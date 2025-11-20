Economía

“El Uber del reciclaje”: cómo funciona la primera billetera digital creada para que usen los cartoneros

Una app provee servicios financieros orientados a los recicladores urbanos y los vincula con los compradores de los materiales que recogen

Guardar
La economía circular que protagonizan
La economía circular que protagonizan los cartoneros mueve USD 1.000 millones anuales en la Argentina, según Reaquila

La constante expansión de las fintech encuentra cada vez más variantes para desarrollar todos los nichos posibles de su negocio. Una startup diseñó una billetera digital y una plataforma para vincular a los 150.000 cartoneros y recicladores urbanos de la Argentina y darle servicios financieros a una economía informal que mueve, según su estimación, USD 1.000 millones anuales.

Reaquila, una fintech creada por 4 jóvenes de Bahía Blanca, aspira a ser algo más que una app financiera y apunta a convertirse en “una plataforma tecnológica para la economía circular”. Además de las prestaciones básicas de cualquier billetera es plataforma de conexión laboral para recicladores urbanos, un sistema que funciona como un “Uber del reciclaje”: conecta en tiempo real oferta y demanda de materiales reciclables, digitaliza pagos y otorga trazabilidad al circuito.

“Desarrollamos una plataforma digital que conecta toda la cadena de valor del reciclaje, que abarca al consumidor, los recolectores de base, cooperativas, asociaciones y empresas de packaging”, explicó a Infobae el CEO de Reaquila, Martín Parra.

Según explicó, en general los cartoneros quedan afuera de esa cadena de valor. “La plataforma permite que en lugar de revisar los tachos en la calle, vayan directamente a los lugares donde hay materiales para reciclar que la aplicación les indica. Luego, los lleven directamente a donde se los compran, cobrando de manera digital”, dijo Parra.

Ese circuito que facilita la tarea del reciclador y digitaliza su venta es también el que le permite ganar dinero a Reaquila. “Generamos ingresos por tres vías: por trazabilidad, y que armamos reportes de recupero de material que vendemos a recicladores y otras empresas; por la ‘uberización’, ya que cobramos una parte de lo que pagan quienes piden la recolección; por fuera de la plataforma, también tenemos un negocio de comercialización de envases”.

El sistema es financiado tanto por una empresa o comercio que quiere “colocar” sus residuos de plástico, papel, cartón o metal y, en el otro extremo, las empresas que compran esos materiales.

El cartonero, aseguró Parra, no tiene costo alguno y puede ver incrementado su ingreso: “Hoy, cada cartonero en Argentina percibe en promedio unos USD 350 al mes, lo que no refleja el valor real de su aporte ambiental. Con la digitalización que proponemos, esa cifra podría escalar hasta los USD 1.100 mensuales, con una mejora directa en la calidad de vida de miles de familias”.

La plataforma ofrece a cada cartonero, en forma gratuita:

● Pagos digitales inmediatos, eliminando los riesgos del efectivo.

● Una tarjeta Mastercard prepaga, unida a una cuenta con saldos remunerados.

● Una app de conexión laboral donde “las personas, comercios o empresas publican los materiales reciclables que tienen disponibles, los recicladores urbanos cercanos reciben la notificación y coordinan el retiro en el momento y todo el proceso queda registrado digitalmente”.

● Trazabilidad y validación, para acceder a créditos, seguros y programas públicos.

● Autonomía territorial, reduciendo costos de transporte y dependencia de intermediarios.

Reaquila existe hace 5 años y ya lanzó programas similares orientados a la economía circular en Chile y España. Un punto clave para avanzar en el plan en la Argentina es la certeza de que los cartoneros o recicladores urbanos cuentan con un teléfono celular con las prestaciones necesarias para utilizar la plataforma. “Un joven de 20 o 22 años que junta materiales en la calle puede manejarse perfectamente con un teléfono móvil. Si se diera el caso de que no lo tiene, tenemos alianzas para proveérselo”, explicó Parra.

