Aguinaldo: cuándo se cobra en diciembre 2025 y cómo se calcula

El aguinaldo de diciembre debe pagarse antes del 18, según la Ley de Contrato de Trabajo, y es clave para millones de trabajadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diciembre, el aguinaldo vuelve a posicionarse como un ingreso muy esperado para los trabajadores. Se trata del Sueldo Anual Complementario (SAC) y consiste en un pago extraordinario para quienes trabajan bajo relación de dependencia. Las leyes laborales lo instituyen como una remuneración adicional, brindando soporte en dos momentos claves: mitad de año y diciembre.

El aguinaldo corresponde a la mejor remuneración mensual recibida por el empleado en cada semestre. Por su importancia, millones de familias destinan ese ingreso a afrontar gastos de fin de año, realizar compras previas a las fiestas o saldar deudas. El trabajador registrado lo percibe sin distinción de rubro, categoría o convenio.

El Sueldo Anual Complementario se calcula sobre la mejor remuneración mensual del semestre, incluyendo sueldo básico, horas extras y comisiones REUTERS/Irina Dambrauskas

Las empresas deben cumplir la obligación de pago en los plazos establecidos por la ley. Si surgen retrasos o inconvenientes, los organismos de control pueden intervenir y sancionar incumplimientos, velando por la protección de los derechos de los empleados.

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre

El pago del aguinaldo de diciembre debe realizarse antes del 18 de diciembre de cada año. La fecha responde a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo y actúa como plazo máximo. Si la fecha límite cae en un día no laborable, el depósito debe efectuarse en el día hábil previo.

Algunas empresas optan por adelantar el pago, permitiendo que el trabajador disponga del dinero antes de las fiestas navideñas. El cumplimiento del plazo forma parte de la fiscalización de la actividad laboral. Los empleados deben recibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario dentro del periodo fijado por la ley.

El pago del aguinaldo corresponde a empleados registrados del sector público y privado, personal doméstico formalizado y trabajadores rurales (Europa Press)

Los sindicatos y organizaciones gremiales recomiendan que los empleados controlen la fecha del depósito y denuncien cualquier irregularidad ante las autoridades. De acuerdo con especialistas en derecho laboral, el retraso constituye una infracción y habilita sanciones.

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del aguinaldo parte de identificar la mayor remuneración mensual devengada por el trabajador en los seis meses previos a la fecha de pago. A esa cifra, se le aplica el cincuenta por ciento para establecer el monto que corresponde en concepto de SAC.

Para trabajadores sin seis meses de antigüedad al 31 de diciembre, el aguinaldo se calcula de manera proporcional. El monto surge de multiplicar la mejor remuneración mensual por la cantidad de meses trabajados y dividir el resultado por 12.

Las empresas que incumplen el pago del aguinaldo en tiempo y forma pueden ser sancionadas por organismos de control laboral (Pexels)

La liquidación debe incluir todos los conceptos remunerativos, como sueldo básico, horas extras habituales, comisiones y plus salariales. Los descuentos de cargas sociales y aportes jubilatorios se aplican igual que en las remuneraciones mensuales.

En casos de sueldo variable o pagos no fijos, como comisiones, los empleadores deben considerar el mes con mayor ingreso total para establecer el aguinaldo. El recibo de sueldo debe reflejar el detalle del pago y permitir su comprobación.

Para quienes no completaron seis meses de trabajo, el aguinaldo se liquida de manera proporcional según los meses trabajados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes acceden al aguinaldo

El pago corresponde a trabajadores registrados bajo relación de dependencia, tanto del sector privado como del sector público. Alcanzan este beneficio empleados de planta permanente y contratados, además del personal doméstico formalizado y trabajadores rurales amparados por convenio.

Están excluidos autónomos, monotributistas y quienes desempeñan tareas independientes, salvo que alguna disposición especial lo establezca. Los pasantes o practicantes pueden recibir el aguinaldo sólo si el convenio específico lo establece de manera expresa.

El derecho al SAC no se pierde por tomar licencia paga, enfermedad justificada o vacaciones. En situaciones de despido o renuncia, corresponde el pago proporcional en función del tiempo efectivamente trabajado dentro del semestre.

Para quienes no completaron seis meses de trabajo, el aguinaldo se liquida de manera proporcional según los meses trabajados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según autoridades laborales, millones de trabajadores acceden al aguinaldo cada semestre. El beneficio impacta en la economía nacional por el poder de compra adicional que genera. El cumplimiento de la obligación legal fortalece la protección de los derechos laborales y consolida al SAC como un ingreso irrenunciable para los empleados registrados.

El aguinaldo permite a las familias planificar sus gastos y afrontar compromisos importantes en el cierre del año. De acuerdo con expertos en recursos humanos y empleo, el seguimiento y control del depósito reviste carácter prioritario. El Sueldo Anual Complementario se mantiene como un elemento central de la planificación financiera en cada diciembre.