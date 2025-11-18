Comenzó la venta de pasajes de tren a Mar del Plata para el verano: precios y horarios

La venta de pasajes de tren de larga distancia para la temporada de verano ya está habilitada, según informó Trenes Argentinos, permitiendo a los viajeros adquirir boletos para los servicios que conectan Buenos Aires con Mar del Plata, Junín y Bragado durante diciembre, enero y febrero.
Los tickets pueden comprarse tanto en la web oficial de SOFSE como en las estaciones de Retiro, Constitución y Once, además de boleterías intermedias. La empresa ofrecerá la posibilidad de realizar la compra online con un descuento del 10% sobre el precio total.
En tanto, los jubilados tienen un beneficio especial que les permite acceder a un 40% de descuento en la compra de sus pasajes.
El trayecto entre Buenos Aires y Mar del Plata tendrá un aumento en la frecuencia de trenes a partir del 12 de diciembre, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano.
Hasta el 11 de diciembre, se mantienen dos servicios diarios desde Constitución, con salidas a las 7:30 y 14:17, y regresos desde la ciudad balnearia a la 1:11 y 14:21. Desde el 12 de diciembre y hasta el 2 de marzo, la oferta se amplía a tres trenes diarios: las partidas desde Constitución serán a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que los retornos desde Mar del Plata se realizarán a la 1:11, 14:21 y 16:10.
Durante los sábados, los trenes partirán de Constitución a las 6:12, 11:33 y 17:13, y regresarán desde Mar del Plata a la 1:11, 14:34 y 16:19. Los domingos y feriados, los horarios de salida desde la terminal porteña serán a las 6:11, 11:09 y 17:02, y desde la ciudad costera a la 1:11, 14:05 y 15:57.
Además, se suma un servicio de refuerzo los viernes a las 17:08, con retorno los domingos a las 22:53; a partir del 12 de diciembre, este tren especial partirá a las 14:17 y regresará a las 23:40.
Las tarifas para el tramo Buenos Aires-Mar del Plata presentan una actualización: hasta el 11 de diciembre, el valor es de $35.000 en primera y $42.000 en pullman; a partir de esa fecha, los precios serán de $38.000 en primera y $45.000 en pullman.
Entre el 19 de agosto y el 12 de diciembre, el servicio entre Constitución y Mar del Plata no opera los martes, miércoles y jueves en sentido a la costa, y los miércoles y jueves en sentido a Buenos Aires. Esta reducción responde a obras en el tendido de vías, enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad operacional.
En el caso del servicio Buenos Aires-Bragado, durante diciembre, enero y febrero, se ofrecen tres frecuencias semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35, y desde Bragado en los mismos días a la 1:55.
El costo de los boletos parte de $7.500 en primera y $9.000 en pullman. El tren realiza paradas en siete estaciones: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.Para quienes viajen entre Buenos Aires y Junín, se dispone de un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados, y a la 1:31 los domingos y feriados.
El precio de los pasajes varía según el día elegido, ya que se implementarán dos bandas tarifarias. El recorrido de ida incluye diez estaciones: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins, sumándose la estación Sáenz Peña en el trayecto de regreso.
Sumado a la información sobre frecuencias y tarifas, Trenes Argentinos recomendó a los usuarios planificar sus traslados con anticipación ante la alta demanda que suele registrarse durante los meses de verano.