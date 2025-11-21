Economía

El billete de $20.000 cumple un año en circulación: qué se podía comprar cuando salió y para qué alcanza hoy

Los incrementos de precios fueron “licuando” el poder adquisitivo del billete de mayor denominación. Los ejemplos que dejan a la vista el desgaste por inflación

Guardar
El billete de $20.000 cumplió
El billete de $20.000 cumplió un año en circulación con una fuerte pérdida de poder adquisitivo.

El 13 de noviembre el billete de $20.000 cumplió su primer año en circulación. Se trata del papel de mayor denominación que circula por el país, pero su poder de compra no es tan alto como el que tenía cuando salió. Esto es algo lógico, teniendo en cuenta el avance de la inflación, que no es otra cosa que la pérdida de poder adquisitivo del peso.

Ahora bien, ¿cuánto poder de compra perdió? Eso depende del producto o servicio que se tome como referencia, pero un repaso de algunos precios sirve para tener una idea cercana del deterioro del billete de mayor valor.

El kilo de asado, por ejemplo, costaba $7.524 en noviembre de 2023, justo cuando “nació” el billete de mayor denominación. Eso quiere decir que con $20.000 se podían comprar 2,7 kilos con un solo billete. Un año más tarde, el valor del kilo de asado asciende a $11.776, según datos difundidos por el Indec, por lo que el mismo billete permite comprar sólo 1,7 kilos. En términos porcentuales, la depreciación es del 36%.

Es similar el resultado para otros cortes de carne. El kilo de cuadril pasó de $9.131 a $14.687 en el período analizado, lo que significa que se podían comprar 2,2 kilos a finales de 2023 y apenas 1,4 kilos en la actualidad.

En un año, el kilo
En un año, el kilo de asado subió de $7.524 a $11.776, reduciendo un tercio lo que se puede comprar con un solo billete (Reuters)

Otras categorías de producto siguieron el mismo camino. Sirve de ejemplo el aceite de girasol de 1,5 litros, que en noviembre del año pasado tenía un valor de $3.296. En ese momento, $20.000 eran suficientes para comprar 6,1 botellas de ese producto. Hoy, en cambio, el valor promedio es de $5.012, de donde se desprende que se pueden adquirir 4 botellas con el mismo billete. La diferencia en ese caso fue de -38%.

En otros casos la diferencia es menor, pero también significativa. El kilo de pan francés tipo flauta tenía un valor de $3.041 en noviembre del año pasado, por lo que se podían comprar 6,6 kilos con $20.000. Hoy el precio de ese mismo producto es de $3.909 y el poder de compra del billete llega a 5,1 kilos (23% menos).

Combustibles y transporte

Fuera de los supermercados se pueden encontrar otros ejemplos. En combustibles, los números son claros. En noviembre de 2024 un litro de nafta súper costaba $1.077 en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, $20.000 permitían cargar 18,57 litros. En la actualidad es más difícil determinar un precio, por que los valores varían según la estación, la hora del día y la demanda, pero en la mayoría de las bocas de expendio de CABA el litro de súper tiene un valor de $1.497. Así, con $20.000 en mano, se pueden cargar 13,36 litros. La diferencia es entonces de 5,21 litros, un número más que considerable. En términos porcentuales, la caída del poder de compra fue de 28%.

En combustibles, los $20.000 pasaron
En combustibles, los $20.000 pasaron de equivaler a casi 19 litros de súper a poco más de 13.

El gasoil no se queda atrás. Cuando los $20.000 salieron a circular por el país, el litro de ese combustible se vendía a $1.092 por litro en su versión más económica, de lo que se desprende que un billete alcanzaba para adquirir 18,31 litros. Pasados doce meses, el precio promedio que se encuentra en las estaciones de CABA es de $1.509 por litro. Con $20.000, entonces, se pueden comprar 13,25 litros, unos cinco litros menos.

La depreciación de los $20.000 se hace notar también en el transporte público. En noviembre del año pasado el boleto de colectivo más accesible del AMBA costaba $371,13. Desde hace unos días, el mismo boleto se vende a un precio de $494,83. De esta forma, el poder de compra del billete de máxima denominación bajó de 53,8 a 40,4 pasajes, un 24,9% menos.

En líneas generales, tomando como referencia los ejemplos mencionados, se puede concluir que los $20.000 perdieron un 30% de poder de compra en el último año. Por supuesto, lo mismo ocurrió con el resto de los billetes en circulación, solo que las demás denominaciones llevan más años perdiendo valor.

Temas Relacionados

BilletesInflaciónPreciosPoder adquisitivoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El nuevo gobierno de Japón aprobó un paquete de reactivación económica por USD 135.000 millones

El conjunto de medidas incluye subsidios energéticos y recortes tributarios, con el fin de impulsar el crecimiento del país

El nuevo gobierno de Japón

Cómo retirar efectivo en comercios durante el fin de semana largo en el que no funcionarán los bancos

Existen muchas opciones para conseguir dinero en supermercados, estaciones de servicio, farmacias y otras cadenas comerciales

Cómo retirar efectivo en comercios

Bitcoin cayó debajo de los USD 85 mil y ya pierde más de 33% desde su máximo

El desplome de monedas digitales se intensifica mientras el mercado de derivados anticipa nuevos riesgos y aumentan los movimientos de carteras inactivas. Empresas vinculadas al ecosistema enfrentan presión ante la volatilidad reciente

Bitcoin cayó debajo de los

Furor por las compras al exterior: las importaciones vía courier aumentaron más 200% en octubre

El último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) expone el salto que tuvieron este tipo de importaciones. Lo que adelantó la declaración por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Furor por las compras al

Industria: solo el 13% de las empresas espera aumentar su producción en el corto plazo

Según una encuesta del Indec, persisten las señales de debilidad en la demanda interna y un alto porcentaje de compañías reporta pedidos por debajo de lo normal

Industria: solo el 13% de
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

El gigante de Europa que está tras los pasos del Dibu Martínez para ganar la Champions League

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

De irse a pescar a ganarle una final inolvidable a Roger Federer: a 20 años de la epopeya de David Nalbandian en el Masters

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

TELESHOW
La foto del Mono de

La foto del Mono de Kapanga en el servicio militar que sorprendió a Mario Pergolini: “Me cambió la vida para bien”

El emotivo saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a su hija Juanita: “Esa sonrisa que ilumina todo”

Eugenia Tobal y sus lágrimas de orgullo en MasterChef Celebrity: la huella imborrable entre su madre y su hija

Cazzu y María Becerra cautivan y provocan desde las revistas extranjeras GQ y Glamour

El libro que se convirtió en la “Biblia” de Romina Manguel: “Es de las historias de amor más lindas que leí”

INFOBAE AMÉRICA

Japón reactivará la mayor central

Japón reactivará la mayor central nuclear del mundo

El nuevo gobierno de Japón aprobó un paquete de reactivación económica por USD 135.000 millones

Cuando las abuelas coreanas hicieron una revolución: fragmento de “Halmoni”, de María del Pilar Álvarez

Ucrania advirtió que no aceptará un plan que cruce sus “líneas rojas” y Zelensky se reúne con líderes europeos

Nuevos secuestros en Nigeria: hombres armados se llevaron a 52 estudiantes de una escuela católica