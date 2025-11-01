Un reconocido hipermercado mantendrá su presencia en Palermo

La cadena Cencosud, también dueña de Easy, Vea y otras marcas, comunicó este sábado que acordó con Consultatio, la desarrolladora inmobiliaria del empresario Eduardo Costantini, que mantendrá la presencia de su hipermercado Jumbo en el predio de Palermo ubicado sobre la Avenida Bullrich, continuación de la Avenida Juan B. Justo, entre la esquina de la Avenida Santa Fe en que esta comienza a bifurcarse en las Avenidas Cabildo y Luis María Campos, y el Hipódromo de Palermo, sobre Bullrich y Avenida del Libertador.

Se trata de un predio histórico y de muy buen acceso, no solo por estar sobre una Avenida, sino también porque sobre ella corre una de las líneas del Metrobus en territorio porteño.

“El acuerdo asegura la presencia de Jumbo, marca premium de supermercados de la Argentina, en este predio”, señala el comunicado de Cencosud que -dice- “reafirma, de esta forma, el compromiso con sus clientes y consumidores para continuar brindando la mejor experiencia de compra del mercado”.

Construcción y nuevo supermercado

Más aún el acuerdo con Consultatio, destacó la cadena, incluye un acuerdo para la construcción de un nuevo supermercado Jumbo dentro del proyecto inmobiliario residencial y comercial que se desarrollará en el predio de Palermo recientemente subastado, que busca convertirse en un referente urbano de la ciudad de Buenos Aires.

El acuerdo también ayuda a explicar la decisión de Cencosud retirarse de las negociaciones para la compra de Carrefour Argentina, producto de la decisión de la cadena francesa de retirarse del país y buscar comprador a través de los servicios de Deutsche Bank.

“Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en centros comerciales, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros. Además, contamos con terrenos en ubicaciones estratégicas que respaldan nuestro crecimiento en el país. Tenemos plena confianza en Argentina y un potencial de inversiones muy atractivo que privilegiaremos frente a esta oportunidad”, había señalado en la semana Cencosud, al fundamentar su retiro de las negociaciones por Carrefour Argentina.

En el nuevo desarrollo urbano, Jumbo será una parte importante del desarrollo urbano liderado por Consultatio, al que desde ya asegura una marca ancla.

La nueva tienda tendrá cerca de 7,000 metros cuadrados de sala de venta e incluirá un diseño de vanguardia acorde a las últimas tendencias del retail (comercio minorista) “y estará alineada a la propuesta urbana distintiva que planifica Consultatio como desarrolladora de todo el sector”, precisó y enfatizó Cencosud. Asimismo, agregó, estará equipada con tecnología de última generación, para brindar una experiencia de compra innovadora que se destacará dentro de la oferta nacional y regional.

Gran cadena

Cencosud, es uno de los retailers más grandes de América, opera en seis países y cuenta con más de 120 mil colaboradores, 1.510 tiendas y más de 3,6 millones de metros cuadrados de superficie de ventas, detalló la propia cadena, cuya estrategia “multiformato” abarca Supermercados, Mejoramiento del Hogar, Tiendas por Departamento, Centros Comerciales y Servicios Financieros. Además, impulsa líneas de negocio innovadoras como Cencosud Media y marcas propias, integrando tecnología para mejorar la experiencia del cliente.

Por su parte, Consultatio es una gran desarrolladora inmobiliaria, con presencia activa en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Fundada y presidida por Eduardo Costantini, el comunicado destaca “su enfoque integral, que combina diseño urbano, arquitectura de calidad, arte, naturaleza y comunidad. Con más de 3.500 hectáreas urbanizadas y múltiples proyectos residenciales y comerciales de gran escala, Consultatio ha consolidado un modelo que crea valor a largo plazo y redefine el estándar de los desarrollos urbanos en cada lugar donde opera”.

La ubicación en Palermo es clave para Jumbo. al igual que otras locaciones estratégicas como el Unicenter de Panamericana y la sucursal en Pilar.