Economía

Frente a inversores de EE.UU., Quirno ratificó el plan económico y adelantó las reformas que Milei propondrá al Congreso en 2026

El canciller compartió una mesa redonda con el embajador Oxenford en el Meridian Internacional Center de Washington, donde participaron representantes de la industria automotriz, laboratorios, alimentos y energía, entre otros

Guardar
El canciller Pablo Quirno, el
El canciller Pablo Quirno, el embajador Alec Oxenford y el consejero Juan Cortelleti junto a las autoridades del International Meridian Center, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Pablo Quirno ratificó el curso del plan de ajuste económico durante una mesa redonda organizada por el Meridian Internacional Center, un prestigiosa institución de política exterior que actúa en Washington. Junto al canciller se alineó el embajador argentino Alec Oxenford, que describió el impacto global de Javier Milei.

Quirno y Oxenford fueron invitados bajo el título “Argentina y Estados Unidos, una nueva era de colaboración económica”, y durante los noventa minutos de exposición no dejaron dudas acerca de la agenda geopolítica y económica del Presidente.

Frente al canciller y el embajador escucharon con atención los siguientes representantes de las compañías de Estados Unidos que invierten en la Argentina: Chevron; 3M; American Global Strategies; Andeavor; Beacon Global Strategies; Clearch; Charles Camp Law; Corporate Council on Africa; Covington & Burling; Emerson; Ferring Pharmaceuticals Inc.; Genentech; General Mills; Hess; Kimberly-Clark y Merck.

El canciller Quirno ratificó que están en marcha las reformas laboral e impositiva, explicó que la administración Milei apuesta a la suma de la minería y la energía para terminar con las recurrentes crisis económicas del país y enfatizó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para fomentar las inversiones.

El canciller Quirno y el
El canciller Quirno y el embajador Oxenford expusieron en el Meridian Internacional Center

A su turno, el embajador Oxford aseguró que Milei “es un rockstar internacional”, y describió un escenario doméstico e internacional que contribuiría a sostener y profundizar el programa de ajuste del Gobierno.

En este sentido, Oxford argumentó que la sintonía personal e ideológica entre Milei y Donald Trump, el resultado electoral del 26 de octubre, la reducción del déficit fiscal y el apoyo explícito de Estados Unidos favorecen la gestión presidencial.

Tras la conferencia en el Meridian Internacional Center, Quirno fue recibido por Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), para ajustar los últimos detalles del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

El canciller llegó al USTR acompañado por Oxenford, Luis María Kreckler, -secretario de Relaciones Económicas Internacionales-, y Pablo Lavigne -secretario de Coordinación de Producción-, que estuvieron muy activos al momento de redactar el framework del acuerdo bilateral.

“No nos gusta anticipar cosas hasta que no esté la tinta seca”, Hay muchas cosas que se están discutiendo, pero somos optimistas. La reunión bilateral entre el presidente Trump y el presidente Milei fue muy buena en ese sentido para terminar de cerrar los últimos aspectos“, aseguró Quirno antes de volar a DC, respecto al acueedo comercial con Estados Unidos.

Y completó: “Quedan cuestiones técnicas a terminar, y el anuncio llegará cuando llegue. Pero nosotros somos optimistas que va a ser pronto“, insistió el canciller.

La reunión se extendió por treinta minutos, y a continuación el canciller Quirno y su comitiva partieron rumbo a la embajada argentina ubicada en Dupont Circle.

Allí mantuvieron distintos encuentros de trabajo, hasta que inició la cena con el Council of America.

Susan Segal, CEO del Council
Susan Segal, CEO del Council of America, al ingresar a la embajada argentina en Washington.

Antes de ingresar a la embajada argentina, Susan Segal -CEO del Council- dialogó brevemente con Infobae.

-¿Expectativas?-, le preguntó este corresponsal.

-Muchas. Tengo muchas expectativas por lo que está pasando en Argentina”, contestó Segal con su habitual sonrisa.

