Economía

La balanza comercial arrojó un superávit de USD 800 millones en octubre, el menor en cinco meses

Se trata del vigésimo tercer mes consecutivo con superávit, aunque el saldo registrado en el décimo mes del año empeoró en relación al 2024

Guardar
El volumen exportado creció 13,9,
El volumen exportado creció 13,9, lo que permitió compensar la caída del precio promedio de intercambio.

El intercambio comercial de bienes cerró octubre con un superávit de USD 800 millones, según las cifras estimadas divulgadas por el Indec. El resultado positivo se produjo en un mes en el que las exportaciones alcanzaron los USD 7.954 millones y las importaciones sumaron USD 7.154 millones. El organismo reconoció que, aunque “la balanza comercial presentó un superávit de USD 800 millones”, el saldo a favor representó “una reducción de USD 112 millones respecto al mismo mes de 2024” y el menor nivel en cinco meses.

De acuerdo con el reporte, el total del intercambio comercial —la suma de exportaciones e importaciones— creció 14,9% interanual y llegó a USD 15.107 millones. Octubre fue además el vigésimo tercer mes consecutivo con saldo comercial positivo.

Mayor volumen exportado

Las exportaciones exhibieron un aumento interanual de 13,1%, equivalente a USD 921 millones adicionales frente a octubre del año pasado. El Indec explicó que esta suba respondió principalmente a un incremento de 13,9% en las cantidades vendidas, mientras que los precios promedio mostraron una caída de 0,7%. “Las exportaciones totalizaron USD 7.954 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 13,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 13,9% en las cantidades exportadas”, señaló el organismo.

Los datos desestacionalizados mostraron una baja de 1,7% frente a septiembre, aunque la tendencia-ciclo registró una leve mejora de 0,5%.

Al analizar las exportaciones por grandes rubros, el informe destacó un fuerte incremento en Productos Primarios, que se elevaron 63,8% interanual y sumaron USD 743 millones adicionales. Fue el valor más alto desde febrero de 2022. Las cantidades exportadas crecieron 71%, mientras que los precios cayeron 4,3%. En este grupo, el subrubro que más aportó al crecimiento fue el de semillas y frutos oleaginosos, con USD 613 millones adicionales.

Los productos primarios aportaron 743
Los productos primarios aportaron 743 millones de dólares más que el año pasado (Reuters)

También mejoraron las ventas externas de Combustibles y Energía, que subieron 12,8% con un aumento de 24,3% en cantidades y una caída de 9,1% en precios.

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron USD 2.351 millones, con un incremento interanual de 8,1%. El Indec detalló que los precios aumentaron 9,6%, mientras que las cantidades mostraron una baja de 1,3%.

En cambio, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) cayeron 3,5% interanual, lo que implicó una disminución de USD 102 millones. Tanto los precios como las cantidades retrocedieron 1,8%.

Los diez principales productos de exportación concentraron el 53,6% del total enviado al exterior. Entre ellos se destacaron harina y pellets de soja, porotos de soja, aceite de soja en bruto, aceites crudos de petróleo, vehículos de carga y oro para uso no monetario.

Fuerte aumento de las importaciones

Las importaciones totalizaron USD 7.154 millones, un avance interanual de 16,9%, equivalente a USD 1.033 millones adicionales. Según el informe, el crecimiento respondió a un aumento de 19,7% en las cantidades importadas, mientras que los precios promedio descendieron 2,4%. La serie desestacionalizada mostró una caída de 2,3% en comparación con septiembre, pero la tendencia-ciclo avanzó 0,9%.

El uso económico con mayor incremento fue la categoría Resto, que subió 236,6% impulsada por la mayor compra de bienes enviados por courier. Le siguió el rubro Vehículos automotores de pasajeros, que aumentó 69,2%, por un salto de 97,7% en las cantidades y una disminución de 14,3% en precios.

Las importaciones de Bienes de Consumo alcanzaron USD 1.194 millones, el nivel más alto de la serie histórica, con una suba interanual de 48,8%. Las cantidades compradas crecieron 59,4% y los precios cayeron 6,7%.

Los Bienes de Capital avanzaron 20%, con USD 224 millones adicionales, producto de un aumento de 16,8% en las cantidades y una suba de 2,7% en los precios.

