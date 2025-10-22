El CEO de JP Morgan está en la Argentina en la previa de las elecciones y en medio de las negociaciones por un paquete de apoyo privado

El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, se encuentra de visita esta semana en Buenos Aires en medio de la volatilidad del dólar y las negociaciones por un paquete de apoyo para la Argentina, pero además en la previa de unas elecciones de medio término que serán clave para el futuro del Gobierno de Javier Milei. Protagonizará un evento que realizará el banco esta semana en Buenos Aires y mantendrá encuentros con empresarios.

La semana pasada, se conoció que el gigante de Wall Street forma parte de las conversaciones para un paquete de apoyo financiero al país sostenido con fondos privados.

De momento, se desconoce si mantendrá reuniones con funcionarios, pero es una posibilidad. Se especula que podría tener un encuentro con Milei y el ministro Luis Caputo. Lo que sí está confirmado es que Dimon se reunirá con el personal del banco en Buenos Aires, en el contexto de un evento global que hace la compañía todos los años.

El foro organizado por JP Morgan se llevará a cabo en CABA y contará con la presencia de destacados oradores y referentes empresariales. Entre los invitados figura Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido y actual presidente del consejo del banco. Blair fue seleccionado recientemente por la administración de Donald Trump para dirigir una Junta de Paz con el objetivo de supervisar un gobierno de transición en la Franja de Gaza.

También participará Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de Estados Unidos durante la gestión de George W. Bush y socia de JP Morgan. Del ámbito empresarial asistirá Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, la mayor petrolera a nivel global, que adquirió recientemente estaciones de servicio en Chile y mantiene su interés en el yacimiento Vaca Muerta.

El encuentro prevé distintas actividades, entre ellas un almuerzo exclusivo con Dimon, parte de su equipo directivo y un grupo reducido de empresarios argentinos, entre los que se encuentran Marcos Galperin (Mercado Libre), Eduardo Escasany (Galicia), Armando Loson (Albanesi), Horacio Marín (YPF) y Mariano Bosch (Adecoagro), entre otros. El programa incluye además una visita a un museo, un cóctel inaugural en el Teatro Colón el jueves y una invitación especial para presenciar la final del Abierto de Tortugas, prevista para el sábado, que enfrentará a los equipos La Natividad-La Dolfina contra Ellerstina-Indios Chapaleufú.

La llegada de Dimon al país surge en medio del alineamiento de Milei con la Casa Blanca, a la vez que el banco anunció inversiones también en ese sentido. Recientemente, comunicó que destinarán 1,5 billones de dólares a cuatro sectores y 27 subsectores, con el objetivo de respaldar a empresas estadounidenses en el desarrollo de fuentes seguras de minería, energía y bienes industriales estratégicos para el país. Esta iniciativa se enmarca en el contexto de tensiones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China.

“Ojalá, una vez más, como lo ha hecho Estados Unidos en el pasado, nos unamos para afrontar estos inmensos desafíos. Necesitamos actuar ya”, precisó un comunicado.

En paralelo, la compañía estadounidense continúa ampliando su presencia en Argentina. Meses atrás concretó el mayor acuerdo de alquiler corporativo de las últimas dos décadas en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de un ambicioso plan de expansión que refuerza su presencia en la Argentina y proyecta duplicar su capacidad operativa en el país.

Ocupará más de 20 pisos en un nuevo campus de oficinas, actualmente en construcción, ubicado en la intersección de las calles Manuela Pedraza y Arribeños, en el barrio porteño de Núñez. El proyecto contempla el desarrollo del Centro Empresarial Núñez (CEN) y el Centro Empresarial Libertador (CEL), propiedad de Raghsa, con entregas previstas para 2026 y 2027.

En cuanto a la visión de JP Morgan sobre el país, en uno de sus últimos informe señalaron que cree que la Argentina deberá ampliar el consenso político y recalibrar el esquema cambiario para aprovechar por completo el respaldo del Tesoro estadounidense y alcanzar la estabilización macroeconómica antes de las elecciones de 2027.

El banco recomendó mantener el esquema cambiario actual hasta las elecciones, pero insistió en la necesidad de levantar los controles de capital restantes tras los comicios. “El régimen cambiario es adecuado para el momento, pero después de las elecciones será necesario introducir ajustes”, aseguraron.

Además, para JP Morgan hay tres estrellas que se tendrían que alinear para volver a los mercados:

que los resultados de las elecciones legislativas de octubre otorguen a la administración Milei al menos un mínimo de gobernabilidad y capital político para la segunda mitad de su mandato; que el Gobierno realice ajustes de política consistentes con los objetivos de acumulación de reservas en el programa del FMI; y que el contexto general del mercado se mantenga favorable para los soberanos de menor calificación.

¿Quién es Dimon?

Dimon es una de las figuras más influyentes del sector financiero internacional. Nació en Nueva York en 1956 y estudió en la Universidad de Tufts y en la Harvard Business School.

Inició su carrera en American Express y luego trabajó junto a Sandy Weill en Travelers Group y Citigroup. En 2004 asumió como director de Bank One, y tras la fusión con JPMorgan Chase en 2004, quedó a cargo de la entidad resultante. Desde 2005 es el CEO de JPMorgan Chase.

Durante la crisis financiera de 2008, Dimon gui​​ó al banco de una manera que le permitió sortear el colapso del mercado mejor que muchos de sus rivales, consolidando su reputación en Wall Street. Bajo su dirección, se expandió, integró operaciones tecnológicas y aumentó su rentabilidad.