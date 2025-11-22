Cerró en Buenos Aires el evento anual de Ethereum, la segunda mayor cripto del mundo: en 2026 se hará en la India

Esta tarde cerró en Buenos Aires Devconnect Argentina, la edición 2025 de la comunidad global de Ethereum, la segunda mayor criptomoneda del mundo por capitalización de mercado, destinada a desarrolladores, investigadores, colaboradores de la comunidad y builders.

A diferencia de las conferencias cripto tradicionales, gran parte de la programación y los espacios de Devcon son creados y liderados por la comunidad, reflejando la cultura bottom-up de Ethereum y su enfoque en la colaboración, valores que predica el fundador y geniecillo de Ethereum, Vitalik Buterin, uno de los mayores (tal vez el mayor) impulsor de las finanzas descentralizadas (DeFi) y de aplicaciones cripto del mundo. Como la absoluta mayoría de las criptomonedas, Ether, la cripto de Ethereum, no atraviesa un buen momento: en los últimos 7 días su cotización se redujo en casi 14%, a unos USD 2.750 la unidad, lo que dejó su capitalización en unos USD 332.000 millones.

En el cierre de la edición argentina, la Ethereum Foundation anunció que Devcon 8, la próxima conferencia global de la comunidad y desarrolladores se realizará en Mumbai, India, durante el último trimestre de 2026.

India fue seleccionada como la próxima sede debido a la escala y rápido crecimiento de su ecosistema de desarrolladores, la creciente adopción local y la fortaleza de sus comunidades de Ethereum de base.

El país asiático, el más populoso del mundo, cuenta con más de 17 millones de desarrolladores en GitHub y se convirtió en la mayor fuente de nuevos desarrolladores cripto desde 2023, muchos de ellos construyendo en Ethereum y sus ecosistemas de escalado. Además, el país lidera la adopción global de criptomonedas por segundo año consecutivo y ha visto un crecimiento significativo en actividades relacionadas con Ethereum en universidades, meetups, hackathons y organizaciones locales.

La primera imagen de promoción de la DevConnect 2026, en la India

“India tiene uno de los mayores pools de talento técnico del mundo, y sus comunidades de Ethereum han crecido rápidamente en los últimos años”, dijo Nathan Sexer, Líder del Equipo de Devcon. “Realizar Devcon 8 en Mumbai fortalece este impulso y reduce las barreras para que nuevos builders en la región se conecten con colaboradores de todo el mundo”, explicó.

De hecho, la elección de la India, uno de los países más destacados del mundo en cuanto al capital humano en ciencias exactas, matemática y desarrollos digitales, también resalta el hecho de que la DevConnect 2025 haya tenido lugar en la Argentina, tributo a la importancia de la comunidad local de desarrolladores.

Mumbai es una ciudad global con una base tecnológica sólida y ofrece gran accesibilidad para asistentes de toda India y Asia, respaldando el enfoque de Devcon en alcanzar comunidades emergentes y de rápido crecimiento.

La edición argentina batió récords y se convirtió en el mayor evento organizado por Fundación Ethereum. Se distribuyeron 20.000 entradas y hubo 14.000 asistentes (poco más de 5.000 de ellos desarrolladores) incluidos más de 10.000 argentinos y más de 1.800 de otros países latinoamericanos. Hubo 130 países representados y el porcentaje de asistentes “primerizos” fue del 60%, lo que refleja que la comunidad de Ethereums locales sigue creciendo y renovándose. Entre los participantes hubo más de 300 personas del ámbito académico, entre estudiantes y docentes, aparte de cientos de estudiantes adicionales de escuelas locales cuya asistencia fue promovida por el Ministerio de Educación de la Ciudad.

Uno de los 79 expositores de la Devconnect 2025, en Palermo

En el evento hubo 79 expositores y las temáticas comprendieron Finanzas Descentralizadas (DeFI), Privacidad, Social Descentralizado, Hardware & Wallets, IA, Gaming, Arte. DevConnect tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural, en Palermo, donde se desarrollaron más de 40 eventos. Los principales speakers fueron Vitalik Buterin, los co-directores ejecutivos de la Ethereum Foundation Tomasz Stanczak y Hsiao-Wei Wang, el fundador de Aave Stani Kulechov, el fundador de Base Jesse Pollak, Roger Dingledine de The Tor Project, el ex core researcher ahora en Etherealize Danny Ryan, Nader Dabit (EigenLabs), el cofundador de Logos Network Jarrad Hope, y más.

Entre los speaker locales se contaron Mariano Conti, Santiago Palladino, Santiago Siri y Sebastián Serrano, el CEO Ripio, una bolsa cripto.

Durante el desarrollo de DevConnect, Buterin, el creador ruso-canadiense de Ethereum, ratificó la importancia que le asigna a la comunidad argentina en el ecosistema y resaltó la transformación política y social de la Argentina, la aparición de una nueva generación de líderes libertarios y el avance de la adopción cripto.

Buterin destacó que hoy hay hay empresas de software en Buenos Aires que contribuyen a la infraestructura de Ethereum con una calidad similar o superior a empresas de EEUU y Europa, amén de un alto nivel de adopción y uso de criptomonedas

“La comunidad realmente es impresionante. Este fenómeno trasciende cualquier compañía, incluso cualquier gobierno. Se trata de miles de desarrolladores y millones de usuarios con características únicas. Nuestra intención es apoyar ese proceso”, dijo Buterin a Infobae.

Además, en su quinta visita al país el creador de Ethereum dejó la siguiente definición: “el mayor cambio que noté en los argentinos es el ánimo. Hace cinco años, la sensación dominante era que Argentina podía mejorar. El estado de ánimo actual es que Argentina está mejorando. Antes, el objetivo principal era eludir un sistema político disfuncional y roto. Era un país donde, para sobrevivir económicamente, muchos debían recurrir a esquemas fuera del sistema formal. Ahora, el clima es diferente. El Gobierno muestra señales de apoyar mayor libertad, de empoderar a los emprendedores y de propiciar el desarrollo económico en paz. La población intenta acompañar ese proceso”.

Según Buterin, la resistencia a gobiernos negativos es fundamental. “Vengo de Rusia, así que sé de la importancia de esa actitud, pero también observo que el crecimiento tiene un límite cuando el Estado sólo obstaculiza. Si el gobierno resulta colaborativo y apoya tanto a emprendedores como a la actividad honesta, pueden avanzar todos”, subrayó.