Economía

Aguinaldo: cuándo se cobra en diciembre 2025 y cómo se calcula

El Sueldo Anual Complementario vuelve a tomar protagonismo a fin de año. La normativa fija plazos precisos para su pago y un método de cálculo basado en la mejor remuneración del semestre, un ingreso clave para millones de trabajadores

Guardar
El aguinaldo de diciembre debe
El aguinaldo de diciembre debe pagarse antes del 18, según la Ley de Contrato de Trabajo, y es clave para millones de trabajadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diciembre, el aguinaldo vuelve a posicionarse como un ingreso muy esperado para los trabajadores. Se trata del Sueldo Anual Complementario (SAC) y consiste en un pago extraordinario para quienes trabajan bajo relación de dependencia. Las leyes laborales lo instituyen como una remuneración adicional, brindando soporte en dos momentos claves: mitad de año y diciembre.

El aguinaldo corresponde a la mejor remuneración mensual recibida por el empleado en cada semestre. Por su importancia, millones de familias destinan ese ingreso a afrontar gastos de fin de año, realizar compras previas a las fiestas o saldar deudas. El trabajador registrado lo percibe sin distinción de rubro, categoría o convenio.

El Sueldo Anual Complementario se
El Sueldo Anual Complementario se calcula sobre la mejor remuneración mensual del semestre, incluyendo sueldo básico, horas extras y comisiones REUTERS/Irina Dambrauskas

Las empresas deben cumplir la obligación de pago en los plazos establecidos por la ley. Si surgen retrasos o inconvenientes, los organismos de control pueden intervenir y sancionar incumplimientos, velando por la protección de los derechos de los empleados.

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre

El pago del aguinaldo de diciembre debe realizarse antes del 18 de diciembre de cada año. La fecha responde a lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo y actúa como plazo máximo. Si la fecha límite cae en un día no laborable, el depósito debe efectuarse en el día hábil previo.

Algunas empresas optan por adelantar el pago, permitiendo que el trabajador disponga del dinero antes de las fiestas navideñas. El cumplimiento del plazo forma parte de la fiscalización de la actividad laboral. Los empleados deben recibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario dentro del periodo fijado por la ley.

El pago del aguinaldo corresponde
El pago del aguinaldo corresponde a empleados registrados del sector público y privado, personal doméstico formalizado y trabajadores rurales (Europa Press)

Los sindicatos y organizaciones gremiales recomiendan que los empleados controlen la fecha del depósito y denuncien cualquier irregularidad ante las autoridades. De acuerdo con especialistas en derecho laboral, el retraso constituye una infracción y habilita sanciones.

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del aguinaldo parte de identificar la mayor remuneración mensual devengada por el trabajador en los seis meses previos a la fecha de pago. A esa cifra, se le aplica el cincuenta por ciento para establecer el monto que corresponde en concepto de SAC.

Para trabajadores sin seis meses de antigüedad al 31 de diciembre, el aguinaldo se calcula de manera proporcional. El monto surge de multiplicar la mejor remuneración mensual por la cantidad de meses trabajados y dividir el resultado por 12.

Las empresas que incumplen el
Las empresas que incumplen el pago del aguinaldo en tiempo y forma pueden ser sancionadas por organismos de control laboral (Pexels)

La liquidación debe incluir todos los conceptos remunerativos, como sueldo básico, horas extras habituales, comisiones y plus salariales. Los descuentos de cargas sociales y aportes jubilatorios se aplican igual que en las remuneraciones mensuales.

En casos de sueldo variable o pagos no fijos, como comisiones, los empleadores deben considerar el mes con mayor ingreso total para establecer el aguinaldo. El recibo de sueldo debe reflejar el detalle del pago y permitir su comprobación.

Para quienes no completaron seis
Para quienes no completaron seis meses de trabajo, el aguinaldo se liquida de manera proporcional según los meses trabajados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes acceden al aguinaldo

El pago corresponde a trabajadores registrados bajo relación de dependencia, tanto del sector privado como del sector público. Alcanzan este beneficio empleados de planta permanente y contratados, además del personal doméstico formalizado y trabajadores rurales amparados por convenio.

Están excluidos autónomos, monotributistas y quienes desempeñan tareas independientes, salvo que alguna disposición especial lo establezca. Los pasantes o practicantes pueden recibir el aguinaldo sólo si el convenio específico lo establece de manera expresa.

El derecho al SAC no se pierde por tomar licencia paga, enfermedad justificada o vacaciones. En situaciones de despido o renuncia, corresponde el pago proporcional en función del tiempo efectivamente trabajado dentro del semestre.

