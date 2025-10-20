Economía

Milei: “Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap”

El Presidente se refirió al anuncio que realizó esta mañana el Banco Central sobre la línea de financiamiento con el Tesoro de Estados Unidos. La Argentina busca despejar las dudas sobre la capacidad de pago de los vencimientos del 2026

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Guardar
El año que viene, el
El año que viene, el Ejecutivo debe enfrentar vencimientos de deuda en moneda extranjera por USD 18.182 millones entre capital e intereses

El presidente Javier Milei reiteró que la Argentina utilizará la línea swap por USD 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos para afrontar los vencimientos de deuda de 2026 si el país no logra reducir el riesgo país y acceder al refinanciamiento en el mercado voluntario de crédito. La firma del acuerdo con la institución norteamericana fue oficializada esta mañana por el Banco Central argentino.

Milei explicó en diálogo con Canal 8 de Tucumán cómo opera el mecanismo: “La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a esa suma. Solamente se ejecuta cuando se necesita. En caso de no poder salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos de 2026 utilizando la línea de swap; eso significa tomar deuda para pagar deuda”, afirmó el mandatario.

La preocupación de los inversores sobre la solvencia del país aumentó ante el agotamiento de los recursos del Tesoro para sostener el precio de la divisa dentro de las bandas cambiarias establecidas tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20.000 millones en abril. El año próximo, el Ejecutivo deberá enfrentar vencimientos de deuda en moneda extranjera por USD 18.182 millones entre capital e intereses. Si se suman los compromisos de provincias, empresas y el Banco Central, el total asciende a USD 29.636 millones, según cálculos de la consultora Eco Go.

El Ejecutivo debe enfrentar vencimientos
El Ejecutivo debe enfrentar vencimientos de deuda en moneda extranjera por USD 18.182 millones entre capital e intereses

Recientemente, el Tesoro estadounidense intervino en el mercado local mediante compras directas de pesos, es decir, ventas de dólares, impulsadas por la mayor demanda de divisas antes de las elecciones de medio término del próximo domingo. La confirmación llegó de Scott Bessent.

La concreción del swap por USD 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, comunicada esta mañana por el BCRA, representa una señal de fortalecimiento para la capacidad argentina de afrontar próximos vencimientos de deuda y refuerza el poder de fuego oficial ante la volatilidad del dólar. Además, el apoyo explícito de la administración de Donald Trump a Javier Milei sugiere que la asistencia podría extenderse más allá del proceso electoral inmediato.

Economistas advierten que el alivio en las variables financieras dependerá del resultado de las elecciones, por lo que anticipan que la presión sobre el tipo de cambio continuará hasta entonces. Bonos y acciones locales registraron una apertura positiva tras el anuncio aunque luego revirtieron a la baja, pero el dólar comenzó al alza y se acerca al techo de la banda.

Fuentes del Banco Central aclararon que el impacto en las reservas será visible únicamente cuando se active cada tramo del swap, cuyos detalles se determinarán según las necesidades futuras de la autoridad monetaria. A diferencia del swap con China, estos recursos no aparecerán en las reservas brutas, que el viernes cerraron en USD 41.168 millones. “Una vez desembolsados los tramos, no hay ninguna limitación para el uso de fondos que son de libre disponibilidad”, informó la entidad.

Luis Caputo, ministro de Economía, detalló ante la prensa: “En enero tenemos que pagar USD 4.200 millones de bonos. Puede que obtengamos refinanciamiento, como ocurre en la mayoría de los países, o no, como sucede actualmente en nuestro caso. De no tenerlo, podríamos solicitar a Estados Unidos USD 4.200 millones del swap y así garantizar el pago de los cupones de enero y julio. Este acuerdo debería reducir el riesgo país”, afirmó Caputo.

El consenso entre economistas resalta la relevancia del acuerdo y, al mismo tiempo, la inquietud por la falta de información acerca de las condiciones de activación y sus costos. Gabriel Caamaño, de Outlier, sostuvo: “El acuerdo debería aportar algo de calma a la cotización del dólar, que el viernes fue muy volátil y se acercó al techo de la banda. No veo que genere un desplome, dado que es una confirmación de lo ya conocido. Sí es relevante para despejar dudas”.

Ramiro Blazquez, estratega de StoneX, planteó que si el swap entra en vigor de inmediato, el BCRA ganará margen para intervenir en el mercado de divisas en la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre. Blazquez remarcó: “Si el swap entra en vigor inmediatamente, el BCRA tendrá margen para intervenir en el último tramo antes del 26 de octubre. El peso continuó deslizándose el viernes: la tasa oficial cayó un 0,6% hasta ARS 1.395 por dólar, mientras el ‘CCL’ bajó un 3,5% a ARS 1.534”. Agregó que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos vendió otros USD 200 millones al cierre de la semana, acumulando USD 750 millones de intervención. Según Blazquez, asegurar el acceso inmediato al swap podría ser clave para evitar que el tipo de cambio supere el techo de ARS 1.490 por dólar.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, destacó que el acuerdo brinda al Gobierno una red de seguridad para implementar el ajuste económico necesario. Menescaldi afirmó: “Sin conocer los detalles y sin saber si su continuidad depende de las elecciones, el acuerdo permite al Gobierno avanzar en los cambios requeridos apoyado en esta red de respaldo. El acuerdo garantiza el pago a bonistas sin generar presión en el mercado cambiario a corto plazo. Los precios de activos argentinos deberían subir, aunque el impacto final dependerá del resultado electoral”.

