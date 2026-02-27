Economía

El Banco Central aprovechó la estabilidad del dólar y compró más de USD 1.400 millones en febrero

La autoridad monetaria adquirió USD 31 millones este viernes y avanza con el plan para robustecer las reservas internacionales

El Banco Central hilvanó 38 jornadas consecutivas con compra de dólares. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 38 días seguidos adquiriendo dólares, tanto en el mercado de cambios como mediante acuerdos con contrapartes externas. La entidad incorporó USD 31 millones este viernes, acumulando más de USD 2.700 millones en lo que va del año. Ese monto representa más del 27% de la meta de compras de dólares fijada para 2026.

En la denominada “fase 4” del programa económico, la autoridad monetaria compró 2.712 millones de dólares. A lo largo de febrero, la entidad se hizo de 1.455 millones de dólares. Para financiar estas adquisiciones, el BCRA emitió pesos sin recurrir a mecanismos de absorción monetaria. Posteriormente, el Tesoro absorbió parte de esos pesos a través de colocaciones de deuda local y, en las últimas licitaciones, evitó inyectar más moneda al sistema financiero.

Proyecciones oficiales estiman que la adquisición neta de dólares podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones en 2026, de acuerdo con la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de moneda local como del flujo de dólares que ingrese al país. Hasta el momento, la entidad ya superó una cuarta parte del objetivo anual.

Para mantener la estabilidad cambiaria, el BCRA fijó como límite diario para las compras de dólares el 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios. Además, la autoridad monetaria informó que puede adquirir divisas fuera del segmento mayorista mediante acuerdos directos con empresas o instituciones, lo que ayuda a reducir tensiones en el mercado.

Las reservas internacionales del BCRA quedaron en USD 45.560 millones tras una baja de USD 1.089 millones en la última jornada. La reducción corresponde a los movimientos habituales de cierre de mes por parte de los bancos.

El miércoles, la posición en moneda extranjera de la autoridad monetaria alcanzaron los USD 46.905 millones, el mayor nivel desde el inicio de la gestión Milei y el más alto en seis años y cuatro meses, cuando se habían ubicado en 47.448 millones de dólares.

Entre los factores que limitaron una mayor acumulación de reservas figuran los pagos de deuda externa efectuados por el Tesoro, que compró divisas al BCRA para cumplir con esas obligaciones, restando fondos que podrían haber incrementado las reservas.

El flujo de dólares que permitió las compras del BCRA provino de la liquidación de exportaciones agroindustriales y de colocaciones de deuda tanto de empresas como de provincias.

Las compras del BCRA en 2026

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones
  • 2 de febrero: USD 39 millones
  • 3 de febrero: USD 57 millones
  • 4 de febrero: USD 44 millones
  • 5 de febrero: USD 126 millones
  • 6 de febrero: USD 51 millones
  • 9 de febrero: USD 176 millones
  • 10 de febrero: USD 42 millones
  • 11 de febrero: USD 214 millones
  • 12 de febrero: USD 141 millones
  • 13 de febrero: USD 42 millones
  • 18 de febrero: USD 80 millones
  • 19 de febrero: USD 76 millones
  • 20 de febrero: USD 167 millones
  • 23 de febrero: USD 95 millones
  • 24 de febrero: USD 48 millones
  • 25 de febrero: USD 85 millones
  • 26 de febrero: USD 41 millones
  • 27 de febrero: USD 31 millones

El dólar cerró el mes a la baja

Un volumen significativo en el segmento contado, que alcanzó los USD 521 millones, reforzó la oferta y permitió una caída del dólar tras tres jornadas consecutivas de alzas. El tipo de cambio mayorista finalizó en $1.397, disminuyendo once pesos, equivalente a 0,8%, luego de haberse negociado en un máximo intradiario de 1.420 pesos.

Durante la semana, la cotización registró un incremento de 21 pesos, lo que representa un alza de 1,5 por ciento. En febrero, el tipo de cambio oficial retrocedió 50 pesos, equivalente a una baja de 3,5 por ciento. En lo que va de 2026, acumuló una pérdida nominal de 58 pesos, equivalente a 4 por ciento.

El Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en 1.606,99 pesos, dejando al dólar comercial en 209,99 pesos o 15% por debajo de ese límite para la flotación.

