La firma del swap no va a frenar las intervenciones del Tesoro de EEUU para sostener al peso

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent (Reuters)

La firma del swap por USD 20.000 millones entre Argentina y Estados Unidos, que se oficializó en la mañana de este lunes, no va a condicionar el accionar del Secretario del Tesoro de Estados Unidos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) argentino.

“Son en paralelo”, afirmó una fuente al tanto de las negociaciones ante la consulta de Infobae sobre si con la firma del swap se terminaba la compra de pesos por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

En una jornada en donde el dólar mayorista está al alza en $ 1.475, con una suba de $35 en el día, se confirmó que el Tesoro Norteamericano no tiene límites para seguir ayudando a que no llegue al techo de la banda y que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vea obligado a vender reservas.

El viernes las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerraron en USD 41.168 millones.

A la fecha, el dólar mayorista se encuentra a $15,57 del límite superior ($1.490,57). Y la última vez que tocó el techo, en la semana posterior a la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, la entidad conducida por Santiago Bausili se vio obligado a vender USD 1.110 millones. Todavía queda por verse si en esta jornada hubo o no intervención por parte de Bessent.

En las últimas semanas, en medio de la negociaciones en Washington D.C. y de la visita oficial del presidente Javier Milei a la Casa Blanca, Bessent siguió comprando pesos. Según cálculos de la consultora 1816, con las primeras dos intervenciones (jueves 9 y miércoles 15 de octubre) el Tesoro de Estados Unidos compró el equivalente en pesos de USD 339 millones.

Aunque en el Gobierno confían en que la presión sobre el dólar se terminará luego de la elección del próximo domingo 26 de octubre. “Hemos calculado que la demanda de cobertura en los últimos tres meses es equivalente a más de 40 puntos porcentuales de M2, que es la circulación monetaria, lo cual es una cantidad desproporcionada. Y el único que puede proveer ese tipo de cobertura es el Gobierno”, comentó Bausili en Washington.

Letra chica swap y acceso a los mercados

La aclaración sobre la posibilidad de que Estados Unidos continúe con las intervenciones en el dólar se da en un escenario donde aún faltan definiciones sobre la letra chica del swap por USD 20.000 millones.

Hasta el momento, fuentes oficiales confirmaron que los desembolsos de cada tramo se irán determinando según las necesidades que tenga el BCRA a futuro, dado que hoy el BCRA tiene una hoja de balance solida con amplia liquidez, según el análisis oficial.

También se aclaró que USD 20.000 millones serán de libre disponibilidad, lo que significa que el Gobierno no solo podrá utilizarlos para pagar los vencimientos de 2026 -que tanto le preocupaban- sino también para intervenir el tipo de cambio. Aún no se sabe la tasa que se pagará por cada tramo activado.

La estrategia del Gobierno, en palabras del presidente Javier Milei, es que la garantía de tener una asistencia financiera por USD 20.000 millones le permita bajar el riesgo país y acceder a los mercados internacionales de deuda para afrontar los vencimientos del próximo año.

Pero no hay apuro en los despachos oficiales. “Todavía no se tomó ninguna decisión para pagar con ese swap. Los primeros vencimientos son en enero, sería poco conveniente activar tres meses antes y pagar tasa por una plata que necesitara más adelante”, afirmaron fuentes oficiales del BCRA. Con esa declaración se dejó entrever que la tasa comienza a estar en vigencia cuando se active el tramo, lo mismo que sucede con el swap de China.

Por el momento, con la intención de alterar el rumbo de la valuación de la deuda y el nivel del riesgo país, el secretario de Finanzas Pablo Quirno anunció la intención todavía preliminar de trabajar en dirección a un canje de deuda -bajo el esquema “Deuda por Educación”- que permita elevar la cotización de los títulos soberanos en dólares.