Los Bienes Intermedios crecieron 5,7% y sumaron USD 129 millones más. El subrubro de suministros industriales elaborados no especificados registró el mayor aumento dentro del grupo, con USD 298 millones.

En Combustibles y Lubricantes se observó una variación positiva de 3,1% interanual, mientras que las Piezas y Accesorios para Bienes de Capital mostraron una caída de 0,6%.

Las diez principales partidas de importación representaron el 30,6% del total. Entre ellas aparecieron porotos de soja, vehículos para transporte de personas, abonos minerales, aceites de petróleo, medicamentos y teléfonos.

Flujo comercial y socios principales

En octubre, Brasil se mantuvo como el principal destino de las exportaciones argentinas, con el 16,1% del total. Le siguieron Estados Unidos, China, la Unión Europea y Chile. Entre los socios con mayor superávit se destacaron India, con USD 373 millones, y el bloque USMCA (Estados Unidos, México y Canadá), con un saldo favorable de USD 314 millones. Los déficits más pronunciados se registraron con China, por USD 696 millones, y con el Mercosur, por USD 264 millones.

El Indec también subrayó que el Mercosur concentró el mayor volumen de intercambio comercial del país durante el mes, con un total de USD 3.449 millones.

Temas Relacionados

ExportacionesImportacionesBalanza comercialSuperávitÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

El dólar subió por segundo día consecutivo en un mercado con fuerte volumen de operaciones

El billete minorista subió cinco pesos, a $1.430. El mayorista encadenó la segunda suba al hilo, a $1.406,50, con un importante monto operado que se acercó a los USD 600 millones

El dólar subió por segundo

Rematan 20 autos de la flota del Congreso: cuáles son y a qué se precios se podrán comprar

El Banco Ciudad hará la subasta online el 5 de diciembre. Son vehículos de la Cámara de Diputados. Hay autos, utilitarios y pickups con bases desde $3,5 millones

Rematan 20 autos de la

Cómo es el Toyota Yaris Cross que llegará en febrero a la Argentina

Fue uno de los autos más esperados del año porque será el primer SUV compacto híbrido regional en el mercado. Se lanzará a la venta el 26 de febrero con 5 versiones

Cómo es el Toyota Yaris

La industria cayó 5,6% en octubre por la contracción del sector automotriz

Un informe de la Fundación FIEL reveló los contrastes entre ramas y anticipó que el rubro cerrará el año en caída

La industria cayó 5,6% en

La fuerte definición de un empresario de la carne tras aumentos del 15%: “Todavía es barata, una pizza vale 35 mil pesos”

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA) aseguró que los precios continuarán al alza

La fuerte definición de un
DEPORTES
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de Colapinto en su primer día en Las Vegas: paseo en góndola, menú especial y el lugar que lo impactó

La jugada a pura gambeta de Ciro Messi en la academia del Inter Miami que se hizo viral: “El talento es increíble”

Video: la sanción para los hinchas de Atlanta por golpear a dos hombres y robarles la camiseta de Chacarita

El regreso de Alexander Zverev y un dobles top: así llega Alemania para enfrentar a Argentina por la Copa Davis

Un club argentino informó que despedirá a casi todo su plantel por “falta de actitud” en el último partido: el video de los goles

TELESHOW
Donato De Santis recordó su

Donato De Santis recordó su rol luego del asesinato de Gianni Versace: “Llamé al gobernador”

Wanda Nara abrió su álbum personal: moda, romance y el reencuentro más esperado con sus hijas

El sentido mensaje de Darío Barassi a dos años de la muerte de su mamá: “Dejaste huella para siempre”

La China Suárez mostró su intimidad junto a Mauro Icardi en el vuelo rumbo a Estambul

El paso trascendental que dieron Tamara Báez y su novio a más de un mes de su reconciliación

INFOBAE AMÉRICA

Polonia acusará a dos ucranianos

Polonia acusará a dos ucranianos por el ataque ferroviario mientras la Unión Europea y Londres condenaron el hecho

Ucrania pidió al Vaticano formalizar su rol como mediador para el retorno de niños deportados por Rusia

Del testimonio histórico a la distopía: 8 novelas hispanoamericanas integran una colección de nueva narrativa

Qué son los foraminíferos marinos y cómo el hallazgo de 20 nuevas especies revela secretos sobre la biodiversidad oceánica

Las acciones europeas cerraron estables