Economía

El Gobierno subastará uno de los terrenos más codiciados en pleno Belgrano

Se trata de una propiedad que pertenecía a la Policía Federal y su precio supera los USD 20 millones. Cuáles son la características únicas del terreno

Se trata de un predio de casi una hectárea (9.986,79 m²). Fuente: AABE

El Gobierno Nacional, por medio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), aprobó la venta en subasta pública de un inmueble de alto valor perteneciente al Estado Nacional, situado en el barrio porteño de Belgrano.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 69/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de una serie de medidas impulsadas para generar recursos a partir de activos estatales que se consideran susceptibles de obtener un rendimiento más eficiente a través de su venta. La superficie y la ubicación del inmueble lo posicionan como uno de los bienes de mayor valor del Estado en la Ciudad de Buenos Aires.

“La presente medida se enmarca en la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”, señalan los considerandos de la norma.

La superficie y la ubicación del inmueble lo posicionan como uno de los bienes de mayor valor del Estado en la Ciudad de Buenos Aires

Se trata de un predio de casi una hectárea (9.986,79 m²) ubicado en la manzana comprendida por las calles Echeverría 1175, Cazadores S/N°, Juramento 1142 y Artilleros 2017/81, que incluye una superficie cubierta de 4.322,46 m². El precio base para la subasta se estableció en USD 21.369.863.

Vale mencionar que, según se había dispuesto en el Decreto 575/2025, “los ingresos provenientes de la enajenación de los inmuebles objeto de la presente medida, de la constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o personales sobre los mismos y de locaciones, asignaciones o transferencias de su uso ingresarán directamente a las cuentas del Tesoro Nacional”.

Origen y condiciones del inmueble

El terreno pertenecía a la Policía Federal Argentina y fue desafectado del uso del Ministerio de Seguridad. Había sido cedido en uso precario por el Gobierno nacional al de la Ciudad el 9 de diciembre de 2019, último día de la administración de Mauricio Macri.

Ese permiso fue revocado en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández. Actualmente, el playón interno se emplea para el estacionamiento de vehículos policiales y de un camión de bomberos.

Agencia de Bienes del Estado - AABE

Según la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la propiedad “no posee valor patrimonial”, lo que autoriza su demolición o modificación, un punto de relevancia para potenciales desarrolladores.

La operación se realizará en el marco de la Subasta Pública N° 392-0102-SPU25, a través de la plataforma electrónica “SUBAST.AR”. La AABE argumentó que la iniciativa busca “garantizar el mejor aprovechamiento y uso del patrimonio estatal”.

En la misma línea de esta decisión, en septiembre pasado, a través de la Resolución 39/2025, el Gobierno nacional autorizó la realización de una subasta pública para vender el terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo.

El predio, de 42.044 metros cuadrados, se encuentra en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, en el barrio porteño de Palermo, y alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y numerosos locales comerciales. El precio base de la licitación se fijó en USD 81,7 millones.

La AABE fijó un precio base de USD 81,7 millones para la subasta

La venta también forma parte del plan oficial de disposición de bienes estatales considerados prescindibles, con el fin de generar recursos destinados a áreas priorizadas por la administración. La operación se enmarca en una estrategia más amplia de subastas de activos del Estado nacional.

Portal Palermo se ubica en una de las zonas más valiosas de la Ciudad de Buenos Aires, en un entorno de alta densidad residencial, con acceso a avenidas principales y proximidad a polos de oficinas y espacios verdes.

En los últimos años, el área registró una fuerte valorización inmobiliaria y la escasez de terrenos de gran escala dentro del ámbito urbano alimentó las expectativas sobre posibles desarrollos si el lote cambia de titularidad.

