Economía

Dean & Dennys consolida sus sistema de franquicias: cuánto hay que invertir para tener un local

La cadena argentina de hamburgueserías proyecta triplicar su presencia en la región, apoyada en un modelo de franquicias que ya representa más del 75% de su red y una rentabilidad promedio del 18%

Guardar
Uno de los locales de
Uno de los locales de la cadena

El crecimiento de Dean & Dennys en el sector gastronómico se refleja en su ambicioso plan de expansión regional, que prevé alcanzar 120 puntos de venta en Latinoamérica para 2030.

La cadena, que abrió su primer local en 2012 en Palermo Soho, ya cuenta con 42 sucursales en funcionamiento y anunció la apertura de siete nuevos locales en Uruguay, consolidando su presencia internacional y su modelo de franquicias como una de las propuestas más atractivas del mercado.

El sistema de franquicias de Dean & Dennys exige una inversión inicial que oscila entre USD 180.000 y USD 300.000, según el formato elegido, ya sea a la calle, en centros comerciales o bajo la modalidad drive-thru. El plazo estimado para recuperar la inversión ronda los 20 meses, mientras que la rentabilidad promedio se sitúa en 18%, cifras que, según Francisco Ribatto Crespo, uno de los cuatro socios fundadores, posicionan a la marca como una de las alternativas más competitivas del sector gastronómico argentino.

La marca produce más de
La marca produce más de 700.000 medallones de hamburguesa cada mes en su planta propia de Villa Crespo

Actualmente, 32 de los 42 locales de la cadena operan bajo el régimen de franquicia, lo que representa más del 75% de la red. Este modelo incluye un acompañamiento integral para los franquiciados, que abarca desde la capacitación y la provisión centralizada de insumos hasta campañas de marketing, auditorías periódicas y sistemas de gestión que aseguran la consistencia operativa.

Ribatto Crespo destacó que “más de tres cuartas partes de nuestros restaurantes son gestionados por franquiciados. Esto refleja no solo la confianza de los emprendedores en nuestra marca, sino también la robustez del soporte que brindamos desde la central”.

La expansión internacional de Dean & Dennys se consolidó en agosto de 2025 con la firma de un acuerdo de master franquicia en Uruguay, que prevé la apertura de tres locales antes de fin de año y un total de siete en el corto plazo. La compañía también proyecta desembarcar en Paraguay y Chile en 2026, para lo cual se encuentra en la búsqueda de socios estratégicos que permitan fortalecer su presencia en la región.

El concepto de fast good es el eje central de la propuesta de Dean & Dennys. La marca produce más de 700.000 medallones de hamburguesa cada mes en su planta propia de Villa Crespo y emplea a más de 700 personas en todo el país. Sus locales, distribuidos en vía pública, shoppings y estaciones de servicio, se caracterizan por un diseño moderno y procesos eficientes que buscan diferenciarse del fast food tradicional.

Temas Relacionados

Dean & Dennys Franquicias Francisco Ribatto Crespo Uruguay

Últimas Noticias

El dólar volvió a subir y cerró a solo 57 centavos del techo de la banda cambiaria, con ventas del BCRA

El tipo de cambio mayorista finalizó en un máximo de $1.490,50, contenido por ventas oficiales de USD 45,5 millones. En el Banco Nación finalizó a $1.515. El dólar blue saltó a $1.545

El dólar volvió a subir

Después de alcanzar precios récord históricos, el oro y la plata registran las caídas más pronunciadas en años: los motivos

El oro spot descendió hasta un 6,3% a USD 4.082,03 la onza, mientras que la plata spot cayó hasta un 8,7% a US$47,89 la onza

Después de alcanzar precios récord

El Gobierno espera un dato clave que mostrará si la economía continúa en recesión, a días de las elecciones legislativas

El Indec dará a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto y las consultoras privadas estiman una variación mensual de 0,1%. El rol clave de septiembre para definir el trimestre

El Gobierno espera un dato

El Gobierno avanza en la normalización del mercado eléctrico y CAMMESA pierde funciones

La cartera de energía introdujo cambios clave que busca eliminar distorsiones

El Gobierno avanza en la

El uso del crédito para comprar autos cayó a su nivel más bajo del año: los factores que explican la retracción

En septiembre, sólo el 17% de las operaciones se concretó con algún tipo de crédito prendario, el menor registro de 2025 tanto en autos nuevos como usados. El impacto de las tasas y la incertidumbre económica

El uso del crédito para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo los animales interpretan una

Cómo los animales interpretan una ilusión óptica: diferencias entre especies reveladas por la ciencia

“Los interceptaron para robarles”: la hipótesis de las hijas del jubilado que desapareció con su pareja en Chubut

Javier Milei llega a Córdoba en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas: cómo será la recorrida

Cambios de Gabinete: uno por uno, los ministros que se van, los que podrían irse y los reemplazantes que suenan

Explosión en una escuela de Palermo: cómo sigue el estado de salud de los adolescentes heridos

INFOBAE AMÉRICA
El líder golpista de Madagascar

El líder golpista de Madagascar avanza con la formación de un Gobierno bajo control militar

La Filarmónica de Israel en Nueva York: el tenso clima exterior no empañó “la voz de la música”

Zelensky advirtió que la demora de Estados Unidos en enviar misiles Tomahawk a Ucrania enfría la vía diplomática con Rusia

Estados Unidos evalúa imponer aranceles del 100% a Nicaragua y expulsarla del tratado de libre comercio

Recuperando el pulmón natural de Lima: así avanza el plan científico para salvar las Lomas de Mangomarca

TELESHOW
Cinthia Fernández enfrentó las críticas

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por visitar a sus hijas en pleno viaje de egresados: “Cuánto odio”

Linda Peretz se refirió a la relación de su hijo Tomás Rottemberg con Natalie Pérez: “Es divina”

Valentina Cervantes contó cómo lleva la relación a distancia con Enzo Fernández: “Traté de buscar un lugar para mí”

Evangelina Anderson habló de la posibilidad de salir con un futbolista luego de su separación de Martín Demichelis

Risas, amigos y relax: el viaje de Sofía Pachano y Santiago Ramundo a Río de Janeiro antes de que nazca su bebé