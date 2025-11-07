Economía

Encuesta: la incertidumbre económica regresó al primer lugar de las preocupaciones de los argentinos

Un sondeo reveló que la coyuntura económica desplazó a la inseguridad en el primer lugar del ranking de inquietudes de los argentinos. El 62% considera que la situación está peor que en 2024

Guardar
La incertidumbre económica volvió a
La incertidumbre económica volvió a liderar el ranking de preocupaciones de los argentinos. REUTERS/Agustin Marcarian

La última encuesta elaborada por D’Alessio IROL y Berensztein, correspondiente a octubre de 2025, arrojó que la “incertidumbre en la situación económica” volvió a encabezar el ranking de preocupaciones de los argentinos, a pesar del contundente triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones de medio término.

En efecto, esta inquietud alcanzó al 61% de las respuestas de los encuestados. El estudio, realizado de manera online entre el 29 y el 31 de octubre con la participación de 1.100 personas mayores de 18 años, revela que la economía desplazó nuevamente a la inseguridad, que marcó un 58%, del primer puesto en la agenda social.

Creció la incertidumbre en la
Creció la incertidumbre en la situación económica entre los argentinos. (Fuente: D’Alessio IROL y Berensztein)

Según cifras reportadas por la consultora, el 53% de los entrevistados ubicó en tercer lugar tanto “la falta de propuestas para el crecimiento” como “los ajustes que está haciendo el Gobierno” entre las cuestiones más urgentes, seguidas por el 49% que señaló la corrupción en el oficialismo.

En la lista de principales inquietudes aparecen también la corrupción en gestiones anteriores, el acceso fácil a las drogas y la dificultad para afrontar créditos o tarjetas. El fenómeno, detallado en el relevamiento, señala una priorización de problemas económicos y sociales que había tenido variaciones durante el último año.

Empeora la percepción económica

El apartado dedicado a “situación económica” indica que la evaluación negativa sobre la economía experimentó un leve incremento: el 62% de las personas considera que la situación está peor que en 2024, mientras que el 35% opina que mejoró. Solo un 44% espera un escenario más favorable de cara a 2026, contra un 52% que prevé un empeoramiento en los próximos doce meses.

Empeoró la percepción económica de
Empeoró la percepción económica de los argentinos respecto al año anterior. (Fuente: D’Alessio IROL y Berensztein)

El optimismo, subraya el informe, se concentra principalmente entre los votantes de La Libertad Avanza (LLA), donde el 74% evalúa positivamente el momento económico actual, en contraste con el 96% de quienes se inclinaron por Fuerza Patria (FP) en los últimos comicios legislativos. Este grupo estima que la coyuntura económica empeoró en los últimos meses.

En cuanto al desglose según inclinación política, la agenda de preocupaciones varía notoriamente. Entre los simpatizantes de LLA, el primer lugar lo ocupa la inseguridad con un 76%, seguido por la “impunidad de la corrupción kirchnerista” (71%) y, en tercera posición, el acceso fácil a las drogas (49%). Por el contrario, dentro del electorado del peronismo, en cambio, tres de las principales inquietudes tienen raíz económica: los ajustes aplicados por el Gobierno (94%), la incertidumbre económica (84%) y la falta de propuestas concretas para el crecimiento (76%).

La evaluación de la situación
La evaluación de la situación económica en relación a 2026. (Fuente: D’Alessio IROL y Berensztein)

El ranking de las preocupaciones de los argentinos

  1. Incertidumbre en la situación económica del país: 61%
  2. Inseguridad / delincuencia: 58%
  3. Sin propuestas para el crecimiento: 53%
  4. Los ajustes que está haciendo el Gobierno: 53%
  5. Corrupción en el gobierno de Javier Milei: 49%
  6. Corrupción en el gobierno kirchnerista: 40%
  7. Acceso fácil a las drogas: 38%
  8. Dificultad para afrontar créditos/tarjetas: 37%
  9. Inflación: 37%
  10. Las apuestas online entre los jóvenes: 35%

El estudio resalta que “la incertidumbre por la situación económica retoma el primer lugar de las preocupaciones de los ciudadanos por primera vez en un año, tras alcanzar el 61%”. Entre los diez problemas principales, además de los mencionados, figuran la corrupción en las gestiones actual y anterior, la dificultad para pagar créditos, la inflación (37%) y el temor a perder el empleo (34%).

D’Alessio IROL y Berensztein precisaron que los indicadores económicos y sociales analizados exhiben un notable grado de polarización según la preferencia partidaria, lo que condiciona la percepción de la coyuntura y el futuro. Las expectativas, aunque divididas, muestran que tanto los datos objetivos como las preocupaciones subjetivas de la población ubican la economía en el centro del debate público.

Temas Relacionados

EncuestaInflaciónIncertidumbre económicaSituación económicaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El mercado argentino se contagió del pesimismo internacional y sigue atento al préstamo por USD 20.000 millones

Un mal dato de EE.UU. empañó la operatoria local, que estuvo restringida por el Día del Bancario. Los inversores aguardan novedades del crédito que negocia el Gobierno con bancos internacionales

El mercado argentino se contagió

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más baratos del mercado en noviembre

En la lista no aparecen tres de los modelos más vendidos, que tienen precios más altos. Sin embargo, algunos vehículos de esta categoría presentan una relación precio/producto que los mantiene en el Top 10

Cuáles son y cuánto cuestan

Con el regreso del fundador de Ethereum, Buenos Aires convocará en noviembre a figuras del mundo cripto

Vitalik Buterin será uno de los visitantes que llegará a Buenos Aires en noviembre, en medio de una serie de eventos sobre criptomonedas, tokenización y finanzas digitales. Hoy comienza Labitconf

Con el regreso del fundador

¿El banco o el colchón?: qué hicieron los argentinos con los dólares que compraron antes de las elecciones

En octubre, los depósitos en moneda estadounidense subieron USD 1.170 millones y alcanzaron un récord histórico de USD 35.153 millones. De qué depende el desarme en un contexto de baja de tasas

¿El banco o el colchón?:

El INDEC evalúa modificar la forma en que publica las estadísticas sobre el comercio exterior

El titular del organismo, Marco Lavagna, se reunió con el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras. Los detalles del encuentro y qué se plantea hacer

El INDEC evalúa modificar la
DEPORTES
Las reliquias de Messi, el

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate

Tras confesar que estuvo cerca de jugar en Boca y River, el Flaco López fue blindado por Palmeiras: la impactante cifra de su pase

Challenger de Lima: Genaro Olivieri se sumó a Román Burruchaga y Juan Bautista Torres en los cuartos de final

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Trump afirmó que Irán pidió

Trump afirmó que Irán pidió el levantamiento de las sanciones estadounidenses y declaró estar dispuesto a dialogar

Después de Malvinas, Eduardo Sacheri ya tiene tema para su próximo libro: lo eligió “por motivos biográficos”

Qué leer esta semana: de Meolans a Cheever, seis libros para nadar entre historias

Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

Cuando el arte sermonea y los políticos provocan: un diagnóstico sobre nuestro tiempo