La cena empresarial concluyó la primera jornada de Quirno en DC. Y mañana se encontrará mañana con Marco Rubio para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

La cita será en el Departamento de Estado y tendrá agenda abierta en un escenario regional atravesado por la crisis política en Venezuela, la lucha contra el narcotráfico y la ofensiva de China en América Latina.

Pablo Quirno y Marco Rubio
Pablo Quirno y Marco Rubio se encontrarán mañana en el Departamento de Estado (Washington, Estados Unidos)

Antes de ello, el canciller protagonizará un almuerzo en la U.S Chamber of Commerce, fijado para las 12:00 (hora de Washington).

Quirno visitará el imponente edificio de la US Chamber para describir el programa de ajuste económico y las posibles medidas que empujará Luis Caputo para bajar la inflación, contener el tipo de cambio y reducir el riesgo país.

Cuando concluya la reunión bilateral con Rubio en el Departamento de Estado, Quirno partirá directo al aeropuerto Reagan para regresar a Buenos Aires.

Así habrá concluido su primera gira como canciller.

Temas Relacionados

Pablo QuirnoUSTRMeridian Internacional CenterAlec OxenfordCouncil of AmericaDonald TrumpJavier MileiMarco RubioJamieson GreerÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Caputo confirmó que evalúan cambios en Ganancias pero rechazó una baja inmediata de impuestos

El ministro de Economía ratificó que buscan reducir los tributos, aunque dejó en claro que no atentará contra el superávit fiscal. Cuáles son las cargas impositivas que mencionó

Caputo confirmó que evalúan cambios

El pronóstico de un exfuncionario de Caputo: “Es muy probable que en enero el piso de la banda pase a ser $1.400”

Joaquín Cottani, exsecretario de Política Económica, señaló que el dólar podría quedar rezagado si no se ajusta el actual esquema cambiario

El pronóstico de un exfuncionario

El dólar retrocedió a niveles preelectorales y aumentaron las reservas del Banco Central

La divisa minorista cayó a $1.435 mientras la mayorista se redujo en un peso a $1.412. Las acciones y los bonos operaron mixtos. El efecto del dato de inflación de octubre

El dólar retrocedió a niveles

Los salarios registrados aumentaron 1,3% en septiembre y quedaron por debajo de la inflación

El Indec informó que los sueldos formales no lograron superar a la dinámica inflacionaria, que arrojó un 2,1%. Los no registrados avanzaron 5,7%, pero el dato tiene un rezago de cinco meses

Los salarios registrados aumentaron 1,3%

Inflación: el Gobierno celebró 18 meses consecutivos de desaceleración interanual

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó su lectura de la variación de los precios de octubre y destacó la dinámica anual y acumulada

Inflación: el Gobierno celebró 18
DEPORTES
Solana Sierra: “Es un orgullo

Solana Sierra: “Es un orgullo representar a Argentina en la Billie Jean King Cup”

El ranking histórico que pasó a liderar Messi tras una investigación: el dato que deja a Cristiano Ronaldo como “el peor” de la lista

El futuro de Miguel Borja, lejos de River: de la contundente respuesta de su agente a los dos equipos que lo pretenden

Mercedes Paz palpitó la Billie Jean King Cup: “Lo importante es que las chicas vivan esta semana con alegría”

Bortoleto lidera el campeonato de “destructores” de la F1: la impactante suma que gastó Sauber y qué puesto ocupa Colapinto

TELESHOW
Maru Botana denunció una estafa

Maru Botana denunció una estafa y quedó envuelta en un escándalo: “Me dejaron en banda”

Tras la polémica por sus notas frustradas, la China Suárez respondió con un detalle que no pasó desapercibido

Juana Viale volvió al gimnasio: “Tuve un temita con mi rodilla izquierda”

La emotiva anécdota que provocó que Homero Pettinato quisiera regresar con Sofía Gonet

Locura por Johnny Depp en La Plata: de la multitud esperando por él a su distinción como Visitante Ilustre

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Irak: la coalición

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica

Denunciaron 67 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba durante octubre

Estados Unidos: descubren una planta en el Valle de la Muerte capaz de sobrevivir a más de 50 grados

Irán enfrenta la peor crisis hídrica en seis décadas y Teherán podría quedarse sin agua