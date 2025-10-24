Apple tendrá una tienda oficial en Mercado Libre: desde cuándo podrá comprarse el IPhone 17 y cuánto costará

Nueva línea de iPhone disponible para compra directa en la tienda oficial de Mercado Libre Argentina REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

A partir de noviembre, Mercado Libre habilitará la venta oficial de productos Apple en la Argentina,y ofrecerá a los consumidores la posibilidad de adquirir los modelos de teléfono iPhone 17 y toda la nueva línea de dispositivos mediante su plataforma digital, con financiación en cuotas, envíos rápidos y acceso al programa de canje que permite entregar equipos usados a cambio de crédito en Mercado Pago.

De esta manera, os consumidores argentinos podrán adquirir los modelos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max de forma directa mediante su canal digital.

El anuncio formal señala que los usuarios de Mercado Libre tendrán acceso a una experiencia de compra que prioriza la simplicidad y la seguridad, sumando la ventaja de opciones de financiación con cuotas sin interés y la cobertura de Compra Protegida propia del ecosistema. La compañía sostuvo que la tienda oficial ofrecerá no solo la gama completa de dispositivos, sino también alternativas convenientes de acceso, incluyendo promociones y múltiples planes de pago que buscan captar tanto a clientes recurrentes como a nuevos usuarios.

Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, manifestó el entusiasmo de la empresa ante este lanzamiento: “En Mercado Libre estamos muy entusiasmados de ofrecer productos Apple en Argentina. Este es un hito para nuestra plataforma y una gran noticia para nuestros usuarios, que ahora podrán acceder a una amplia variedad de productos de manera directa de una de las marcas más relevantes del mundo”, enfatizó. Además, agregó que “con la combinación de la experiencia de compra única de Mercado Libre —simple, rápida y segura— y opciones de financiación flexibles, se reafirma el compromiso de seguir ampliando la oferta tecnológica en la Argentina y de brindar cada vez más valor a los compradores”.

Lista de espera

La estrategia incluye la habilitación de una lista de espera para interesados, que podrán inscribirse online en este sitio https://www.mercadolibre.com.ar/a/store/leads-apple y recibir información de primera mano sobre los plazos y condiciones de disponibilidad. A la vez, quienes opten por la renovación tecnológica contarán con el Plan de Canje Mercado Libre, un programa que permite entregar un dispositivo actual y obtener hasta $700.000 en crédito de Mercado Pago a la hora de adquirir cualquier equipo incluido en el esquema.

La iniciativa busca fortalecer la posición de Mercado Libre en el rubro tecnológico, resaltando valores como agilidad logística y confianza en las transacciones digitales. En Argentina, el mercado tecnológico experimenta una demanda creciente por productos de última generación, y la presencia directa de Apple apunta a satisfacer esa tendencia con propuestas competitivas sobre la gama de lanzamientos internacionales.

Quienes deseen anotarse en la lista de espera para recibir los primeros Iphone 17 que arriben al país puede hacerlo ingresando a esta web

La propuesta integral incluye soporte técnico, cobertura de servicio posventa y asesoría en el proceso de canje, integrando la transacción a la cuenta de Mercado Pago existente del usuario. Esto, según la empresa, refuerza la seguridad de la operación y agiliza el uso de los créditos recibidos, ya sea para compras futuras o para otros servicios disponibles en la plataforma financiera.

El iPhone 17 ya se encuentra disponible en varios mercados internacionales, y la llegada a la Argentina genera una amplia expectativa desde su lanzamiento.

Los posibles precios

Las versiones del modelo, todas con 256 GB de capacidad, presentan precios oficiales en Estados Unidos: 799 dólares para el iPhone 17; 999 dólares para el iPhone Air; 1.099 dólares para el iPhone 17 Pro; y 1.199 dólares para el iPhone 17 Pro Max.

Según trascendió en las últimas semanas, los usuarios locales podrán adquirirlo en algunas plataformas a precios en torno a: $2.000.000 para el IPhone 17 , $2.550.000 para el iPhone Air; $2.800.000 para el IPhone 17 Pro y $2.950.000 para el IPhone 17 Pro Max. Consultadas fuentes de Mercado Libre, precisaron que aún no tienen definido el precio pero que “será muy competitivo” y que “habrá muy buena financiación”.

En el apartado de innovación, el IPhone Air se posiciona como la principal novedad de la gama. Este dispositivo se distingue por un perfil ultradelgado de 5,6 milímetros, una pantalla de 6,5 pulgadas, y un marco de titanio, acompañado de protección Ceramic Shield tanto en el frente como en el dorso. El equipo lleva el chip A19 Pro, similar al de los modelos superiores, y dispone de una cámara trasera de 48 megapíxeles. Además, introduce el primer módem y chip inalámbrico desarrollado enteramente por Apple para gestionar conectividad 5G, wifi y Bluetooth.

Por su parte, los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max ofrecen un sistema de triple cámara de 48 megapíxeles, destinados a lentes normal, gran angular y teleobjetivo, con zoom óptico de 4x y 8x, y zoom digital de hasta 40x. El iPhone 17 Pro Max incorpora una opción de almacenamiento de 2 TB, inédita para la marca estadounidense.

El iPhone 17 estándar está equipado con una pantalla de 6,3 pulgadas que admite una tasa de refresco de hasta 120 Hz, utiliza el chip A19, y promete una autonomía extendida hasta ocho horas más en comparación con la generación anterior, además de contar con carga rápida al 50% en 30 minutos.