Economía

Un reconocido hipermercado mantendrá su presencia en Palermo

Cencosud, dueña del hipermercado Jumbo, llegó a un acuerdo con Consultatio, de Eduardo Costantini, y con una tienda de 7.000 m2 será parte del desarrollo inmobiliario en un histórico predio

Guardar

La cadena Cencosud, también dueña de Easy, Vea y otras marcas, comunicó este sábado que acordó con Consultatio, la desarrolladora inmobiliaria del empresario Eduardo Costantini, que mantendrá la presencia de su hipermercado Jumbo en el predio de Palermo ubicado sobre la Avenida Bullrich, continuación de la Avenida Juan B. Justo, entre la esquina de la Avenida Santa Fe en que esta comienza a bifurcarse en las Avenidas Cabildo y Luis María Campos, y el Hipódromo de Palermo, sobre Bullrich y Avenida del Libertador.

Se trata de un predio histórico y de muy buen acceso, no solo por estar sobre una Avenida, sino también porque sobre ella corre una de las líneas del Metrobus en territorio porteño.

“El acuerdo asegura la presencia de Jumbo, marca premium de supermercados de la Argentina, en este predio”, señala el comunicado de Cencosud que -dice- “reafirma, de esta forma, el compromiso con sus clientes y consumidores para continuar brindando la mejor experiencia de compra del mercado”.

Construcción y nuevo supermercado

Más aún el acuerdo con Consultatio, destacó la cadena, incluye un acuerdo para la construcción de un nuevo supermercado Jumbo dentro del proyecto inmobiliario residencial y comercial que se desarrollará en el predio de Palermo recientemente subastado, que busca convertirse en un referente urbano de la ciudad de Buenos Aires.

El acuerdo también ayuda a explicar la decisión de Cencosud retirarse de las negociaciones para la compra de Carrefour Argentina, producto de la decisión de la cadena francesa de retirarse del país y buscar comprador a través de los servicios de Deutsche Bank.

Desde 2005, Wong es parte
Desde 2005, Wong es parte de Cencosud. Foto: difusión

“Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en centros comerciales, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros. Además, contamos con terrenos en ubicaciones estratégicas que respaldan nuestro crecimiento en el país. Tenemos plena confianza en Argentina y un potencial de inversiones muy atractivo que privilegiaremos frente a esta oportunidad”, había señalado en la semana Cencosud, al fundamentar su retiro de las negociaciones por Carrefour Argentina.

En el nuevo desarrollo urbano, Jumbo será una parte importante del desarrollo urbano liderado por Consultatio, al que desde ya asegura una marca ancla.

La nueva tienda tendrá cerca de 7,000 metros cuadrados de sala de venta e incluirá un diseño de vanguardia acorde a las últimas tendencias del retail (comercio minorista) “y estará alineada a la propuesta urbana distintiva que planifica Consultatio como desarrolladora de todo el sector”, precisó y enfatizó Cencosud. Asimismo, agregó, estará equipada con tecnología de última generación, para brindar una experiencia de compra innovadora que se destacará dentro de la oferta nacional y regional.

Gran cadena

Cencosud, es uno de los retailers más grandes de América, opera en seis países y cuenta con más de 120 mil colaboradores, 1.510 tiendas y más de 3,6 millones de metros cuadrados de superficie de ventas, detalló la propia cadena, cuya estrategia “multiformato” abarca Supermercados, Mejoramiento del Hogar, Tiendas por Departamento, Centros Comerciales y Servicios Financieros. Además, impulsa líneas de negocio innovadoras como Cencosud Media y marcas propias, integrando tecnología para mejorar la experiencia del cliente.

Por su parte, Consultatio es una gran desarrolladora inmobiliaria, con presencia activa en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Fundada y presidida por Eduardo Costantini, el comunicado destaca “su enfoque integral, que combina diseño urbano, arquitectura de calidad, arte, naturaleza y comunidad. Con más de 3.500 hectáreas urbanizadas y múltiples proyectos residenciales y comerciales de gran escala, Consultatio ha consolidado un modelo que crea valor a largo plazo y redefine el estándar de los desarrollos urbanos en cada lugar donde opera”.

La ubicación en Palermo es clave para Jumbo. al igual que otras locaciones estratégicas como el Unicenter de Panamericana y la sucursal en Pilar.

Temas Relacionados

JumboCencosudConsultatioEduardo CostantiniHipermercadoPalermoEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuáles son los autos que mejoraron sus ventas en un mercado que cayó un 17% en los últimos cuatro meses

La suba del dólar y las tasas de interés impactó el mercado automotor entre julio y octubre, pero no todos perdieron. Hay ganadores y sorpresas

Cuáles son los autos que

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales

La agencia dio a conocer las fechas de pago de haberes previsionales y otras percepciones correspondientes a noviembre, salvo las del Plan de Desempleo 2, de octubre, que se empezó a pagar el pasado jueves

Cuándo cobro ANSES: el calendario

La industria ante el nuevo escenario político: expectativas y desafíos para el crédito, el dólar y las importaciones

El sector productivo observa con cautela el panorama pos electoral y reclamó definiciones económicas claras para sostener la actividad, afectada por la caída del empleo y las altas tasas de interés. De qué se hablará en la 31° Conferencia Industrial

La industria ante el nuevo

Fernando Savore, de la Confederación de Almaceneros: “Todavía los precios de los alimentos están demasiado inflados”

El vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires y de la Confederación Nacional del sector dijo que las primeras marcas, muy caras, están siendo desplazadas por pymes. Los casos de los precios de arroz, yogur y pan lactal. Apenas cobra, observó, la gente se queda con muy poco resto

Fernando Savore, de la Confederación

Cuenta DNI: todos los descuentos de noviembre 2025

Banco Provincia confirmó una serie de promociones para usuarios de su billetera digital, con rebajas en alimentos, farmacias, librerías y cuotas sin recargo en comercios, vigentes durante todo el mes

Cuenta DNI: todos los descuentos
DEPORTES
El show de Messi en

El show de Messi en un stream con Suárez, De Paul, Davoo Xeneize y la Cobra: su mate preferido y las bromas por los trajes en el Balón de Oro

El hijo de Cristiano Ronaldo anotó su primer gol con la selección Sub 16 de Portugal: la reacción de CR7

Las elecciones de River Plate, en vivo: más de 2 mil socios ya votaron para elegir al próximo presidente

Continúa la fecha 14 del Torneo Clausura: la agenda con los 4 partidos del día

El álbum de fotos de las vacaciones de Gabriela Sabatini en Marruecos

TELESHOW
La postura de Melody Luz

La postura de Melody Luz luego del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez por el bolso de lujo: “La real barat”

Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole: “No fue por ninguna infidelidad”

Emily Armstrong conmovió a la Argentina: la nueva vocalista de Linkin Park homenajeó a Diego Maradona

Tini Stoessel y La Joaqui: amistad, reencuentro musical e intercambio en las redes

Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida: “Trabajo desde los 15 años”

INFOBAE AMÉRICA

El Gran Museo Egipcio, la

El Gran Museo Egipcio, la nueva joya cultural de El Cairo que deslumbra al mundo

El crucero Coral Adventurer suspendió el viaje después de la muerte de Suzanne Rees, quien fue abandonada en la isla Lizard

Rusia lanzó en octubre la mayor cantidad de misiles contra Ucrania desde principios de 2023

Desde la playa hasta la arqueología: los secretos detrás de los detectores de metales

“Del cine consiguió vivirlo todo”: Bernardo Bertolucci recuerda a Pier Paolo Pasolini, a 50 años de su muerte