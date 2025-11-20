“El Uber del reciclaje”: cómo funciona la primera billetera digital creada para que usen los cartoneros

La economía circular que protagonizan los cartoneros mueve USD 1.000 millones anuales en la Argentina, según Reaquila

La constante expansión de las fintech encuentra cada vez más variantes para desarrollar todos los nichos posibles de su negocio. Una startup diseñó una billetera digital y una plataforma para vincular a los 150.000 cartoneros y recicladores urbanos de la Argentina y darle servicios financieros a una economía informal que mueve, según su estimación, USD 1.000 millones anuales.

Reaquila, una fintech creada por 4 jóvenes de Bahía Blanca, aspira a ser algo más que una app financiera y apunta a convertirse en “una plataforma tecnológica para la economía circular”. Además de las prestaciones básicas de cualquier billetera es plataforma de conexión laboral para recicladores urbanos, un sistema que funciona como un “Uber del reciclaje”: conecta en tiempo real oferta y demanda de materiales reciclables, digitaliza pagos y otorga trazabilidad al circuito.

“Desarrollamos una plataforma digital que conecta toda la cadena de valor del reciclaje, que abarca al consumidor, los recolectores de base, cooperativas, asociaciones y empresas de packaging”, explicó a Infobae el CEO de Reaquila, Martín Parra.

Según explicó, en general los cartoneros quedan afuera de esa cadena de valor. “La plataforma permite que en lugar de revisar los tachos en la calle, vayan directamente a los lugares donde hay materiales para reciclar que la aplicación les indica. Luego, los lleven directamente a donde se los compran, cobrando de manera digital”, dijo Parra.

Ese circuito que facilita la tarea del reciclador y digitaliza su venta es también el que le permite ganar dinero a Reaquila. “Generamos ingresos por tres vías: por trazabilidad, y que armamos reportes de recupero de material que vendemos a recicladores y otras empresas; por la ‘uberización’, ya que cobramos una parte de lo que pagan quienes piden la recolección; por fuera de la plataforma, también tenemos un negocio de comercialización de envases”.

El sistema es financiado tanto por una empresa o comercio que quiere “colocar” sus residuos de plástico, papel, cartón o metal y, en el otro extremo, las empresas que compran esos materiales.

El cartonero, aseguró Parra, no tiene costo alguno y puede ver incrementado su ingreso: “Hoy, cada cartonero en Argentina percibe en promedio unos USD 350 al mes, lo que no refleja el valor real de su aporte ambiental. Con la digitalización que proponemos, esa cifra podría escalar hasta los USD 1.100 mensuales, con una mejora directa en la calidad de vida de miles de familias”.

La plataforma ofrece a cada cartonero, en forma gratuita:

● Pagos digitales inmediatos, eliminando los riesgos del efectivo.

● Una tarjeta Mastercard prepaga, unida a una cuenta con saldos remunerados.

● Una app de conexión laboral donde “las personas, comercios o empresas publican los materiales reciclables que tienen disponibles, los recicladores urbanos cercanos reciben la notificación y coordinan el retiro en el momento y todo el proceso queda registrado digitalmente”.

● Trazabilidad y validación, para acceder a créditos, seguros y programas públicos.

● Autonomía territorial, reduciendo costos de transporte y dependencia de intermediarios.

Reaquila existe hace 5 años y ya lanzó programas similares orientados a la economía circular en Chile y España. Un punto clave para avanzar en el plan en la Argentina es la certeza de que los cartoneros o recicladores urbanos cuentan con un teléfono celular con las prestaciones necesarias para utilizar la plataforma. “Un joven de 20 o 22 años que junta materiales en la calle puede manejarse perfectamente con un teléfono móvil. Si se diera el caso de que no lo tiene, tenemos alianzas para proveérselo”, explicó Parra.

Para lanzar su billetera cuenta con aliados estratégicos como Mastercard, Pomelo (tecnología para emisión de tarjetas y compliance) y Wibond (integración fintech e infraestructura digital). Además, el proyecto cuenta con el respaldo de agrupaciones de recolectores urbanos y gobiernos locales. Hasta el presente, la startup se fondeó en dos rondas de inversión que reunieron USD 500.000.