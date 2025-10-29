Economía

YPF adquirió el 100% de Refinor y refuerza el abastecimiento de combustibles en el norte del país

La petrolera de bandera ya contaba con el 50% de la empresa energética y le compró la mitad restante a Hidrocarburos del Norte

Guardar

YPF consolidó su posición en el norte argentino tras adquirir el 100% de las acciones de Refinor, una operación que le otorga el control total de la empresa y refuerza su capacidad de abastecimiento de combustibles y gas en una región clave del país.

Según el comunicado oficial, la petrolera de bandera completó la compra de la participación del 50% que Hidrocarburos del Norte mantenía hasta ahora, asegurando así la integración total de la compañía.

La adquisición implica que YPF ahora dirige completamente la firma que opera en toda la cadena de valor del transporte y la comercialización de combustibles y gas en el norte argentino. En efecto, gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en siete provincias: Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.

Esta infraestructura permite abastecer de manera eficiente a una amplia zona geográfica y reafirmando la presencia de la compañía en el mercado regional. Además, el control total también otorga a YPF la gestión directa de un poliducto estratégico que conecta la terminal de despacho de la petrolera en Montecristo, Córdoba, con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí, Tucumán.

Oficina central YPF en Buenos
Oficina central YPF en Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

Este ducto resulta fundamental para optimizar la logística de distribución de combustibles en el Noroeste Argentino (NOA), permitiendo una mayor eficiencia operativa y asegurando el suministro en una región donde la demanda energética es significativa. La operación, calificada como estratégica por la compañía, busca fortalecer la integración logística y operativa de YPF en el norte del país.

En la etapa posterior a la adquisición, la petrolera anunció que trabajará para alinear los estándares operativos de Refinor con las mejores prácticas y procesos que ya aplica en toda su cadena de valor. El objetivo es que la integración al grupo se traduzca en mejoras en la gestión, la seguridad y la eficiencia, manteniendo la continuidad del abastecimiento de combustibles y gas en todas las provincias donde opera la red de estaciones de servicio.

La operación se concretó tras la compra de la participación de Hidrocarburos del Norte, una sociedad perteneciente al Grupo Integra, holding argentino con intereses en energía, minería, agroindustria y servicios financieros. Hasta la fecha de la transacción, Hidrocarburos del Norte poseía el 50% de las acciones de Refinor, lo que convierte esta adquisición en un paso decisivo para la consolidación de YPF en el sector energético del norte argentino.

La compañía adquirida se dedica a la producción y comercialización de derivados del petróleo crudo y gas natural. Fundada en 1992, operaba una refinería ubicada en Campo Durán, Salta, donde se procesaban petróleo crudo y gas natural provenientes de la cuenca del Noroeste argentino y del sur de Bolivia.

Se trataba de la única refinería del norte del país y podía procesar hasta 4.000 metros cúbicos diarios de petróleo crudo y más de 20 millones de m³ de gas por día. Sin embargo, a fines de abril de este año anunció el cese de las operaciones de refinamiento de crudo debido al declive de la Cuenca Hidrocarburífera Norte.

Por otra parte, Refinor cuenta con una red de más de 70 centros de servicios en siete provincias del norte y del centro argentino, donde comercializa combustibles y derivados.

Las principales actividades de la firma incluyen la industrialización del gas, el transporte de productos y la comercialización. Los productos que obtiene abarcan propano, butano, distintas naftas, gas oil y fuel oil. A la vez, emplea de manera directa e indirecta a más de 500 personas y su red de estaciones de servicio genera casi 1.400 puestos de trabajo adicionales en las localidades donde opera.

Temas Relacionados

YPFRefinorNorte argentinoCombustiblesHidrocarburos del NorteÚltimas noticias

Últimas Noticias

La venta de combustibles cayó en septiembre por segundo mes consecutivo

Las cifras oficiales mostraron una tendencia dispar entre regiones y productos, con una caída generalizada de 3,1% en la comercialización de los fluidos

La venta de combustibles cayó

Un bono atado al dólar presionó al tipo de cambio antes de la licitación del Tesoro

La demanda por cobertura de la letra “dollar linked” hizo subir el tipo de cambio. Aparecieron compradores de billetes verdes de urgencia para no quedar descubiertos durante las próximas 48 horas

Un bono atado al dólar

El peso de los impuestos en los autos: por qué la mayoría de los modelos importados cuesta más de USD 30.000

El objetivo del Gobierno al habilitar una exención en el arancel de importación fue impulsar la baja del precio de los autos locales. Sin embargo, por la alta carga impositiva, muy pocos modelos del cupo compiten en precio

El peso de los impuestos

Con el precio en alza, cuántos dólares podría sumarle la soja al Banco Central en lo que queda del año

Por las expectativas del acuerdo entre Estados Unidos y China la tonelada del cultivo en Chicago se acercó a los USD 400. Las liquidaciones que miran de cerca en Economía para enfrentar los vencimientos

Con el precio en alza,

El Gobierno salió a recomprar bonos para bajar las tasas en pesos antes de la licitación por $12 billones

El Tesoro podría inyectar más liquidez no renovando el 100% de los títulos que vencen este miércoles. El objetivo poselectoral es bajar la carga de intereses y, a la vez, recomponer el crédito al sector privado

El Gobierno salió a recomprar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una abogada deberá indemnizar a

Una abogada deberá indemnizar a una clienta por mala praxis

El Estado deberá indemnizar a un pasajero que cayó de un tren en movimiento

Reforma laboral: un sector del Gobierno reflota la limitación de las cuotas solidarias y le declara la guerra a la CGT

Empezó como un hobby y se convirtió en la primera catadora de golosinas de Argentina: “Llevo probados cuatro mil productos”

El 60% de la población no sabe cómo actuar ante un accidente cerebrovascular

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: El huracán Melissa

EN VIVO: El huracán Melissa se fortaleció a categoría 4 mientras se aproxima al este de Cuba

Donald Trump afirmó que espera resolver “muchos problemas” durante su encuentro con Xi Jinping

Donald Trump llegó a Corea del Sur para asistir a la cumbre APEC en la última etapa de su gira por Asia

Radiohead frente el espejo: entre el duelo, las tensiones internas y una polémica geopolítica

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”