Mercados: tras confirmarse el acuerdo entre el BCRA y el Tesoro de EEUU, suben las acciones argentinas en Wall Street

El dólar oficial quedó cerca del techo de la banda cambiaria.

Con la confirmación del “swap” o acuerdo de intercambio de monedas por unos USD 20.000 millones entre el Banco Central argentino y el Tesoro de los EEUU, los activos bursátiles retoman las subas este lunes.

Los ADR más representativos, de Grupo Galicia e YPF, ascienden un 2% a las 10:10 horas.

Contribuye a la tendencia positiva para acciones y bonos argentinos que los futuros de acciones estadounidenses subieron en el pre-market -operaciones electrónicas previas a la apertura formal de la plaza de Nueva York, a las 10:30 de Argentina- debido a que una importante interrupción en los servicios en la nube de Amazon afectó a los inversores que esperaban el inicio de una semana repleta de resultados de alto perfil.

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron aproximadamente un 0,2%, mientras que los del S&P 500 avanzaron un 0,3%. Los contratos del Nasdaq 100, con una fuerte presencia tecnológica, subieron alrededor de un 0,4%, tras las ganancias semanales .

En cuanto a los fundamentos locales, la semana financiera viene de sobresaltos en las cotizaciones y el mercado cambiario en el epicentro de la atención inversora. Allí se libró una batalla silenciosa entre las posturas vendedora a manos del Tesoro de los EEUU y una demanda tanto genuina como especulativa de los agentes privados, que profundizaron la tendencia de demanda divisas, un fenómeno habitual en la recta final hacia las elecciones.

Dichas ventas ejecutadas por orden de la administración de Donald Trump en forma directa en el mercado doméstico contribuyó a atenuar el ascenso del dólar, pero no consiguió contenerlo. En los hechos, todas las cotizaciones quedaron ahora por encima de los precios del 8 de octubre, la última rueda antes de la manifiesta intervención cambiaria del Tesoro norteamericano, que vendió divisas en cuatro de las últimas cinco ruedas operativas.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, señaló que “a pocos días de la elección legislativa nacional, el mercado sigue de cerca los movimientos del Tesoro de EEUU en materia de anuncios o acciones que puedan repercutir sobre el plano cambiario”.

“Como siempre, creemos que lo importante a mediano plazo es la acumulación de reservas y que el esquema cambiario o nivel del tipo de cambio real deberá subordinarse a ese objetivo para poder reducir sostenidamente el riesgo país y volver a los mercados de crédito voluntarios”, subrayó Franco. “El resultado electoral y la interpretación del mercado sobre éste será clave dado que tiene potencial impacto sobre demanda de pesos y bonos, en un contexto en que necesariamente las tasas reales deberán caer para apuntalar la economía post elecciones”, añadió.

Se dio además una fuerte inyección de liquidez que ingresó al mercado el viernes 17, por unos $2,1 billones que quedaron “sueltos” tras la renovación parcial de Lecap esta semana, le dieron más potencia a la demanda dolarizadora con el cierre de la semana, que llegó a desbordar el dique de contención de las posturas de venta del día.

“Desde la autoridad monetaria consideran que la etapa de limpieza del “excedente monetario” ya ha concluido. Ahora, parece ser el momento de iniciar el proceso de remonetización de la economía. La gran pregunta es cómo se planea hacer esto: la respuesta es a través de la compra de reservas internacionales, justamente el principal pedido del mercado", refirió un informe de GMA Capital.

“Estas novedades pesaron sobre los activos argentinos, con los soberanos en dólares retrocediendo -7,7% y -6,5% en promedio (Bonares y Globales), mientras que el Merval en moneda dura cae -2,6%”, sintetizó TSA Bursátil en un informe.

Los analistas de IEB evaluaron que “desde este marco, el esquema de bandas había perdido credibilidad ante los agentes, aún cuando logró sostenerse sin episodios de ruptura cuando el tipo de cambio alcanzó el límite superior. Esta falta de credibilidad puede atribuirse a la percepción de los agentes de que el stock de dólares (reservas, depósitos del Tesoro en el BCRA) no era suficiente para cubrir la demanda de divisas y el pago de vencimientos de deuda, basado fundamentalmente en el contexto de tensión política. En otras palabras, los agentes esperaban que la regla monetaria de vender dólares en la banda superior iba a dejar de ser efectiva en un determinado momento a raíz del shock político, más allá de la voluntad de los policymakers”.

“El acuerdo estratégico entre Argentina y EEUU revirtió totalmente este escenario. El paquete –que incluye un swap de monedas por USD 20.000 millones, además de otros USD 20.000 millones por parte de bancos privados– dota de credibilidad al esquema cambiario de manera automática", añadieron desde IEB.