El ministro de Economía Luis
El ministro de Economía Luis Caputo planteó que el swap permitirá garantizar pagos de bonos durante 2026 aún ante un escenario de refinanciamiento cerrado

El presidente de Romano Group, Alfredo Romano, calificó la medida como una posibilidad “extraordinaria” para la Argentina, ya que el acceso a liquidez permite cubrir necesidades urgentes en un contexto de restricción externa. Romano expresó: “Es necesario abandonar las bandas, pues introdujeron distorsiones en el mercado, incrementaron tasas de interés en pesos y dificultaron la acumulación de reservas. Si Argentina evita errores cambiarios y, con el actual superávit energético, una buena cosecha de trigo y perspectivas favorables en commodities en 2026, el país tendrá un ingreso considerable de dólares junto con un superávit fiscal acumulado de veinte meses. Si el resultado electoral es favorable, la economía debería normalizarse y el riesgo país podría acercarse a 600 puntos en seis a ocho meses”.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), Pedro Siaba Serrate, jefe de Research & Strategy, consideró que la confirmación del swap era esperada, aunque persisten interrogantes sobre los detalles. Siaba señaló: “Probablemente tenga un efecto neutro en las reservas netas, pero mejora la liquidez en manos del BCRA. El anuncio, previo a las elecciones, busca transitar este período con menor dramatismo. No anticipo una reducción del riesgo país esta semana, pese a los buenos catalizadores, porque el mercado prefiere esperar el resultado del domingo. Frente a un resultado positivo para LLA, podrían observarse mejoras en los activos. Actualmente la valuación de bonos y acciones es más asimétrica que antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires”.

En Puente destacaron: “Si bien ya se había anticipado, concretar el acuerdo antes de las elecciones disipa dudas sobre su condicionalidad política. Aun así, esperamos que la presión sobre el tipo de cambio persista toda la semana. La búsqueda de cobertura cambiaria continuará a cualquier tipo de cambio dentro de la banda y con cualquier nivel de tasas de interés hasta las elecciones”.

El swap representa una herramienta clave frente al actual escenario financiero, pero la atención de los mercados continúa centrada en la evolución política y en la solidez del esquema de reservas. El Gobierno dispondrá de una red que le permite pagar deuda sin presionar el mercado cambiario de corto plazo, aunque la volatilidad podría mantenerse hasta después de los comicios.

Temas Relacionados

Javier MileiEstados UnidosSwapDonald TrumpScott BessentLuis CaputoDeudaRiesgo paísDólarEleccionesBonosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Llega el Cybermonday 2025: cuándo será y qué descuentos prepara

Se acerca uno de los eventos más esperados del año para comprar a precios más bajos y hay expectativa por aumentar el volumen de ventas

Llega el Cybermonday 2025: cuándo

Trump anunció que planea sellar un pacto comercial con Xi Jinping en Corea del Sur y viajar a China el año que viene

El mandatario aseguró que ya tienen “más o menos planeado” el encuentro con su homólogo asiático

Trump anunció que planea sellar

Reportan fallas en pagos y transferencias por la caída de un servicio web global: afecta a apps bancarias y billeteras digitales

Varias entidades financieras y empresas digitales notificaron incidentes que complicaron las operaciones de usuarios y empresas en el país. La disrupción se originó en una plataforma internacional de soporte tecnológico

Reportan fallas en pagos y

La Economía del Conocimiento alcanzó un récord histórico de exportaciones de casi USD 9.700 millones impulsada por la IA

El sector de servicios basados en el conocimiento registró exportaciones por USD 9.685 millones entre julio de 2024 y junio de 2025, con un crecimiento interanual del 20,8%, según el informe de Argencon

La Economía del Conocimiento alcanzó

Cómo es la nueva herramienta que permite a los jubilados de PAMI resolver reclamos médicos sin demora

La obra social fue incorporada al sistema de mediación PROMESA, que permite a los afiliados gestionar sus reclamos por atención sanitaria de manera más sencilla, sin pasar por la Justicia ni afrontar burocracia excesiva

Cómo es la nueva herramienta
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ciencia confirma que tener

La ciencia confirma que tener amigos y una vida social activa retrasa el envejecimiento celular

Llega el Cybermonday 2025: cuándo será y qué descuentos prepara

Fue a la costanera de Rosario con su novia y los asaltaron: a él lo empujaron al vacío y murió

Reportan fallas en pagos y transferencias por la caída de un servicio web global: afecta a apps bancarias y billeteras digitales

Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por amenazar a su pareja con un arma

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Rusia ajustan

Estados Unidos y Rusia ajustan los preparativos de la cumbre entre Trump y Putin en Budapest

Una Honduras de oportunidades: el 30 de noviembre trasformaremos la patria con trabajo y visión

Salud mental en Colombia: EPS responde tras denuncia de joven paciente

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener derecho a terminar tu vida cuando estés listo”

Los nuevos tratamientos para microplásticos siguen avanzando: cuáles son las pruebas de su eficacia

TELESHOW
Chechu Bonelli estaría iniciando un

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”

El divertido guiño de Juana Viale al conflicto entre la China Suárez y Pampita: “Palta como en el motorhome”

Catherine Fulop tendrá que ser operada luego de la caída en el show de Erreway: los detalles