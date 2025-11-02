Octubre arrojó números clave: estos son los autos que lucharán por el primer puesto en ventas de cada segmento en 2025

Aunque hay categorías más definidas, tanto en segmentos como en marcas todavía no está definido un ganador absoluto de 2025

Argentina es un país que cada año encuentra razones distintas e inconexas para generar turbulencias que impacten en la economía. Puede ser el dólar, una elección, las tasas de interés o una guerra en la otra punta del mundo, pero si se intenta establecer un comportamiento de los mercados en los últimos años para trazar una estacionalidad lógica que permita proyectar un escenario de previsibilidad, cada año se encontrará un motivo diferente que genere una distorsión y lo impida.

El mercado de los autos cero kilómetro, sin embargo, mantiene dos reglas que invariablemente se suelen cumplir, que dicen que enero es el mejor mes del año, y diciembre el que menos movimiento tiene en las concesionarias.

La explicación es simple. Quien quiere comprar un auto cerca de fin de año, suele esperar uno o dos meses para patentarlo un año más nuevo. Así, las ventas suelen caer un 50% en diciembre respecto a octubre, y en cambio son un 50% más altas en enero tomando la misma referencia del décimo mes de cada año.

El cuadro inferior muestra como se comporta el mercado en los meses de diciembre y enero, los dos extremos opuestos de ventas

No se mira noviembre porque suele tener un 30% de caída por la misma proximidad con fin de año, y no se mira febrero porque la mayoría de los ahorristas ya compraron apenas cambió el año, y otros esperan a marzo, cuando “arranca el año” para gran parte de la población de compradores luego del receso.

Esta introducción sirve para entender por qué el mercado automotor no debería tener grandes cambios en los dos meses que restan, y por qué la referencia de octubre puede ser de valor para proyectar el fin del ejercicio 2025, incluso a pesar de un volumen de ventas menor al normal por la paralización de operaciones que generó la incertidumbre por un eventual resultado adverso para el Gobierno en las elecciones legislativas.

Volkswagen apuesta fuerte a los SUV para sumar las unidades que perdieron Amarok y Taos. El nuevo Tera podría darle el impulso para pelear por ser la marca más vendida del año frente a Toyota

Toyota amenazada por VW

Así, analizar el acumulado de patentamientos de los diez meses transcurridos, muestra que Toyota sigue siendo la marca que más autos vendió pero también es la automotriz que menos subió (22%) en relación con 2024 en un mercado que creció un 55%.

En cambio, producto de una ofensiva de SUV muy significativa, Volkswagen mejoró sus ventas un 54%, casi a la par del mercado, y recortó una distancia con el líder que en octubre de 2024 era de 17.000 unidades y hoy es de sólo 3.500.

Aunque Fiat, Renault, Ford y Chevrolet crecieron más aún que Volkswagen, en el acumulado del año no tienen tiempo de llegar a Toyota, aunque sí podrán intercambiar posiciones entre sí. Las ventas de los últimos meses muestran muy sólido a Ford y a Chevrolet, estables a Renault y Peugeot, y algo retrasado a Fiat.

El Toyota Yaris parece encaminado a cerrar el año como el auto más vendido entre todos los segmentos y categorías

Yaris y Hilux mejor que Corolla Cross

En el análisis de los modelos muestra al Toyota Yaris como el gran protagonistas del año, ya que se alternó el primer puesto con el Fiat Cronos mes a mes, pero en septiembre lo superó en el acumulado del año, convirtiéndose en el primer auto importado que vende más unidades que todos sus rivales en todos los segmentos desde 2018.

En diez meses alcanzó las 28.286 unidades, superando a Fiat Cronos por poco más de 400 vehículos, a la Toyota Hilux por casi 1.200, y al Peugeot 208 por 1.400. Con un volumen promedio de entre 2.500 y 3.000 autos que venden los modelos que lideran el ranking, cualquiera de esos modelos podría quedar a fin de año con el primer puesto. Sin embargo, viendo la proyección de los últimos meses, si el Yaris no termina primero lo hará la Toyota Hilux, e incluso el 208 podría superar a su “primo” Cronos.

En el segmento de los SUV, el Toyota Corolla Cross lidera con 17.203 unidades, superando al Chevrolet Tracker por poco menos de 1.100 autos, y al VW Taos por 1.600. Sin embargo, la curva descendente de los últimos meses de este último modelo que ya no se fabrica localmente desde julio, parece dejar el camino libre para una lucha entre el Toyota y el Chevrolet.

La batalla por ser el SUV más vendido del año parece limitada sólo a la Toyota Corolla Cross y su retador, el nuevo Chevrolet Tracker

A favor de Chevrolet está la situación de crisis que se generó en las fábricas brasileñas de Toyota a causa de un temporal que dejó sin producir a la marca en septiembre y octubre, y que podría afectar la provisión de unidades para noviembre, ya que la actividad se retoma este próximo lunes. En contra de la Tracker, en cambio, está la llegada del nuevo VW Tera, posicionado como el Volkswagen más barato del mercado, que le puede “robar” clientes al producto de General Motors.

Por último, el segmento de las pick-up probablemente no cambie y deje a la Toyota Hilux en el primer lugar. La diferencia con sus dos seguidores es casi idéntica, ya que en 10 meses se vendieron 4.300 unidades más que Ford Ranger y 5.000 más que la Volkswagen Amarok. Es un número significativo, casi imposible de descontar, especialmente teniendo en cuenta que las tres camionetas se producen en Argentina y las variables que impacten a una serán las mismas que las de sus competidores.

Además, la tendencia de los últimos meses es de una suba notoria de la camioneta de Ford y un retroceso de la Volkswagen, con lo que el podio parece asegurado congelando las posiciones actuales.