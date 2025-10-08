Economía

Roemmers compró el laboratorio Sidus y planea relanzar su portafolio de marcas

La operación incluye las divisiones de dermocosmética y farmacéutica de la empresa de la familia Argüelles, así como un portafolio de productos con fuerte caída en ventas

El Grupo Roemmers concretó la operación por un monto que no trascendió

El laboratorio Roemmers, el principal jugador del mercado farmacéutico argentino, adquirió Sidus, una compañía con más de 80 años de trayectoria.

Según se informó oficialmente, la operación incluyó la compra del capital accionario de Sidus Farma y Sidus Dermocosmética, por lo que ambas empresas pasarán a formar parte del grupo Roemmers. El comprador anticipó su intención de mantener la totalidad de los 500 puestos de trabajo.

Sidus arrastraba desde hace años un importante pasivo financiero y su situación económica era de conocimiento general en el sector. La decisión de vender fue adoptada por la familia Argüelles, fundadora de la compañía, luego de un prolongado proceso de deterioro operativo.

El retroceso de Sidus comenzó hace unos quince años, cuando debió reestructurarse accionariamente y se concretó la división de sus unidades de negocio. A partir de ese proceso, Sidus y Biosidus se separaron, y el resto de las firmas del antiguo conglomerado se reorganizaron de manera independiente.

En 2012, la compañía se vio obligada a vender su principal activo, la reconocida marca Tafirol, que pasó a manos del laboratorio mexicano Genomma. Esa operación marcó un punto de inflexión: Sidus perdió su producto más emblemático y uno de los mayores generadores de ingresos.

Posteriormente, la empresa cedió la marca Gluco Arrumalón al grupo Roemmers y, en 2023, vendió Apasmo al laboratorio Gramon, también perteneciente al mismo holding nacional.

Sidus fue fundada hace más de ocho décadas y llegó a ser uno de los laboratorios más reconocidos del país (Shutterstock)

Cada una de estas transacciones fue reduciendo su participación en el mercado y debilitando su estructura comercial y financiera, hasta que finalmente la familia controlante resolvió su venta total.

Qué busca Roemmers con la adquisición

Con la operación concretada, Roemmers asume el control de una compañía con ventas en fuerte retroceso. De acuerdo con auditorías del sector, Sidus ocupa actualmente el puesto número 30 en ventas por unidades en farmacias y el 38 en facturación, muy por debajo de sus años de mayor esplendor.

La empresa también enfrenta obligaciones financieras pendientes y compromisos laborales significativos, dado que emplea a cerca de 500 personas. En este contexto, si bien no trascendió el monto de la compra, fuentes de la industria indicaron que gran parte del capital invertido se destinará a cubrir pasivos y asegurar la continuidad del personal. En una segunda etapa, el grupo planea realizar inversiones en marketing y desarrollo de productos para recuperar el valor de las marcas en el canal comercial.

Entre los productos destacados del portafolio de Sidus se encuentra el corticosteroide Decadron, que registra ventas anuales por unos USD 6,8 millones en sus distintas presentaciones.

Otro de los activos estratégicos es su línea de oftalmología, un segmento en el que Roemmers busca volver a posicionarse. Cabe recordar que el grupo había perdido presencia en ese rubro cuando Poen, su histórico laboratorio especializado, pasó al control del grupo Megalabs tras un intercambio accionario.

Con esta adquisición, Roemmers consolida
Con esta adquisición, Roemmers consolida su liderazgo como el grupo farmacéutico más importante del mercado argentino

También sobresale Magnus, un medicamento para el tratamiento de la disfunción eréctil, con una facturación anual cercana a USD 12 millones. En conjunto con el sildenafil que comercializa Roemmers, ambas marcas conformarán una de las líneas de mayor volumen del mercado local.

El negocio de la dermocosmética

La compra incluye además la división de dermocosmética, una unidad que había pertenecido a los franceses de Pierre Fabre. En 2020, la multinacional europea decidió retirarse del país y eligió a Sidus como socio local para continuar la operación y hacerse cargo de su cartera de productos.

En aquel momento, la compañía recibió inventarios con un volumen anual de ventas cercano a dos millones de unidades, pero con el paso del tiempo ese negocio también se redujo drásticamente. En la actualidad, las ventas apenas alcanzan las 500.000 unidades por año, y la mayoría de los ejecutivos que conducían la división ya abandonaron la empresa.

Roemmers, que tiene una sólida estructura industrial y comercial, buscará reactivar esa línea, aprovechando su red de distribución y su presencia en el segmento de productos de cuidado personal y farmacia.

Con información de NA

