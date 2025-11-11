Las leyes que las empresas de Estados Unidos le reclaman a Milei para destrabar inversiones en la Argentina

Desde AmCham reclaman seis leyes para asegurar la llegada de inversiones al país. EFE/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El panorama político y económico argentino experimentó un nuevo escenario para el capital internacional después del triunfo de Javier Milei en las últimas elecciones legislativas. Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), encabezó una conferencia en la que identificó seis proyectos de ley que las principales empresas estadounidenses consideran prioritarios para destrabar inversiones.

Díaz insistió en que existe, de acuerdo al resultado electoral, una base de apoyo para el rumbo que definió el nuevo Gobierno. Sin embargo, calificó la gestión actual como de “transición” hacia una normalización del clima de negocios en la Argentina tras décadas de inestabilidad y regulaciones. También remarcó que el consumo masivo aún se encuentra en niveles bajos.

Según el ejecutivo, Milei obtuvo “una confirmación de parte del electorado de que el Gobierno está yendo en la dirección correcta”. Díaz explicó que la proporción del voto en la provincia de Buenos Aires, “el 38% de la Argentina”, respalda la gestión presidencial. Además, mencionó que los cambios en la relación de fuerzas dentro del Congreso abren espacio para un nuevo ciclo de reformas.

Durante el encuentro, el titular de AmCham enumeró los siete proyectos impulsados por las empresas estadounidenses. El primero en la lista es el Presupuesto nacional, seguido por la reforma laboral, la reforma tributaria, la cuestión de la ley de glaciares, la modificación de la inocencia fiscal y una reforma al Código Penal. Bajo su perspectiva, estos temas “van a ser colocados en el transcurso de las próximas semanas para entrar probablemente en extraordinarias”.

Alejandro Díaz, CEO de Amcham, advirtió sobre la necesidad de reformas estructurales para dinamizar la llegada de inversiones estadounidenses (Adrián Escandar)

Respecto a la ley de glaciares, Díaz sostuvo que representa una barrera para la minería y diferenció el enfoque de las empresas respecto a la agenda oficial: “Si no lo menciona el Gobierno, probablemente esté equivocado. Para mí es vital”. Argumentó que la definición del área preglaciar genera incertidumbre y detiene proyectos de exploración. “Hay empresas que decidieron entrar el RIGI a pesar de no tener la ley de glaciares [...] las otras están esperando la reforma”, precisó. El CEO estimó que “la velocidad de la llegada de inversiones va a depender especialmente de esas definiciones”.

Sobre la inminencia de nuevas inversiones, Díaz aclaró que existen “sectores claves que van a ocurrir”, con foco en minería, oil & gas de Vaca Muerta y agroindustria. En ese sentido, fue categórico: “La consultora ABECEB en un trabajo encargado por nosotros estimó USD 128.000 millones de exportación en 2033 si se avanzan estas reformas. El assumption de inversión USD 180.000 millones en ocho años”.

Díaz advirtió que los obstáculos para la llegada de inversiones persisten. Remarcó que es indispensable remover en los próximos seis meses las trabas regulatorias en sectores como minería y servicios. Al referirse a la infraestructura, señaló que “las licitaciones de las rutas están lentas” y que “la Hidrovía todavía no está licitada”. También apuntó contra la baja cantidad de empresas de servicios en minería presentes en el país: “Estados Unidos tiene mil cincuenta y cuatro, Argentina tiene seis”.

“Hoy una empresa que está corriendo al 56,65% de capacidad instalada de fabricación de productos de consumo no va a invertir en nuevas líneas de productos, va a esperar, porque la demanda está muy por debajo de la posible oferta disponible. Va a llevar tiempo”, puntualizó el titular de la Amcham. Para él, el periodo de Milei funcionará como “un proceso de transición” y será “necesario implementar reformas para después abrir un horizonte de crecimiento real”.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham. (Christian Heit)

Respecto a las negociaciones comerciales, Díaz adelantó que el Gobierno y los Estados Unidos avanzaron en la eliminación del 10% de aranceles sobre un listado de productos. Explicó que “la discusión se entabla sobre los productos que Estados Unidos le exportaba a la Argentina teniendo un arancel arriba del promedio”, pero aclaró que “el arancelamiento de los productos argentinos a Estados Unidos es muy bajo”. Indicó que el nuevo promedio arancelario dependerá de los productos que integren el listado de desgravaciones.

Al tocar el tema de los sectores de acero y aluminio, Díaz recordó que estos bienes están alcanzados por disposiciones adoptadas bajo la sección 232 de la ley estadounidense, relacionada con la seguridad nacional, y que Argentina podría conseguir un cupo similar al de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. Infobae había adelantado esa información el viernes.

En otra parte de la conferencia, el CEO de AmCham señaló que el swap con Estados Unidos está destinado a funciones financieras y no existe ninguna conexión formal con las discusiones comerciales. En ese sentido, delizó que la Argentina utilizó el acuerdo de intercambio de monedas para devolver los dólares que había utilizado el secretario del Tesoro Scott Bessent para intervenir en el mercado local antes de las elecciones, en busca de mermar presiones sobre el precio del dólar, y para realizar el reciente pago al FMI, algo que había confirmado el sábado en exclusiva Infobae.

Sobre la cuestión del acceso de las compañías al mercado cambiario, Díaz marcó diferencias con la noción habitual de cepo: “El flujo fue liberado para las empresas a partir del primero de enero del 2025. Si quiero distribuir dividendos de un ejercicio que cerré el treinta y uno de marzo, no tengo limitación”. Añadió que el “problema de las empresas es más el riesgo país que las limitaciones del acceso al tipo de cambio”. Según Díaz, el nivel del crédito argentino es bajo y venía de tasas superiores al cien por ciento, pero luego del triunfo de Milei empezó un proceso de normalización que podría facilitar el acceso a financiamiento.

De cara a los próximos meses, el CEO de la Amcham subrayó que los factores de confianza y el ritmo de reformas serán centrales para definir el ritmo de la inversión estadounidense en la Argentina: “Lo que hay que mirar son los próximos dos años como proceso de transición, donde hay que seguir en el rumbo, hacer las transformaciones, ponerlas en funcionamiento e implementarlas”.