Para lanzar su billetera cuenta con aliados estratégicos como Mastercard, Pomelo (tecnología para emisión de tarjetas y compliance) y Wibond (integración fintech e infraestructura digital). Además, el proyecto cuenta con el respaldo de agrupaciones de recolectores urbanos y gobiernos locales. Hasta el presente, la startup se fondeó en dos rondas de inversión que reunieron USD 500.000.

Temas Relacionados

ReaquilaUber del reciclajefintechbilletera digitalcartoneroseconomía circularúltimas noticias

Últimas Noticias

Suben las acciones de Nvidia, arrastran a otras de IA y le dan nuevo envión a Wall Street

El gigante de los microchips y la empresa más valiosa del mercado presentó un favorable balance trimestral. Los analistas mejoraron sus pronósticos en un año récord para los mercados

Suben las acciones de Nvidia,

El Gobierno habilitó que adolescentes de 13 a 17 años puedan invertir en fondos de acciones, bonos y otros activos

Desde hoy los menores de edad cuentan con la posibilidad de ampliar sus opciones de inversión más allá de las cuentas tradicionales

El Gobierno habilitó que adolescentes

Aguinaldo: cuándo se cobra en diciembre 2025 y cómo se calcula

El Sueldo Anual Complementario vuelve a tomar protagonismo a fin de año. La normativa fija plazos precisos para su pago y un método de cálculo basado en la mejor remuneración del semestre, un ingreso clave para millones de trabajadores

Aguinaldo: cuándo se cobra en

Quién es Daniel Vorcaro, el dueño del Banco Master que fue arrestado por la Policía brasileña cuando estaba a punto de escapar

Su detención, en el marco de la Operación Compliance Zero, desencadenó la liquidación de la entidad por parte del Banco Central y generó preocupación sobre la estabilidad del sistema financiero del país

Quién es Daniel Vorcaro, el

¿Qué va a pasar con Carrefour?: cuándo se define la venta y quiénes siguen en carrera para quedarse con la operación local

La compañía avanza en un proceso de traspaso que entra en una fase decisiva con nuevas fechas y competidores que ajustan sus propuestas

¿Qué va a pasar con
DEPORTES
Franco Colapinto eligió a qué

Franco Colapinto eligió a qué piloto de la F1 llevaría a La Bombonera y contó las dificultades por “vivir de noche” en Las Vegas

Insólito: la AFA le entregó el trofeo de “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Conmoción en Italia por el asesinato de un futbolista del ascenso en medio de un supuesto ajuste de cuentas de la mafia

El “monopatín” que utilizó una estrella del fútbol durante la gala que lo convirtió en el “Jugador Africano del Año”

TELESHOW
Facundo Pieres habló de su

Facundo Pieres habló de su relación actual con Zaira Nara y de los rumores de romance con Gabriela Sari

Marta Fort contó la verdad sobre el misterioso posteo contra su familia: “Hay cosas que me gusta dejar claras”

La “accidentada” vuelta a casa de Evangelina Anderson y Marixa Balli tras una cena con sus compañeros de Masterchef

El hijo de Valeria Mazza destacó la actitud de su hermana durante el asalto a su casa: “Estoy muy orgulloso de ella”

La estrategia de Wanda Nara para demostrar que no estaba separada de Mauro Icardi en 2021 como dijo la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Lluvias, riadas y deslizamientos golpean

Lluvias, riadas y deslizamientos golpean a tres regiones de Bolivia y dejan miles de damnificados

Rodrigo Paz enfrenta su primera crisis interna: destituye a un ministro en medio de tensiones con su vice

Cayó Noah Zeiter, el narcotraficante libanés señalado por sus lazos con Al Assad, Hezbollah y la distribución de captagon, la droga de los yihadistas

El exilio cubano en Miami lanzó la organización independiente “Defensa CD”

Quién es Daniel Vorcaro, el dueño del Banco Master que fue arrestado por la Policía brasileña cuando estaba a punto de escapar