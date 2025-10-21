Dean & Dennys consolida sus sistema de franquicias: cuánto hay que invertir para tener un local

Uno de los locales de la cadena

El crecimiento de Dean & Dennys en el sector gastronómico se refleja en su ambicioso plan de expansión regional, que prevé alcanzar 120 puntos de venta en Latinoamérica para 2030.

La cadena, que abrió su primer local en 2012 en Palermo Soho, ya cuenta con 42 sucursales en funcionamiento y anunció la apertura de siete nuevos locales en Uruguay, consolidando su presencia internacional y su modelo de franquicias como una de las propuestas más atractivas del mercado.

El sistema de franquicias de Dean & Dennys exige una inversión inicial que oscila entre USD 180.000 y USD 300.000, según el formato elegido, ya sea a la calle, en centros comerciales o bajo la modalidad drive-thru. El plazo estimado para recuperar la inversión ronda los 20 meses, mientras que la rentabilidad promedio se sitúa en 18%, cifras que, según Francisco Ribatto Crespo, uno de los cuatro socios fundadores, posicionan a la marca como una de las alternativas más competitivas del sector gastronómico argentino.

Actualmente, 32 de los 42 locales de la cadena operan bajo el régimen de franquicia, lo que representa más del 75% de la red. Este modelo incluye un acompañamiento integral para los franquiciados, que abarca desde la capacitación y la provisión centralizada de insumos hasta campañas de marketing, auditorías periódicas y sistemas de gestión que aseguran la consistencia operativa.

Ribatto Crespo destacó que “más de tres cuartas partes de nuestros restaurantes son gestionados por franquiciados. Esto refleja no solo la confianza de los emprendedores en nuestra marca, sino también la robustez del soporte que brindamos desde la central”.

La expansión internacional de Dean & Dennys se consolidó en agosto de 2025 con la firma de un acuerdo de master franquicia en Uruguay, que prevé la apertura de tres locales antes de fin de año y un total de siete en el corto plazo. La compañía también proyecta desembarcar en Paraguay y Chile en 2026, para lo cual se encuentra en la búsqueda de socios estratégicos que permitan fortalecer su presencia en la región.

El concepto de fast good es el eje central de la propuesta de Dean & Dennys. La marca produce más de 700.000 medallones de hamburguesa cada mes en su planta propia de Villa Crespo y emplea a más de 700 personas en todo el país. Sus locales, distribuidos en vía pública, shoppings y estaciones de servicio, se caracterizan por un diseño moderno y procesos eficientes que buscan diferenciarse del fast food tradicional.