Un importante aeropuerto de Tierra del Fuego cerrará durante 4 meses por obras: qué pasará con los vuelos

Aeropuertos Argentina realizará trabajos para mejorar la seguridad operacional y los pasajeros deberán recurrir a la terminal más cercana para llegar a la isla

Aeropuerto Internacional "Gobernador Ramón Trejo
Aeropuerto Internacional "Gobernador Ramón Trejo Noel" de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego

En los próximos meses, comenzarán las obras de renovación en la pista del Aeropuerto Internacional “Gobernador Ramón Trejo Noel” de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, con el objetivo de aumentar la seguridad operacional y la eficiencia en la gestión. Por este motivo, los vuelos se verán afectados durante 4 meses.

Según informó Aeropuertos Argentina, está previsto que los trabajos comiencen el 5 de enero de 2026, con fecha de finalización el 15 de abril del mismo año, por lo que el aeropuerto dejará de operar durante el período de obras.

La inversión total para estas reformas será de USD 37 millones, en el marco del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura.

Está previsto que los trabajos
Está previsto que los trabajos comiencen el 5 de enero de 2026 (Shutterstock)

El proyecto contempla la rehabilitación integral de la Pista 08-26, incluyendo la instalación de un nuevo paquete asfáltico modificado con polímeros, sobre todo el rodaje principal; la modificación de las cabeceras de pista, para adecuarlas a la normativa vigente y la modernización del sistema de balizamiento, reemplazando 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo y larga vida útil, junto con la instalación de un sistema de energía ininterrumpida (UPS) que garantiza el funcionamiento continuo de los sistema de ayudas visuales.

Asimismo, se instalará un nuevo sistema de detección de hielo en la pista, que proporcionará información en tiempo real sobre las condiciones de la superficie, incluyendo la posible formación de hielo, escarcha o nieve.

“Este nuevo sistema permitirá optimizar la gestión de las operaciones y realizar tareas preventivas de forma más eficiente, reduciendo tiempo y recursos”, señaló Aeropuertos Argentina.

Por último, se demolerá por completo la plataforma comercial existente para dar lugar a un nuevo pavimento materializado en hormigón, ampliando la superficie del sector.

Durante los trabajos, el aeropuerto
Durante los trabajos, el aeropuerto suspenderá sus operaciones por cuatro meses y la terminal aérea más cercana será la de Ushuaia, ubicada a 200 km (Credito foto: Franco Fafasuli)

“Estas obras refuerzan la seguridad operacional del aeropuerto, mejorando las condiciones y tiempos de operación en situaciones climáticas y de visibilidad adversas, con impacto en la eficiencia de las tareas y la prevención de riesgos”, explicaron.

Vale mencionar que la terminal más cercana para llegar a Tierra del Fuego por vía aérea es el Aeropuerto Internacional de Ushuaia “Malvinas Argentinas”. Se ubica a aproximadamente 200 km de Río Grande.

Durante el 2025, el aeropuerto de Río Grande, que ocupa una superficie total de 684 hectáreas y cuya terminal mide 750 m2, ha recibido a 85.948 pasajeros, entre arribos y partidas a destinos nacionales e internacionales, y dada esa cifra, en el operador aeroportuario consideran necesario continuar realizando mejoras, sobre todo en la seguridad operacional. Por caso, en septiembre se anunció la puesta en marcha del sistema Mobile Advanced Road Weather Information System (MARWIS).

Este es un sistema móvil de monitoreo climático que permite obtener, en tiempo real, datos precisos sobre temperatura del pavimento, humedad, presencia de hielo, nieve o agua, y el coeficiente de fricción, entre otras variables esenciales para la seguridad y el funcionamiento del aeropuerto.

El dispositivo se instala en vehículos que recorren distintas zonas de la terminal y transmiten información continua, lo que facilita una respuesta inmediata ante condiciones meteorológicas adversas.

En una región como Tierra del Fuego, donde el clima puede cambiar de manera abrupta y alcanzar niveles extremos, esta herramienta resulta clave para garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores mediante un control permanente de las condiciones de operación.

“La incorporación de MARWIS permite alinearnos con los más rigurosos estándares de seguridad internacional. Es un avance tecnológico que refuerza nuestro compromiso de ofrecer las mejores condiciones operativas para quienes viajan y trabajan en el aeropuerto”, señaló Sebastián Novara, administrador del Aeropuerto de Río Grande.

El sistema ya fue incorporado por el personal de operaciones y se prevé que mejore la planificación de tareas críticas, como la aplicación de productos anticongelantes y la gestión de pistas, reduciendo riesgos y optimizando el uso de recursos.

