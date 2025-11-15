Economía

El precio del Bitcoin, otra vez por debajo de los USD 100.000: qué pasa con la cripto estrella y los motivos de la caída

El mayor activo digital llegó a hundirse hasta 2,8% para ubicarse por debajo de los USD 96.000 el viernes antes de recortar pérdidas

Los fondos cotizados en bolsa
Los fondos cotizados en bolsa que invierten en bitcoin registraron salidas netas por unos USD 870 millones el jueves, la segunda mayor retirada diaria desde su debut (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Bitcoin volvió a perforar los USD 100.000 en medio de una ola de aversión al riesgo que se extendió por los mercados, mientras los inversionistas retiraron cerca de USD 900 millones de fondos que invierten en el token.

El mayor activo digital llegó a hundirse hasta 2,8% para ubicarse por debajo de los USD 96.000 el viernes antes de recortar pérdidas, quedando más de 20% por debajo del récord alcanzado a comienzos de octubre. A las 19 de Argentina, el valor según CoinMarketCap rondaba los USD 94.900 por unidad

El mercado cripto sigue bajo presión tras las liquidaciones por USD 19.000 millones del 10 de octubre, que borraron más de USD 1 billón del valor total de todas las criptomonedas, según datos de CoinGecko. Las liquidaciones continúan: más de USD 1.000 millones en apuestas apalancadas fueron eliminadas en las últimas 24 horas, de acuerdo con CoinGlass.

El precio del criptoactivo, ayer
El precio del criptoactivo, ayer viernes

Mientras tanto, los fondos cotizados en bolsa que invierten en bitcoin registraron salidas netas por unos USD 870 millones el jueves, la segunda mayor retirada diaria desde su debut.

Un breve repunte de las acciones estadounidenses a comienzos de esta semana, impulsado por el alivio tras el fin del cierre del gobierno, se desvaneció rápidamente. Con la publicación de datos económicos clave retrasada, los operadores dudan si la Reserva Federal puede justificar recortes de tasas en el corto plazo, un cambio que está ejerciendo nueva presión sobre los activos de mayor riesgo.

“La venta actual está totalmente correlacionada con otros activos de riesgo, pero su magnitud es mayor en las criptomonedas por su mayor volatilidad”, dijo Max Gokhman, subdirector de inversiones de Franklin Templeton Investment Solutions. “El beta de las criptomonedas frente a los riesgos macro se mantendrá alto hasta que la participación institucional se amplíe más allá de bitcoin y ether”.

La liquidez también se ha reducido con fuerza. La profundidad del mercado —la capacidad de absorber operaciones grandes sin generar fuertes oscilaciones de precios— ha caído alrededor de 30% desde el máximo del año, según Kaiko.

“Con bitcoin ya en terreno negativo desde la toma de posesión del presidente Trump, y la capitalización total del mercado cripto habiendo vuelto al punto de inicio del año, no hay mucho soporte técnico hasta los bajos US$90.000, por lo que el sentimiento probablemente permanecerá deprimido hasta nuevo aviso”, dijo Augustine Fan, socio de SignalPlus.

En el mercado de opciones, los operadores se están posicionando cada vez más para la volatilidad, con una mayor demanda de estrategias neutrales como strangles y straddles, según Nick Ruck, de LVRG Research.

Récord reciente

A comienzos de octubre, el bitcoin cruzó la barrera de los USD 125.000 superando el pico de agosto y llegó a un nuevo récord histórico.

En ese momento, su cotización llegó a superar los 126.000 dólares. El pico anterior de su cotización se había registrado el 13 de agosto, cuando había alcanzado los 123.300 dólares. La mayor criptodivisa del mundo por valor de mercado siguió beneficiándose de la fuerte demanda de los inversores globales.

Según reportes de esas fechas, el repunte del bitcoin desde principios de año se veía respaldado por los flujos de inversores institucionales, las políticas más favorables del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una conexión cada vez mayor con los sistemas financieros mundiales.El avance del criptoactivo coincidía con la debilidad del dólar frente a las principales monedas, ya que algunos inversores buscaron diversificarse de los activos estadounidenses a raíz de la incertidumbre por las tensiones comerciales.