Para quienes no completaron seis
Para quienes no completaron seis meses de trabajo, el aguinaldo se liquida de manera proporcional según los meses trabajados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según autoridades laborales, millones de trabajadores acceden al aguinaldo cada semestre. El beneficio impacta en la economía nacional por el poder de compra adicional que genera. El cumplimiento de la obligación legal fortalece la protección de los derechos laborales y consolida al SAC como un ingreso irrenunciable para los empleados registrados.

El aguinaldo permite a las familias planificar sus gastos y afrontar compromisos importantes en el cierre del año. De acuerdo con expertos en recursos humanos y empleo, el seguimiento y control del depósito reviste carácter prioritario. El Sueldo Anual Complementario se mantiene como un elemento central de la planificación financiera en cada diciembre.

Temas Relacionados

AguinaldoSACNewsroom BUEÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Quién es Daniel Vorcaro, el dueño del Banco Master que fue arrestado por la Policía brasileña cuando estaba a punto de escapar

Su detención, en el marco de la Operación Compliance Zero, desencadenó la liquidación de la entidad por parte del Banco Central y generó preocupación sobre la estabilidad del sistema financiero del país

Quién es Daniel Vorcaro, el

¿Qué va a pasar con Carrefour?: cuándo se define la venta y quiénes siguen en carrera para quedarse con la operación local

La compañía avanza en un proceso de traspaso que entra en una fase decisiva con nuevas fechas y competidores que ajustan sus propuestas

¿Qué va a pasar con

El BCRA volvió a bajar las tasas de corto plazo antes de una licitación de deuda clave

La autoridad monetaria recortó el rendimiento que paga a bancos por sacar dinero de circulación del 22% al 20 por ciento. Busca generar incentivos para que los inversores tomen títulos del Tesoro que pagan mejores intereses en la emisión de deuda de la semana que viene

El BCRA volvió a bajar

Wall Street busca nuevos récords: Nvidia impulsa al S&P 500 y suma pronósticos optimistas sobre la inteligencia artificial

El índice subió 1,7% y se acercó a su máximo histórico tras el informe espectacular del gigante tecnológico, que superó las expectativas de analistas. Un reporte mixto del mercado laboral mantiene vivas las esperanzas de nuevos recortes de tasas de interés

Wall Street busca nuevos récords:

¿El papel higiénico fue el producto más vendido del Cyber Monday?: confusión en las redes por comentarios de CFK

La ex presidente hizo referencia a la crisis de consumo y opinó sobre el supuesto liderazgo de ese producto en las ventas del evento. Las empresas mostraron otros datos

¿El papel higiénico fue el
DEPORTES
Franco Colapinto arranca la actividad

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Conmoción en Italia por el asesinato de un futbolista del ascenso en medio de un supuesto ajuste de cuentas de la mafia

El “monopatín” que utilizó una estrella del fútbol durante la gala que lo convirtió en el “Jugador Africano del Año”

Expectativa en Uruguay por el futuro de Marcelo Bielsa en la selección antes del Mundial 2026 en medio de rumores de salida

FIFA sorteó los partidos de los Repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados al Mundial 2026

TELESHOW
Marta Fort contó la verdad

Marta Fort contó la verdad sobre el misterioso posteo contra su familia: “Hay cosas que me gusta dejar claras”

La “accidentada” vuelta a casa de Evangelina Anderson y Marixa Balli tras una cena con sus compañeros de Masterchef

El hijo de Valeria Mazza destacó la actitud de su hermana durante el asalto a su casa: “Estoy muy orgulloso de ella”

La estrategia de Wanda Nara para demostrar que no estaba separada de Mauro Icardi en 2021 como dijo la China Suárez

Cómo fue el asalto a la casa de Valeria Mazza: los videos de los ladrones antes del ataque

INFOBAE AMÉRICA

Cayó Noah Zeiter, el narcotraficante

Cayó Noah Zeiter, el narcotraficante libanés señalado por sus lazos con Al Assad, Hezbollah y la distribución de captagon, la droga de los yihadistas

El exilio cubano en Miami lanzó la organización independiente “Defensa CD”

Quién es Daniel Vorcaro, el dueño del Banco Master que fue arrestado por la Policía brasileña cuando estaba a punto de escapar

ONGs denunciaron que la violencia es la principal razón del desplazamiento interno en América Latina

“Hey, che”: así empieza, en español y en inglés, la novela argentina que ganó el Premio Nacional en Estados Unidos