembre (REUTERS/Tomas Cuesta)

Este martes 25 de noviembre marca una nueva jornada de pagos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el marco del calendario correspondiente al mes de noviembre 2025.Como es habitual, las fechas establecidas por el organismo dependen de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios y alcanzan tanto a jubilados, pensionados y titulares de programas sociales como a quienes perciben asignaciones familiares, universales y planes de desempleo.

A continuación, el detalle de quiénes reciben hoy su haber, junto con la información clave acerca de los montos de las jubilaciones y asignaciones previstas para este mes.

Quiénes cobran hoy, 25 de noviembre

En esta jornada, la ANSES abona distintas prestaciones sociales y asistenciales de acuerdo al cronograma publicado para noviembre de 2025. Las fechas varían conforme a la prestación y la terminación del DNI, permitiendo una distribución ordenada de los pagos en todo el país.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

El lunes 25 de noviembre está previsto el pago para los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos haberes mensuales superan el monto mínimo, con documentos terminados en dos (2) y tres (3).

El calendario de pagos de ANSES para noviembre 2025 incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y Plan de Desempleo 1 (NA)

Este grupo no había tenido pagos calendarizados previamente en la semana, ya que la cronología para quienes perciben haberes superiores al mínimo se extiende desde el 20 hasta el 28 de noviembre, segmentada cada día por diferentes terminaciones de DNI. Esta distribución asegura que el flujo en las sucursales bancarias se mantenga ordenado y seguro para los adultos mayores.

Plan de Desempleo 1

Además de los pagos previsionales, ANSES también deposita hoy la prestación correspondiente al Plan de Desempleo 1 para los beneficiarios con documento terminado en dos (2) y tres (3). Este programa asiste a personas desocupadas que reúnen los requisitos legales y que anteriormente se desempeñaban en relación de dependencia, con fechas de cobro también escalonadas a lo largo de la última semana de noviembre.

Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre se desarrolla el pago único de las asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento. Hoy, 25 de noviembre, las personas que hayan tramitado estas asignaciones y que se encuentren dentro de las fechas previstas pueden percibir el beneficio, sin segmentación por terminación de DNI. La modalidad de pago permite abarcar a todos los documentos durante el lapso indicado, facilitando el acceso al monto correspondiente según la fecha del hecho que originó la percepción.

El haber mínimo de jubilación en noviembre 2025 se fija en $333.150, con un bono extraordinario de $70.000 para quienes no superan el piso de $403.150

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Hoy también está vigente el cronograma de pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Hasta el 10 de diciembre, los titulares de estas prestaciones pueden cobrar el beneficio, sin importar la terminación de su DNI. El sistema otorga un plazo extendido para garantizar que todos los titulares puedan presentarse a cobrar en la entidad bancaria o medio de pago habilitado.

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2025

El haber mínimo de jubilación de ANSES para noviembre de 2025 queda fijado en $333.150, tras la aplicación de un aumento del 2,1% asociado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, tal como lo establece la fórmula de movilidad vigente.

A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, lo que eleva el ingreso de bolsillo a $403.150. Este esquema de bonificación extraordinaria se mantiene sin cambios desde marzo de 2024 y abarca a todos los titulares cuyos ingresos, sumando el haber y el bono, no alcancen ese piso.

Es decir, el universo beneficiado se extiende a quienes están debajo del umbral de $403.150, incluyendo aquellas personas que perciben haberes contributivos superiores a la mínima, pero que no llegan al tope establecido.

Las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor reciben refuerzos para alcanzar el ingreso mínimo de $403.150 (NA)

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) acceden este mes a un monto de $266.520, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) ascienden a $233.252. Para ambos grupos, si la suma de su haber con el bono no alcanza los $403.150, se les paga el refuerzo proporcional necesario para elevar el ingreso a dicho piso.

El haber máximo para noviembre llega a $2.241.788,48, segmento que no accede al bono extraordinario ya que sus haberes superan el umbral definido. Así, el sistema de ANSES busca igualar y sostener los ingresos reales en los tramos más bajos, con un mecanismo de refuerzo automático y sin trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

El valor de referencia de los haberes jubilatorios y el esquema de bonos se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación, conforme a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24.

El índice de ajuste se calcula tomando el dato de inflación oficial dos meses antes a la actualización efectiva de los ingresos previsionales, estableciendo así una dinámica de ajuste automático que acompaña los movimientos de precios en la economía nacional.

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2025

Con la última actualización, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza en noviembre un valor de $120.066 por hijo. Sin embargo, el monto cobrado de manera directa por los titulares es de $95.958, ya que la ANSES retiene el 20% hasta que se cumpla con la presentación de la Libreta AUH, requisito que certifica el acceso a la educación y controles de salud de los menores beneficiarios.

Esta misma cifra rige para la Asignación Universal por Embarazo, destinada a gestantes en situación de vulnerabilidad. Para el caso de hijos con discapacidad, la AUH se eleva hasta $389.808 mensuales.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza los $120.066 en noviembre, aunque el monto directo es de $95.958 por la retención del 20%

Las Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia en el primer tramo se fijan en $59.862 por menor, suma también sujeta a la actualización por movilidad. La ayuda escolar anual queda definida en $42.922 por hijo, y los montos únicos por nacimiento y adopción se establecen en $69.776 y $417.197 respectivamente. Además, quienes tienen hijos menores de 3 años y cumplen los requisitos pueden acceder a un complemento por compra de leche de $40.000 mensuales.

El cronograma varía según el cierre de DNI de cada titular y puede consultarse a través de la web o la app “Mi ANSES”. El proceso de actualización automática mensual, implementado a partir de abril de 2024, permite que la prestación acompañe la evolución de los precios, asegurando cobertura real y ajustada a la coyuntura económica.

La modalidad de cobro continúa facilitándose por mecanismos digitales para la presentación de la libreta y la regularización de requisitos.