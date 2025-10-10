Por qué la industria automotriz argentina es cada vez más “Brasil dependiente”

Los últimos tres meses mostraron la dependencia de las exportaciones a Brasil para tener un buen resultado en la industria argentina

A pesar de un leve crecimiento del 4,6% en la producción automotriz en los primeros nueve meses del año, las exportaciones de autos argentinos, que se llevan más del 50% del volumen total fabricado, siguen estancadas y no alcanzan los niveles de 2024.

Los números de septiembre suministrados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) muestran que en lo que va del año se exportaron 199.811 vehículos desde las plantas argentinas, pero un año atrás esa cifra era 20.000 unidades mayor, con 219.841 unidades. La diferencia arroja un número negativo del 9,1%.

La falta de competitividad de la industria argentina por la famosa “mochila de impuestos” que pesa sobre el costo de los autos que se fabrican para vender en otros mercados, oscila actualmente entre el 10% y el 13%, dependiendo de la proporción de partes nacionales e importadas de los vehículos.

Paradójicamente, esa carga impositiva perjudica a las marcas que utilizan más componentes nacionales, que son los que están alcanzados por la matriz impositiva que derrama en toda la cadena, desde el productor del insumo hasta el proveedor de la parte terminada que se coloca en los autos. En cambio, cuántas mayores partes importadas componen el vehículo, la carga de impuestos que afectan su precio es menor.

La industria automotriz argentina exporta más del 50% de su producción anual. Las ventas al exterior le dan sustento a la operación de las marcas

Ese es uno de los motivos que explican parte del problema que mantiene frenadas las exportaciones, pero no es el único. El otro se llama Brasil, el principal comprador de autos de Argentina que se lleva el 67% de las exportaciones. El comportamiento de ese mercado termina siendo el que afecta directamente el equilibrio entre producción y exportaciones de la industria automotriz argentina.

Existe la idea de un mercado en el que el peso de los autos asiáticos, especialmente chinos, es cada vez más alto, y que ese es uno de los motivos por los que las compras a Argentina se ven afectadas. En parte puede ser cierto, porque las ventas de los tres modelos más exitosos en Brasil se mantienen relativamente estables, pero al mismo tiempo no hay competencia “fuerte” china para las pick-ups, por lo que, eventualmente, las exportaciones argentinas deberían verse más afectadas en el segmento de los autos y SUV y no entre las camionetas.

El peso de la carga fiscal

Un año atrás, la carga fiscal que recaía sobre las unidades que se exportaban era cercana a los 24 puntos que se fueron achicando con distintas medidas que tomó el Gobierno nacional. Sin embargo, cuando se trata de competir con otros países que también pueden exportar a los mismos mercados a los que abastece Argentina y no tienen impuestos asociados a la exportación, ese diferencial pesa.

Mientras las pick-up tienen un mercado mas seguro, los autos y SUV argentinos deben enfrentarse a la competencia asiática en Brasil

“Cambiar el proveedor de un mercado desde el cual se compra un modelo no es algo sencillo porque entre todas las validaciones se puede llevar casi un año. Salvo por un cambio de plan industrial, perder un cliente para una fábrica exportadora no es algo que se ve comúnmente. En cambio, achicar un pedido no es un problema para un comprador si baja la demanda”, confiaron desde una automotriz argentina.

“El gran problema de la carga impositiva que tenemos en la industria es que no podemos ganar nuevos mercados porque no somos lo suficientemente competitivos frente a países como México o los asiáticos, que exportan con 0 impuestos o incluso con subvenciones. Entonces terminamos pendientes de las compras de la región y ahí es donde pesa lo que pasa en Brasil”, explicaron.

Los autos argentinos

Aunque en enero y febrero se exportó un 13% menos que el año anterior, todo cambió desde marzo hasta junio, cuando las ventas fueron siempre superiores a nivel interanual, recuperando lo perdido y superando incluso el volumen total en un 2,2% en el acumulado del año.

Pero desde julio en adelante cada mes fue negativo respecto a la referencia de 2024 y hoy las exportaciones argentinas están abajo en un 9,1%. Julio, de hecho, fue el peor mes del año con una caída de exportaciones de 10.000 unidades sobre 28.000, lo que se vio reflejado en una fuerte baja en las ventas en agosto en los concesionarios de Brasil, que alcanzó el 23%.

La Toyota Hilux es el vehículo argentino más vendido en Brasil

Los modelos que más cayeron fueron la pick-up Toyota Hilux en un 33,5%; el Renault Kangoo en un 29,9%; el Peugeot 2008 en un 29,7%; y el Fiat Cronos en un 26,3%. Luego de julio, las exportaciones anuales estaban negativas en un 4,7% en el acumulado de 7 meses.

En agosto se recuperaron las operaciones de comercio exterior a Brasil con una mejora del 20% promedio, pero el número tiene una variable que no se puede desconocer, y que es el embarque de dos modelos que se dejaron de fabricar en Argentina y de los que sus marcas enviaron un significativo volumen de unidades previendo esa falta de stock para los siguientes meses. Esos autos son la pick-up Nissan Frontier, que subió en un 75,4%, y el SUV Volkswagen Taos que mejoró las ventas en un 57,5%.

En cambio, el resto de los autos argentinos creció en promedio sólo un 12%, con la pick-up Ford Ranger como el modelo de mejor performance con un alza del 18,5%; seguida por el Peugeot 208 con un 17,3%; el Fiat Cronos un 15,1%; y la Toyota Hilux en un 13,9%.

Brasil se lleva el 67% de las exportaciones de autos fabricados en Argentina

La dependencia con Brasil

La confirmación de la dependencia que tiene la industria argentina respecto al movimiento del mercado automotor brasileño está dada por dos datos que muestran una realidad incontrastable.

En agosto, la venta de autos particulares y comerciales livianos en Brasil cayó un 17,7% respecto a julio, pero en septiembre la recuperación intermensual fue del 28,8%. Como consecuencia, cuando el mercado brasileño bajó las ventas un 17%, los autos argentinos bajaron un 23%, y cuando se recuperaron las operaciones casi un 29%, las ventas de los modelos argentino subieron un 20%.

Mientras eso ocurría con los autos argentinos, el patentamiento de los tres modelos importados de China más vendidos en Brasil, BYD Dolphin Mini, BYD Song y GWM Haval H6, cayeron en agosto sólo un 2,3% y en septiembre crecieron en ventas un 3,6%.

El otro dato es más elocuente aún. Durante este proceso de tres meses, la proporción de las exportaciones a Brasil subió mes a mes, pasando de un 65,2% en julio, a un 66,3% en agosto y a un 67,2% en septiembre. Esto confirma que el ritmo lo marca cada vez más Brasil y no otros destinos de exportación, ya que baja el volumen total de autos exportados de Argentina pero sube la proporción al principal mercado para la industria automotriz local.