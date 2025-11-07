A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año y en 2026, según los principales analistas locales y extranjeros

El tipo de cambio oficial cerró octubre en ARS 1.447 por dólar, con una depreciación mensual de 5,1% REUTERS/Matias Baglietto/

La inflación y la evolución del tipo de cambio continúan en el centro de las proyecciones sobre la economía argentina. Según el último informe de LatinFocus Consensus Forecast, publicado en los últimos días, los analistas internacionales prevén que la suba de precios termine el 2025 con un alza de 42,2% y que desaceleren fuerte a 24,3% durante 2026.

A su vez, el peso argentino se cerró en $1.447 por dólar a fines de octubre en el mercado oficial, con una depreciación mensual del 5,1% y en el mercado paralelo, el tipo de cambio se mantuvo en $1.445 por dólar. Para fin de año, la expectativa es que se ubique en torno a $1.512. Pero para fines de 2026 las previsiones indican una nueva depreciación a valores de $1.774 por dólar, auguran el informe, tras remarcar que “el peso argentino mostró una fuerte volatilidad durante el último mes debido a los cambios en el ánimo de los inversores y a la intervención directa del Gobierno de Estados Unidos en el mercado cambiario“.

Por otra parte, el documento señaló que la economía se contrajo levemente por segundo trimestre consecutivo en el tercer trimestre del año, luego de un inicio más favorable, afectada por las tasas interbancarias elevadas, la depreciación del peso, el menor crecimiento salarial, la incertidumbre previa a las elecciones legislativas y las políticas de austeridad fiscal aplicadas por el Gobierno.

Aun así, sostuvo que el Producto Bruto Interno (PBI) volvería a crecer en el último trimestre, impulsado por una mejora del ánimo del mercado tras el buen resultado electoral del partido del presidente Javier Milei en los comicios de octubre y el apoyo financiero de Estados Unidos, que incluyó una línea de swap por US$20.000 millones para sostener la moneda local.

El texto indicó que el foco del Gobierno pasará ahora a consolidar una coalición parlamentaria que le permita avanzar con reformas estructurales, entre ellas la simplificación del sistema tributario y la liberalización del mercado laboral. La capacidad política para llevar adelante esos cambios definirá buena parte del desempeño económico del próximo año.

Inflación: descenso paulatino y riesgo cambiario

El estudio informó que la inflación anual se redujo al 31,8% en septiembre, frente al 33,6% de agosto, lo que marcó el decimoséptimo mes consecutivo de desaceleración de los precios. La caída obedeció al ajuste del gasto público, una mayor competencia interna y la flexibilización gradual de las restricciones a las importaciones. Los analistas estimaron que la tendencia descendente continuará durante los próximos trimestres, aunque advirtieron que una transición hacia un régimen de tipo de cambio totalmente flotante podría constituir un riesgo al alza.

El informe de FocusEconomics proyectó que la inflación promediará 24,3% en 2026 y 15% en 2027 (Imagen ilustrativa Infobae)

El consenso de proyecciones ubicó la inflación promedio de 2026 en 24,3%, lo que representa un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Para 2027, el promedio proyectado bajó a 15% anual, en línea con la expectativa de un escenario de mayor estabilidad.

Entre los componentes observados, el informe destacó el impacto de los precios regulados, entre ellos los aumentos en medicina prepaga, servicios de cable e internet, transporte público y tarifas de servicios públicos, factores que mantuvieron la presión sobre el índice general de precios durante octubre.

Política monetaria: tasas altas y posterior moderación

El documento mostró que las tasas de interés del mercado subieron de forma significativa desde junio, acompañadas por una alta volatilidad semanal. Los analistas atribuyeron esa dinámica a las oscilaciones en la confianza de los inversores frente a los activos argentinos.

El consenso proyectó que las tasas comenzarán a descender hacia fines del próximo año, a medida que la inflación se modere y el clima financiero mejore tras las elecciones legislativas.

El informe señaló que la tasa Badlar —referencia para depósitos a plazo fijo— cerrará 2026 en 20,38% y 2027 en 14,35%, en línea con una política monetaria más neutral. Las proyecciones individuales de bancos y consultoras se ubicaron dentro de un rango amplio, desde 8,6% hasta 31,2% para 2026, lo que refleja distintas hipótesis sobre la velocidad de la desinflación y la respuesta del Banco Central.

Actividad económica: recuperación moderada

En cuanto a la evolución del PBI, FocusEconomics estimó que la economía crecerá 4,2% este año, 2,9% en 2026 y 3% en 2027, tras un 2025 marcado por desequilibrios financieros y tensiones cambiarias.

Los panelistas ajustaron a la baja sus proyecciones de crecimiento debido a los datos débiles de consumo e inversión y a la inestabilidad del peso antes de los comicios. Según el informe, el ritmo de expansión dependerá de la capacidad del Ejecutivo para impulsar las reformas estructurales.

FocusEconomics estimó que la economía crecerá 4,2% este año, 2,9% en 2026 y 3% en 2027 - crédito iStock

El texto mencionó que el éxito de esas reformas podría acelerar la actividad económica, mientras que una implementación incompleta podría generar un nuevo episodio de presión cambiaria.

Por otra parte, el superávit comercial alcanzó USD 921 millones en septiembre, frente a USD 1.400 millones en agosto, con exportaciones que aumentaron 16,9% interanual, impulsadas por el agro y la energía, e importaciones que crecieron 20,7%. En el acumulado de 12 meses, el saldo positivo sumó USD 9.900 millones.

Los expertos de FocusEconomics previeron un superávit de USD 9.200 millones en 2026 y USD 9.800 millones en 2027, con un leve descenso en el crecimiento de exportaciones e importaciones.

Resultado fiscal

En materia fiscal, los analistas proyectaron un superávit primario de 0,1% del PBI para 2026 y una deuda pública en torno al 72% del producto, en línea con la política de consolidación.

Las agencias de calificación Moody’s (Caa1, estable), S&P Global Ratings (CCC, estable) y Fitch Ratings (CCC+) mantuvieron sus evaluaciones. El informe subrayó las fortalezas estructurales del país —abundancia de recursos naturales, base industrial diversificada y respaldo del FMI— junto con las debilidades persistentes: riesgo de deuda externa, volatilidad cambiaria, presión fiscal y alta inflación.

En síntesis, el consenso recogido en octubre mostró una economía en transición, con expectativas de moderación inflacionaria y estabilización del tipo de cambio en un marco de reformas en curso. Las proyecciones incorporaron la influencia de la política monetaria, la evolución del crédito y la respuesta de los mercados internacionales. Los especialistas consideraron que el sendero de desinflación será gradual y que el peso continuará ajustándose frente al dólar durante 2026, mientras la actividad busca consolidar una recuperación sostenible.