Economía

Monotributo: cómo quedaron las escalas y cuánto paga cada categoría en noviembre 2025

ARCA actualizó las escalas y los valores vigentes desde este mes. Cómo consultar y pagar

Guardar
El pago de la recategorización
El pago de la recategorización debe completarse de manera electrónica antes del 20 de cada mes según los valores vigentes a noviembre de 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y cuotas del Monotributo para noviembre de 2025, medida que introduce cambios directos para trabajadores independientes y pequeños contribuyentes en Argentina. El sistema afecta a unos dos millones de personas bajo este régimen simplificado. La actualización semestral modifica los parámetros de facturación y los montos de las cuotas para cada categoría.

Actualmente, existen 11 escalas que determinan la categoría de cada contribuyente según su nivel de facturación anual. El monitoreo de estos topes resulta fundamental para cumplir las obligaciones impositivas sin perder los beneficios del régimen. El ajuste de los valores depende de la variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que permite que los importes de facturación y las cuotas se mantengan en relación al contexto económico.

Los límites de facturación anual para cada una de las categorías del Monotributo a partir de noviembre de 2025 quedan establecidos así:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

Estos valores funcionan como guía para determinar el encuadre según los ingresos del último año.

Las cuotas mensuales para noviembre de 2025 presentan los siguientes importes:

  • Categoría A: $37.085,74 (servicios y bienes muebles)
  • Categoría B: $42.216,41 (servicios y bienes muebles)
  • Categoría C:
    • $49.435,58 (servicios)
    • $48.320,22 (bienes muebles)
  • Categoría D:
    • $63.357,80 (servicios)
    • $61.824,18 (bienes muebles)
  • Categoría E:
    • $89.714,31 (servicios)
    • $81.070,26 (bienes muebles)
  • Categoría F:
    • $112.906,59 (servicios)
    • $97.291,54 (bienes muebles)
  • Categoría G:
    • $172.457,38 (servicios)
    • $118.920,05 (bienes muebles)
  • Categoría H:
    • $391.400,62 (servicios)
    • $238.038,48 (bienes muebles)
  • Categoría I:
    • $721.650,46 (servicios)
    • $355.672,64 (bienes muebles)
  • Categoría J:
    • $874.069,29 (servicios)
    • $434.895,92 (bienes muebles)
  • Categoría K:
    • $1.208.890,60 (servicios)
    • $525.732,01 (bienes muebles)

La asignación de la categoría adecuada para cada monotributista es clave para evitar sanciones y mantener los beneficios del régimen. El proceso de recategorización se realiza de forma online en el portal de Monotributo ARCA, donde el usuario debe ingresar CUIT y clave fiscal. Este trámite está disponible durante enero y julio.

Cómo se realiza la recategorización

Para recategorizarse, la persona debe informar el monto facturado en los últimos 12 meses e indicar si utiliza un local comercial. El sistema propone la nueva categoría según los datos y permite corregir cualquier error antes de confirmar. El trámite puede completarse desde la aplicación móvil, facilitando la actualización de la situación fiscal.

El salto de la categoría
El salto de la categoría A a la B implica superar el umbral de $8.992.597,87 anuales para la facturación (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos están obligados a recategorizarse. Quedan exceptuadas las personas que no hayan cambiado de categoría respecto al período anterior y quienes iniciaron actividad hace menos de seis meses. El sistema utiliza la información registrada sobre la facturación anual para validar si corresponde o no actualizar la categoría.

Las actualizaciones en cuotas y topes de facturación modifican directamente las obligaciones mensuales de quienes forman parte del régimen. El pago de la cuota mensual debe concretarse hasta el día 20 de cada mes, únicamente por canales electrónicos. Los importes mensuales reflejan la inflación del semestre previo para mantener la validez de los parámetros.

Según lo establecido en la Ley 24.977, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes determina la actualización semestral de los parámetros de facturación y las cuotas, a partir del IPC acumulado de enero a junio para la recategorización que rige en la segunda parte del año. Este mecanismo consolida el proceso y busca transparencia en el alcance del sistema.

Es fundamental consultar la categoría y el monto mensual que corresponde abonar mediante la página oficial de ARCA (https://www.arca.gob.ar/monotributo/categorias.asp). Allí se encuentran publicados los datos vigentes, lo que facilita el acceso a la información y despeja dudas sobre topes y obligaciones.

Tener actualizada la recategorización, el importe mensual y cumplir con los pagos es esencial para evitar sanciones y la pérdida de beneficios. La correcta declaración de los montos y la verificación continua de los ingresos determinan el encuadre fiscal, que puede variar según la evolución de la actividad económica y el impacto de la inflación.

El ajuste de valores busca sostener un equilibrio entre la presión tributaria y la continuidad del régimen. El sistema mantiene la segmentación según el nivel de facturación y el tipo de actividad. La actualización semestral y la recategorización periódica conforman el esquema de administración habitual dentro de este régimen.

Temas Relacionados

monotributoescalascategoríasARCAúltimas noticias

Últimas Noticias

Derogaron 973 normas para que la producción de vinos tenga menos controles: cuáles son los cambios para el sector

El nuevo marco legal promueve eliminación de trámites y facilita la operatividad para empresas dedicadas a la bebida más tradicional del país, según una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial

Derogaron 973 normas para que

El mercado argentino se contagió del pesimismo internacional y sigue atento al préstamo por USD 20.000 millones

Un mal dato de EE.UU. empañó la operatoria local, que estuvo restringida por el Día del Bancario. Los inversores aguardan novedades del crédito que negocia el Gobierno con bancos internacionales

El mercado argentino se contagió

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más baratos del mercado en noviembre

En la lista no aparecen tres de los modelos más vendidos, que tienen precios más altos. Sin embargo, algunos vehículos de esta categoría presentan una relación precio/producto que los mantiene en el Top 10

Cuáles son y cuánto cuestan

Con el regreso del fundador de Ethereum, Buenos Aires convocará en noviembre a figuras del mundo cripto

Vitalik Buterin será uno de los visitantes que llegará a Buenos Aires en noviembre, en medio de una serie de eventos sobre criptomonedas, tokenización y finanzas digitales. Hoy comienza Labitconf

Con el regreso del fundador

¿El banco o el colchón?: qué hicieron los argentinos con los dólares que compraron antes de las elecciones

En octubre, los depósitos en moneda estadounidense subieron USD 1.170 millones y alcanzaron un récord histórico de USD 35.153 millones. De qué depende el desarme en un contexto de baja de tasas

¿El banco o el colchón?:
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la FP1

Franco Colapinto afrontará la FP1 y la Qualy de la Sprint en el GP de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras años de silencio, Stephen Curry habló sin filtros sobre el momento más difícil de su carrera: “Llegué a creer que había terminado”

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Tras años de crisis, el

Tras años de crisis, el regreso de las estrellas de mar ocre en Oregón sorprende a la ciencia

Ablutomanía: cuando el hábito de lavarse las manos se convierte en un trastorno obsesivo-compulsivo

Cansancio emocional: claves para detectarlo y proteger la salud mental en la vida cotidiana

La meditación no es adecuada para todas las personas, advierte una investigación internacional

No es falta de voluntad: cómo el cuerpo “se defiende” de las dietas y sabotea la pérdida de peso