Ya se venden pasajes de micro para la temporada alta de verano: cuánto cuestan los principales destinos

Mientras que Mar del Plata y Córdoba siguen entre las opciones más accesibles, Bariloche e Iguazú encabezan la lista de los más caros, partiendo desde Buenos Aires

Las empresas de larga distancia
Las empresas de larga distancia ya venden pasajes para el 1° de enero (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la mirada puesta en las vacaciones, las principales empresas de transporte de larga distancia ya comenzaron a ofrecer pasajes para la temporada alta de verano. Como todos los años, los destinos más elegidos concentran gran parte de la demanda, y los precios empiezan a marcar una tendencia para quienes buscan viajar por el país a partir del 1° de enero.

En todos los casos, los valores corresponden a viajes que parten desde la Ciudad de Buenos Aires, y se informan los precios más económicos disponibles para esa fecha. Además, se trata únicamente de los boletos de ida, tal como los publican las empresas en sus plataformas oficiales.

Cuánto cuesta viajar a los principales destinos turísticos

Entre los destinos más buscados del país, Mar del Plata se mantiene como una de las opciones más accesibles para quienes eligen el mar. El pasaje más barato para el 1° de enero cuesta $54.800 por tramo, un valor que refleja la fuerte competencia entre compañías en esta tradicional ruta de verano.

Más lejos y con precios considerablemente mayores, Bariloche se ubica entre los destinos más caros. El boleto de ida desde Buenos Aires asciende a $180.400, lo que lo convierte en el trayecto de mayor costo dentro del listado. La distancia y la alta demanda durante la temporada estival explican buena parte de esta diferencia.

Bariloche es siempre uno de
Bariloche es siempre uno de los destinos más atractivos para los argentinos, tanto en invierno como en verano (@rionegroturismo)

Hacia el norte del país, los precios muestran una importante dispersión según la provincia. En el caso de Salta, el pasaje ronda los $101.000, mientras que para Iguazú el valor se eleva a $119.500. Ambos destinos registran un aumento sostenido de turistas durante el verano, especialmente por el atractivo natural y las escapadas de varios días.

Por su parte, Mendoza aparece con una tarifa intermedia, de $85.000 por tramo. El destino cuyano combina el turismo de montaña, la oferta gastronómica y la ruta del vino, lo que genera una demanda constante incluso fuera de temporada.

Los viajes hacia el centro del país, en cambio, son más económicos. Para Córdoba, uno de los destinos más elegidos por las familias, los precios parten desde $50.000. En el caso de Tucumán, la tarifa también se ubica en torno a los $85.000, similar al valor del pasaje a Mendoza.

Diferencias según la distancia y la demanda

Las tarifas reflejan no solo la distancia entre Buenos Aires y cada destino, sino también las características del servicio y la demanda esperada. En el caso de Bariloche o Iguazú, la combinación de trayectos largos y un flujo turístico intenso suele elevar los precios. En cambio, hacia ciudades más cercanas como Mar del Plata o Córdoba, los valores son más accesibles y existe mayor disponibilidad de horarios.

Varias provincias ofrecen la posibilidad
Varias provincias ofrecen la posibilidad de hacer turismo aventura.

Desde las empresas señalan que los precios pueden variar en las próximas semanas a medida que se acerque la fecha de viaje. En general, quienes compran con anticipación logran acceder a los boletos más baratos, mientras que las tarifas tienden a incrementarse a medida que se completan las unidades disponibles para la temporada alta.

Cómo aprovechar las mejores tarifas

Aunque el valor de los pasajes varía según la empresa, el tipo de servicio (semicama, cama o suite) y la anticipación con que se compre, la tendencia muestra que comprar con tiempo puede significar un ahorro considerable. Además, muchas plataformas permiten comparar precios entre distintas compañías y horarios, lo que facilita la elección del tramo más conveniente.

Cabe aclarar que todos los precios informados corresponden a los valores publicados para el 1° de enero, fecha considerada como inicio de la temporada alta. Por tratarse de los pasajes de ida y de las opciones más económicas o con mayor disponibilidad, el costo total del viaje de ida y vuelta puede duplicarse o incluso superar los $300.000 en trayectos largos como Bariloche o Iguazú.

