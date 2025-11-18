Economía

Comenzó la venta de pasajes de tren a Mar del Plata para el verano: precios y horarios

Trenes Argentinos habilitó también la venta a otros destinos de larga distancia, como Junín y Bragado. Cuánto costarán

El trayecto entre Buenos Aires
El trayecto entre Buenos Aires y Mar del Plata tendrá un aumento en la frecuencia de trenes a partir del 12 de diciembre (AP Foto/Rodrigo Abd)

La venta de pasajes de tren de larga distancia para la temporada de verano ya está habilitada, según informó Trenes Argentinos, permitiendo a los viajeros adquirir boletos para los servicios que conectan Buenos Aires con Mar del Plata, Junín y Bragado durante diciembre, enero y febrero.

Los tickets pueden comprarse tanto en la web oficial de SOFSE como en las estaciones de Retiro, Constitución y Once, además de boleterías intermedias. La empresa ofrecerá la posibilidad de realizar la compra online con un descuento del 10% sobre el precio total.

En tanto, los jubilados tienen un beneficio especial que les permite acceder a un 40% de descuento en la compra de sus pasajes.

El trayecto entre Buenos Aires y Mar del Plata tendrá un aumento en la frecuencia de trenes a partir del 12 de diciembre, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano.

Trenes Argentinos ofrecerá descuentos en
Trenes Argentinos ofrecerá descuentos en compras online

Hasta el 11 de diciembre, se mantienen dos servicios diarios desde Constitución, con salidas a las 7:30 y 14:17, y regresos desde la ciudad balnearia a la 1:11 y 14:21. Desde el 12 de diciembre y hasta el 2 de marzo, la oferta se amplía a tres trenes diarios: las partidas desde Constitución serán a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que los retornos desde Mar del Plata se realizarán a la 1:11, 14:21 y 16:10.

Durante los sábados, los trenes partirán de Constitución a las 6:12, 11:33 y 17:13, y regresarán desde Mar del Plata a la 1:11, 14:34 y 16:19. Los domingos y feriados, los horarios de salida desde la terminal porteña serán a las 6:11, 11:09 y 17:02, y desde la ciudad costera a la 1:11, 14:05 y 15:57.

Además, se suma un servicio de refuerzo los viernes a las 17:08, con retorno los domingos a las 22:53; a partir del 12 de diciembre, este tren especial partirá a las 14:17 y regresará a las 23:40.

Las tarifas para el tramo Buenos Aires-Mar del Plata presentan una actualización: hasta el 11 de diciembre, el valor es de $35.000 en primera y $42.000 en pullman; a partir de esa fecha, los precios serán de $38.000 en primera y $45.000 en pullman.

Las tarifas para el tramo
Las tarifas para el tramo Buenos Aires-Mar del Plata presentan una actualización: hasta el 11 de diciembre, el valor es de $35.000 en primera y $42.000 en pullman (Emturyc)

Entre el 19 de agosto y el 12 de diciembre, el servicio entre Constitución y Mar del Plata no opera los martes, miércoles y jueves en sentido a la costa, y los miércoles y jueves en sentido a Buenos Aires. Esta reducción responde a obras en el tendido de vías, enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad operacional.

En el caso del servicio Buenos Aires-Bragado, durante diciembre, enero y febrero, se ofrecen tres frecuencias semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35, y desde Bragado en los mismos días a la 1:55.

El costo de los boletos parte de $7.500 en primera y $9.000 en pullman. El tren realiza paradas en siete estaciones: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.Para quienes viajen entre Buenos Aires y Junín, se dispone de un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados, y a la 1:31 los domingos y feriados.

El precio de los pasajes varía según el día elegido, ya que se implementarán dos bandas tarifarias. El recorrido de ida incluye diez estaciones: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins, sumándose la estación Sáenz Peña en el trayecto de regreso.

Sumado a la información sobre frecuencias y tarifas, Trenes Argentinos recomendó a los usuarios planificar sus traslados con anticipación ante la alta demanda que suele registrarse durante los meses de verano.

