Golpe a las criptomonedas: por qué el bitcoin se desplomó y cayó por debajo de los 105.000 dólares

Las liquidaciones masivas en posiciones apalancadas, sumadas a la incertidumbre global, provocaron la caída (Reuters)

El bitcoin sufrió una caída abrupta de alrededor del 5% en las últimas 24 horas, perforando el umbral de los USD 105.000 y llegando momentáneamente a los USD 103.856. El retroceso agravó una tendencia negativa latente en el mercado cripto, al tiempo que se sumaron factores de estrés externo que precipitaron liquidaciones masivas.

Según datos recopilados por CoinGecko, el precio del bitcoin alcanzó un mínimo intradiario a de USD 103 856, lo que representa una pérdida diaria superior al 4,5%. Ese nivel no se veía desde junio, lo que refleja la magnitud del movimiento.

El descenso no fue exclusivo de bitcoin. Las principales altcoins también registraron retrocesos pronunciados: Ethereum bajó más de 6,8% en ese mismo lapso, mientras que otros tokens como XRP, BNB, SOL, ADA y DOGE reportaron pérdidas que en algunos casos superaron el 9%. En conjunto, la capitalización total del mercado de criptomonedas perdió más del 5,3 % en un día, lo que supone una magnitud amplia de desaliento entre inversores.

Para los expertos, si el Bitcoin rompe el soporte, podría caer debajo de los USD 100 mil (Shutterstock)

Un factor central detrás de esta agresiva caída fueron las liquidaciones masivas en posiciones apalancadas. En el lapso de 24 horas, se estiman liquidaciones superiores a USD 1.200 millones en el ecosistema cripto. De ese total, cerca de USD 920 millones provinieron de posiciones largas, es decir, apuestas alcistas forzadas a cerrarse. En el caso de bitcoin, las liquidaciones largas sumaron unos USD 333 millones, mientras que para Ethereum fueron aproximadamente USD 201 millones.

En cuanto a la cantidad de operadores afectados, unos 305.916 usuarios perdieron posiciones, y la liquidación individual más elevada se registró en un intercambio denominado Hyperliquid por un valor de USD 20,42 millones en el par ETH-USD.

Además, las salidas netas de capital de los ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos ayudaron a acentuar la presión: esos instrumentos registraron flujos negativos de USD 536,4 millones, mientras que los de Ethereum tuvieron salidas por USD 56,8 millones en la misma jornada.

Estos eventos generaron un efecto de cascada: al cerrarse posiciones, el precio se debilitaba más, activando más liquidaciones automáticas y obligando a más confinamientos de capital.

Nerviosismo global

La caída del bitcoin se dio en un contexto ya tenso en los mercados globales. Las recientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, acentuadas por declaraciones sobre aranceles, generan cautela entre inversores de riesgo. Conceptos como “safe haven” cobran relevancia, desplazando capitales hacia activos tradicionales frente a instrumentos volátiles como las criptomonedas.

Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos generan incertidumbre y volatilidad en el mercado cripto (Reuters)

Asimismo, la delicada situación de algunos bancos regionales de Estados Unidos reavivó temores de contagio financiero. Esta incertidumbre también afectó a los mercados de riesgo en general, lo que llevó a los inversores a reducir exposición a activos con alta volatilidad.

El índice de miedo y codicia en el mundo cripto descendió hasta 28, quedando firmemente en la zona de “miedo”. Esta métrica refleja el deterioro del sentimiento de mercado, medido sobre la base de volatilidad, tendencias en redes sociales, momentum y otros indicadores.

Algunos analistas advierten que, de romperse soportes técnicos clave —como la media móvil simple (SMA) de 50 semanas cercana a los USD 101.700— bitcoin podría dirigirse hacia niveles de USD 100.000 o menos. En ese sentido, la resistencia psicológica de los USD 100.000 se convierte en una referencia sensible para los operadores.

Riesgos latentes

Para los expertos, “aunque el retroceso del 5% es notable, no implica necesariamente un nuevo mercado bajista estructural, pero sí incrementa el riesgo de correcciones más profundas”. De hecho, los especialistas sostienen que, “si se confirma una ruptura de soportes importantes, podría gestarse una caída extendida, incluso hacia niveles inferiores a los USD 100.000”.

Por el contrario, si el precio logra recuperarse con fuerza —por ejemplo, con flujos netos positivos de ETF o señales macro favorables— podría revertirse el impulso bajista y generar un rebote técnico. “En ese escenario, recuperar posiciones por encima de USD 105.594 (nivel aproximado luego de la matinal) sería un primer paso hacia la contención de pérdidas”, sostienen los expertos.