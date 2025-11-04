Último vencimiento con el FMI de 2025: dudas sobre cómo se hizo el pago de USD 825 millones entre el Tesoro y el BCRA

El lunes 3 de noviembre el equipo económico debía enfrentar el último vencimiento de 2025 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 825 millones en concepto de intereses. Aún hay dudas sobre la concreción del pago al organismo internacional.

Según comentó a Infobae una fuente involucrada en la operación, el giro lo habría realizado el BCRA sin haber recibido el pago por parte del Tesoro, que es quién tiene a su cargo la deuda con el organismo internacional. La misma fuente remarcó que luego se compensaría la operación.

A su vez, el último informe diario del BCRA marca que al viernes 31 de octubre los depósitos en moneda nacional del Gobierno cayeron a $ 5,2 billones (producto de la última licitación en donde el roll-over fue del 57%) mientras que los de moneda extranjera aumentaron al equivalente de $ 132.675 millones.

La situación se da ante la fragilidad del Tesoro luego de las intervenciones que realizó para controlar el dólar en las semanas previas a la elección de medio término. Desde las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, el Tesoro había vendido gran parte de los dólares que compró con la medida transitoria de las retenciones cero al campo -que tiene un costo fiscal-.

El ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller, Pablo Quirno viajan junto con el presidente Javier Milei a Estados Unidos está semana.

Entre el 10 de septiembre y la primera semana de octubre, el Tesoro nacional perdió USD USD 653 millones. Luego de ello, le dio paso al Tesoro de los Estados Unidos para que empiece a comprar pesos (vender dólares) y evite que el mayorista toque el techo de la banda cambiaria.

Pero el BCRA tampoco se encuentra holgado en su balance. El lunes las reservas internacionales cerraron en USD 40.786 millones, luego de que el viernes cayeron a USD 39.382 millones, como cada fin de mes por el ordenamiento de los encajes.

Aunque una fuente del equipo económico sostuvo a Infobae que el pago que realizó el BCRA al FMI sería compensado luego por el Tesoro, otros observadores del mercado advirtieron que debería haberse generado una letra intransferible para avalar contablemente la operación, la cual además tendría que comunicarse durante esta semana en el Boletín Oficial.

Ante la consulta de Infobae a fuentes del Ministerio de Economía sobre los detalles de la operación no existió una respuesta al cierre de esta nota. Ayer solo deslizaron que se iba a cumplir con el pago como todos los anteriores.

Por su parte el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, destacó que entre el jueves y el viernes de la semana pasada las reservas del BCRA cayeron USD 1.100 millones por lo que el pago podría haberse adelantado. Es que la fecha exacta del vencimiento era el sábado 1° de noviembre, trasladable al día hábil siguiente.

El jueves pasado 30 de octubre las reservas internacionales del BCRA estaban en USD 40.495 millones, el viernes 31 de octubre bajaron a USD 39.382 millones. Una diferencia de USD 1.113 millones. Aunque coincide con todos los fines de mes se produce la baja por ordenamiento de encajes de los bancos y el lunes regresaron a USD 40.786 millones.

Próximos vencimientos

El vencimiento del 3 de noviembre fue el último de 2025. Para 2026, la Argentina tiene vencimientos con el FMI por USD 3.349 millones en concepto de intereses y USD 1.145 millones en amortizaciones de capital.

Los compromisos de pago aparecen ya en el primer bimestre: en febrero, el Gobierno deberá girar USD 840 millones por intereses, lo que se repetirá en mayo (USD 812 millones), agosto (USD 851 millones) y noviembre (USD 846 millones) por el mismo concepto.

Cronograma de vencimientos según la consultora Eco Go de 2025 a 2035.

Recién en septiembre, deberá realizar el primer pago del año por amortizaciones (USD 801 millones) y luego otro en diciembre por USD 343 millones. Para hacer frente a los mismos, el plan del equipo económico es acceder al mercado internacional, una posibilidad que volvió más cercana desde el domingo 26 de octubre.

El plan del equipo económico es que para el momento de enfrentarse los vencimientos del 2026 Argentina tenga acceso a los mercados internacionales. Y si bien la victoria en las elecciones legislativas le permitió bajar el riesgo país al rango de los 600 puntos básicos (p.b.), para los analistas debería estar en torno a 400 p.b..

En caso de que ello no suceda, el equipo económico podría activar un tramo del swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, el cual pagará una tasa que se desconoce como en el de China.