Milei: “Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap”

El presidente Javier Milei reiteró que la Argentina utilizará la línea swap por USD 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos para afrontar los vencimientos de deuda de 2026 si el país no logra reducir el riesgo país y acceder al refinanciamiento en el mercado voluntario de crédito. La firma del acuerdo con la institución norteamericana fue oficializada esta mañana por el Banco Central argentino.

Milei explicó en diálogo con Canal 8 de Tucumán cómo opera el mecanismo: “La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a esa suma. Solamente se ejecuta cuando se necesita. En caso de no poder salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos de 2026 utilizando la línea de swap; eso significa tomar deuda para pagar deuda”, afirmó el mandatario.

La preocupación de los inversores sobre la solvencia del país aumentó ante el agotamiento de los recursos del Tesoro para sostener el precio de la divisa dentro de las bandas cambiarias establecidas tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20.000 millones en abril. El año próximo, el Ejecutivo deberá enfrentar vencimientos de deuda en moneda extranjera por USD 18.182 millones entre capital e intereses. Si se suman los compromisos de provincias, empresas y el Banco Central, el total asciende a USD 29.636 millones, según cálculos de la consultora Eco Go.

Recientemente, el Tesoro estadounidense intervino en el mercado local mediante compras directas de pesos, es decir, ventas de dólares, impulsadas por la mayor demanda de divisas antes de las elecciones de medio término del próximo domingo. La confirmación llegó de Scott Bessent.

La concreción del swap por USD 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, comunicada esta mañana por el BCRA, representa una señal de fortalecimiento para la capacidad argentina de afrontar próximos vencimientos de deuda y refuerza el poder de fuego oficial ante la volatilidad del dólar. Además, el apoyo explícito de la administración de Donald Trump a Javier Milei sugiere que la asistencia podría extenderse más allá del proceso electoral inmediato.

Economistas advierten que el alivio en las variables financieras dependerá del resultado de las elecciones, por lo que anticipan que la presión sobre el tipo de cambio continuará hasta entonces. Bonos y acciones locales registraron una apertura positiva tras el anuncio aunque luego revirtieron a la baja, pero el dólar comenzó al alza y se acerca al techo de la banda.

Fuentes del Banco Central aclararon que el impacto en las reservas será visible únicamente cuando se active cada tramo del swap, cuyos detalles se determinarán según las necesidades futuras de la autoridad monetaria. A diferencia del swap con China, estos recursos no aparecerán en las reservas brutas, que el viernes cerraron en USD 41.168 millones. “Una vez desembolsados los tramos, no hay ninguna limitación para el uso de fondos que son de libre disponibilidad”, informó la entidad.

Luis Caputo, ministro de Economía, detalló ante la prensa: “En enero tenemos que pagar USD 4.200 millones de bonos. Puede que obtengamos refinanciamiento, como ocurre en la mayoría de los países, o no, como sucede actualmente en nuestro caso. De no tenerlo, podríamos solicitar a Estados Unidos USD 4.200 millones del swap y así garantizar el pago de los cupones de enero y julio. Este acuerdo debería reducir el riesgo país”, afirmó Caputo.

El consenso entre economistas resalta la relevancia del acuerdo y, al mismo tiempo, la inquietud por la falta de información acerca de las condiciones de activación y sus costos. Gabriel Caamaño, de Outlier, sostuvo: “El acuerdo debería aportar algo de calma a la cotización del dólar, que el viernes fue muy volátil y se acercó al techo de la banda. No veo que genere un desplome, dado que es una confirmación de lo ya conocido. Sí es relevante para despejar dudas”.

Ramiro Blazquez, estratega de StoneX, planteó que si el swap entra en vigor de inmediato, el BCRA ganará margen para intervenir en el mercado de divisas en la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre. Blazquez remarcó: “Si el swap entra en vigor inmediatamente, el BCRA tendrá margen para intervenir en el último tramo antes del 26 de octubre. El peso continuó deslizándose el viernes: la tasa oficial cayó un 0,6% hasta ARS 1.395 por dólar, mientras el ‘CCL’ bajó un 3,5% a ARS 1.534”. Agregó que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos vendió otros USD 200 millones al cierre de la semana, acumulando USD 750 millones de intervención. Según Blazquez, asegurar el acceso inmediato al swap podría ser clave para evitar que el tipo de cambio supere el techo de ARS 1.490 por dólar.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, destacó que el acuerdo brinda al Gobierno una red de seguridad para implementar el ajuste económico necesario. Menescaldi afirmó: “Sin conocer los detalles y sin saber si su continuidad depende de las elecciones, el acuerdo permite al Gobierno avanzar en los cambios requeridos apoyado en esta red de respaldo. El acuerdo garantiza el pago a bonistas sin generar presión en el mercado cambiario a corto plazo. Los precios de activos argentinos deberían subir, aunque el impacto final dependerá del resultado electoral”.

El presidente de Romano Group, Alfredo Romano, calificó la medida como una posibilidad “extraordinaria” para la Argentina, ya que el acceso a liquidez permite cubrir necesidades urgentes en un contexto de restricción externa. Romano expresó: “Es necesario abandonar las bandas, pues introdujeron distorsiones en el mercado, incrementaron tasas de interés en pesos y dificultaron la acumulación de reservas. Si Argentina evita errores cambiarios y, con el actual superávit energético, una buena cosecha de trigo y perspectivas favorables en commodities en 2026, el país tendrá un ingreso considerable de dólares junto con un superávit fiscal acumulado de veinte meses. Si el resultado electoral es favorable, la economía debería normalizarse y el riesgo país podría acercarse a 600 puntos en seis a ocho meses”.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), Pedro Siaba Serrate, jefe de Research & Strategy, consideró que la confirmación del swap era esperada, aunque persisten interrogantes sobre los detalles. Siaba señaló: “Probablemente tenga un efecto neutro en las reservas netas, pero mejora la liquidez en manos del BCRA. El anuncio, previo a las elecciones, busca transitar este período con menor dramatismo. No anticipo una reducción del riesgo país esta semana, pese a los buenos catalizadores, porque el mercado prefiere esperar el resultado del domingo. Frente a un resultado positivo para LLA, podrían observarse mejoras en los activos. Actualmente la valuación de bonos y acciones es más asimétrica que antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires”.

En Puente destacaron: “Si bien ya se había anticipado, concretar el acuerdo antes de las elecciones disipa dudas sobre su condicionalidad política. Aun así, esperamos que la presión sobre el tipo de cambio persista toda la semana. La búsqueda de cobertura cambiaria continuará a cualquier tipo de cambio dentro de la banda y con cualquier nivel de tasas de interés hasta las elecciones”.

El swap representa una herramienta clave frente al actual escenario financiero, pero la atención de los mercados continúa centrada en la evolución política y en la solidez del esquema de reservas. El Gobierno dispondrá de una red que le permite pagar deuda sin presionar el mercado cambiario de corto plazo, aunque la volatilidad podría mantenerse hasta después de los comicios.