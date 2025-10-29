El peso de los impuestos en los autos: por qué la mayoría de los modelos importados cuesta más de USD 30.000

Aunque se exime el pago del 35% de arancel de importación, los autos híbridos y eléctricos del cupo tienen precios un 25% por encima de los autos de acceso del mercado local

¿Por qué los autos híbridos y eléctricos que entraron con el cupo del Gobierno son tan caros si tienen un precio de importación de USD 16.000 y están eximidos del arancel extra zona del 35%?

La respuesta ya se conoce. Es la famosa carga impositiva que tienen los autos en el mercado argentino, que convierte ese precio en más del doble entre que baja del barco y se pone en venta en un concesionario.

Así, el efecto que buscó el Gobierno nacional al impulsar este programa de incentivo fiscal, no consiguió impulsar una baja de precios en los autos más accesibles del mercado, los que se llevan el 35% de las ventas totales de vehículos cada mes. Sin embargo, indirectamente, al bajar el precio de los autos de gama media, podrían terminar controlando los precios de los modelos de acceso de las marcas.

“Es muy relativo ese efecto, porque los fabricantes trabajamos los autos más accesibles con un margen mínimo de rentabilidad. No podemos bajar más los precios, incluso si nos ponen autos híbridos en valores similares. Hasta que no se eliminen tantos impuestos que pesan sobre los autos, los precios no podrán bajar más allá de alguna promoción especial y ocasional”, confesó un alto directivo de una automotriz a Infobae.

“Ahora que el Gobierno tiene la posibilidad de aprobar las leyes que necesita para impulsar una baja de impuestos, esperamos lograr ese objetivo común que discutimos en cada reunión con el Ministro de Economía”, señaló.

El Renault Arkana Mild-Hybrid fue el primer modelo que entró con los beneficios del programa impositivo del Gobierno. Se vende en $51.820.000 o USD 35.000.

Los precios de los autos del cupo

La mejor comprobación la da el precio al que ya se están vendiendo los primeros autos que llegaron al mercado en los últimos meses. Salvo algunos casos, la mayoría cuestan entre los USD 30.000 y los USD 40.000, que trasladado a pesos equivale a precios de entre $45.000.000 y $60.000.000.

Esos precios tienen directa relación con el valor máximo de USD 16.000 FOB admitido en el programa impulsado por la Secretaría de Industria y Comercio. El precio FOB (free on port), es el que se paga por una auto antes del embarque en el país de origen, es decir sin contar ni flete, ni seguro, ni todos los impuestos argentinos.

El primer auto que entró al país con los beneficios de este programa fue el Renault Arkana E-Tech, un SUV Coupé Mild-Hybrid, que la filial argentina de la marca francesa lo empezó a comerciar desde el mes de abril. En aquel momento, su precio era de $43.900.000, unos USD 35.000, pero que al estar en pesos y no en dólares, ahora tiene un precio de 51.820.000 pesos.

El Fiat 600 Mild-Hybrid fue el último modelo presentado, con un precio de USD 34.500

Pocos días después se conocieron los precios de los dos modelos que trae BAIC bajo este régimen especial. El sedán de segmento B es el BAIC EU5 100% eléctrico, que tiene un precio de USD 28.900, mientras que el BAIC BJ30 4x2 híbrido un SUV de segmento C, se vende en 35.800 dólares.

En el orden siguió Chevrolet con el Spark EUV, un B-SUV 100% eléctrico que se vende en la moneda argentina y hoy tienen un precio de $40.566.900, equivalente a USD 27.410. Este es uno de los pocos modelos que quedaron debajo de los USD 30.000 porque su precio también era inferior a los USD 16.000 FOB máximos admitidos.

Luego se presentaron los Great Wall Motors (GWM), el Haval Jolion y el H6 híbridos, y el Ora 03 que es un hatchback 100% eléctrico. Los precios son de los Haval van desde los USD 29.900 hasta los USD 35.500 y el Ora tiene un precio de 31.000 dólares.

La versión más accesible de Great Wall Haval es el Jolión, con un precio de USD 29.900

Las bajas de precio por debajo de los USD 30.000 se vieron con los modelos MG, la marca de origen británico que ahora es propiedad del holding chino SAIC Motors e importa Eximar en Argentina. Se presentaron dos modelos dentro del régimen de exención impositiva del Gobierno. Estos son el MG 3 Hybrid Plus, un hatchback de segmento B que cuesta entre USD 23.500 y USD 25.900, y el B-SUV MG ZS Hybrid Plus, que se vende en dos versiones con precios de 27.500 y 29.900 dólares.

Luego, ya avanzado el mes de octubre, llegaron más modelos como el SUV híbrido enchufable chino DFSK E5, que tiene un precio de USD 34.500; los esperados BYD con tres modelos, el Dolphin Mini en USD 22.990 y USD 23.990, el Yuan Pro en USD 29.990 y USD 30.990, y el Song Pro en USD 34.990 y USD 36.990; los Chery Tiggo 4 Hybrid en USD 33.500 y Tiggo 7 Pro Mild-Hybrid en USD 35.600; el Geely EX5 100% eléctrico con un precio de USD 34.800, y el Fiat 600 Mild-Hybrid, que se lanzó con un precio de venta al público de 34.500 dólares.

Recientemente, General Motors lanzó el Chevrolet Captiva Híbrido enchufable que tendrá un precio aun no oficializado cercano a los USD 40.000, y Ford presentará el próximo 4 de noviembre la Ford Territory Híbrida, aunque sin precio conocido de comercialización.

Uno de los modelos más accesibles del cupo es el MG3 híbrido, con un precio de USD 23.500

Impuestos y costos para importar un auto dentro del cupo

Desde que un auto se embarca en el país de origen para viajar al mercado argentino, los costos que debe pagar se dividen en gastos de traslado e impuestos.

El primer costo es el de flete y seguro de viaje, que ronda los 2.500 dólares. Después, ya en Argentina, se paga un 3% de tasa estadística, otros USD 1.000 de gastos de logística y traslado local, un 10% de impuestos entre Ingresos Brutos, impuesto a las Ganancias o anticipo, impuesto a los Débitos y Créditos, tasas provinciales y municipales, y el IVA del 21 por ciento.

A esos impuestos, se debe sumar luego los márgenes de ganancia de la marca, que suele ser estar entre el 15% y el 30%, y del concesionario, que varía según la marca o el importador entre 10 y un 15 por ciento.