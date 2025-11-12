El INDEC publicará hoy el dato de inflación de octubre: qué esperan las consultoras privadas

El Indec difundirá hoy el IPC de octubre, que según las consultoras privadas habría rondado el 2,4% mensual (EFE)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. El dato llega en un contexto de expectativas moderadas, pero con señales de una nueva aceleración mensual. De acuerdo con las proyecciones de las principales consultoras privadas, la inflación del mes pasado habría rondado el 2,4%, lo que implicaría un incremento respecto al 2,1% registrado en septiembre.

En caso de confirmarse, sería la segunda suba consecutiva del indicador, tras varios meses de relativa estabilidad. Según los analistas, el alza estaría explicada por aumentos en rubros puntuales como bebidas alcohólicas y tabaco, vivienda y servicios, así como ciertos movimientos en alimentos y productos de consumo masivo.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que octubre mostró un repunte en el nivel general de precios impulsado por algunos sectores específicos. “Fue un mes donde se observó una aceleración en el nivel de precios, explicado principalmente por un fuerte incremento en el rubro de alcohol y tabaco, que avanzó fuerte en las primeras tres semanas del mes”, señaló el especialista.

Las estimaciones de las consultoras

Desde la consultora Eco Go también estimaron que la cifra de octubre se ubicó cerca del 2,4%. De confirmarse ese guarismo, el IPC acumularía una variación interanual levemente superior al 28%, lo que mantiene la tendencia de aumentos moderados, pero sin señales de una desaceleración clara.

Para noviembre y diciembre se espera que la inflación se mantenga por encima del 2%, con una posible baja recién en 2026 (Reuters)

Por su parte, el relevamiento de C&T Consultores, dirigido por Camilo Tiscornia, muestra una perspectiva algo más contenida. En su estimación, el IPC del Gran Buenos Aires habría subido alrededor de 2%, lo que implicaría una ligera ralentización frente al dato de septiembre (1,9%). “El movimiento de precios en octubre estuvo más concentrado en algunos rubros específicos, pero no se vio una generalización del alza”, precisó Tiscornia.

En tanto, la consultora LCG registró una suba importante en el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas. Su relevamiento semanal mostró que en la quinta semana de octubre la inflación en ese segmento fue de 0,5%, tras tres semanas consecutivas con aumentos del 1%. En promedio, el mes cerró con una inflación del 3,3% para ese grupo de productos, lo que habría aportado presión al índice general.

Otro dato relevante proviene del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que recopila las proyecciones de analistas privados. Según la última publicación, la mediana de las estimaciones para octubre se ubicó en 2,2%, apenas una décima por encima del registro oficial del mes anterior.

Los analistas prevén una segunda suba consecutiva de la inflación, impulsada por aumentos en bebidas alcohólicas, tabaco y alimentos (Reuters)

Expectativas para el cierre del año

El informe del INDEC también servirá como referencia para proyectar cómo cerrará el año. La mayoría de las consultoras prevé que la dinámica inflacionaria se mantenga por encima del 2% mensual durante noviembre y diciembre, mientras que recién en 2026 podría observarse una baja más marcada. En ese sentido, los analistas coinciden en que el proceso de desinflación avanza de manera más lenta de lo previsto y que los precios aún muestran resistencias a estabilizarse.

Las expectativas para el cierre de 2025 se ubican en torno al 29,5%, de acuerdo con el consenso de los analistas consultados por el Central. Aunque el número está por debajo del 2024, las consultoras advierten que la tendencia dependerá de que se mantenga el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria.

Julián Orué, economista de Libertad y Progreso, consideró que el contexto político también influye en las proyecciones. “El resultado electoral fue importante porque al continuar el equilibrio fiscal, hay menor necesidad de emisión monetaria. Eso debería contribuir a que los precios se estabilicen hacia adelante”, sostuvo.

El documento que hoy difundirá el INDEC a las 16 permitirá confirmar si la inflación efectivamente retomó una senda ascendente o si las estimaciones privadas sobrestimaron el impacto de algunos aumentos sectoriales. De ser así, se consolidaría una tendencia de dos meses consecutivos de aceleración, algo que no ocurría desde mediados del año pasado.

Las bebidas alcohólicas subieron por encima del promedio en octubre (Freepik)

Los rubros que impulsan el aumento

En los últimos meses, el Gobierno buscó mantener bajo control las variables clave que inciden sobre los precios, como el tipo de cambio y la política monetaria. Sin embargo, los aumentos en tarifas de servicios públicos, combustibles y algunos alimentos han sumado presión sobre el índice. Además, los ajustes en los precios regulados y los incrementos estacionales en determinados rubros siguen generando tensiones.

Otro punto de atención está en el comportamiento de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que suele anticipar el dato nacional. El Instituto de Estadística y Censos porteño informó que el IPC de octubre fue del 2,2%, idéntico al mes anterior, lo que podría indicar que la aceleración se concentró fuera de la capital.

En el desagregado por rubros, se espera que el reporte oficial refleje subas superiores al promedio en bebidas alcohólicas y tabaco, vivienda, equipamiento del hogar y alimentos. En cambio, transporte y educación habrían tenido una incidencia menor.

A la espera del dato oficial, el mercado analiza el comportamiento de los precios como un termómetro de la política económica. Un resultado por encima del 2,3% confirmaría que la inflación aún no logra quebrar su inercia. En cambio, un número más cercano al 2% reforzaría la idea de que los precios comienzan a estabilizarse.