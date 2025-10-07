La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en septiembre y acumuló un alza del 35% en los últimos doce meses

Comercios en la Ciudad de Buenos Aires, donde el aumento de precios impactó en alimentos y servicios básicos (EFE)

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró en septiembre un incremento de 2,2%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba). Con este resultado, el indicador de inflación porteña acumuló una suba de 22,7% en los primeros nueve meses del año y una variación interanual de 35,0%, 2,4 puntos porcentuales menos que en agosto.

La suba del mes respondió principalmente a los aumentos en las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,1% del incremento del nivel general.

Vivienda y servicios públicos

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 2,4% e incidió 0,48 puntos porcentuales en la variación mensual del IPCBA. La suba se explicó sobre todo por los incrementos en los gastos comunes y los alquileres, mientras que los servicios para la reparación de vivienda también mostraron alzas significativas.

Según el informe, el conjunto de servicios vinculados al mantenimiento y funcionamiento del hogar mantuvo presiones sobre el índice, con una variación de 2,1%, y el suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda se elevó 2,5%. Dentro de este rubro, el gas aumentó 2,7% y la electricidad 1,5%.

Transporte

La división Transporte promedió un incremento de 3,5% e incidió 0,37 puntos porcentuales en el resultado general. La suba se explicó por los aumentos en los combustibles y lubricantes para vehículos, los pasajes aéreos y los automóviles.

En el detalle, la adquisición de vehículos creció 4,5%, mientras que el funcionamiento del transporte personal avanzó 3,1%. En los servicios de transporte de pasajeros, el alza fue de 3,5%, con fuertes variaciones en el transporte aéreo (12,7%) y ferroviario (3,6%).

Alimentos y bebidas

Los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 2,0%, con una incidencia de 0,36 puntos porcentuales sobre el nivel general. Dentro de esta división, los principales aumentos se dieron en verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), frutas (6,5%), pan y cereales (2,2%) y carnes y derivados (1,1%).

Entre los productos que más subieron figuraron la lechuga criolla, con un precio promedio de $3.515 por kilo, el morrón rojo ($6.864) y el tomate redondo ($3.669). En el rubro frutas, el limón costó en promedio $1.606 por kilo, mientras que la banana se ubicó en $2.806.

Los productos panificados también mostraron alzas: el pan francés tipo flauta alcanzó los $3.681 por kilo, el pan lacteado blanco $3.071, y las facturas promedio $9.176 por docena.

Salud

El rubro Salud subió 2,0% e incidió 0,18 puntos porcentuales en el IPCBA, impulsado por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Los servicios para pacientes externos aumentaron 3,0%, y los seguros médicos 1,9%.

Los medicamentos y productos medicinales avanzaron 1,6%, mientras que los artefactos terapéuticos crecieron 1,8%. En términos interanuales, el área de salud acumuló un alza de 40,7%.

Recreación y cultura

La división Recreación y cultura registró un aumento de 3,1% y una incidencia de 0,16 puntos porcentuales en el nivel general. Las principales alzas se concentraron en los servicios recreativos y deportivos, con una variación de 3,9%, y en los paquetes turísticos, que crecieron 5,0%.

Los servicios culturales aumentaron 1,9% y los productos de recreación 2,3%. En términos interanuales, el rubro mostró una suba de 37,4%.

Bienes y servicios

Durante septiembre, los bienes registraron un alza de 2,3%, levemente superior a la de los servicios, que aumentaron 2,1%. En lo que va del año, los bienes acumularon una suba de 16,7% y los servicios 26,5%.

En la comparación interanual, los bienes avanzaron 23,7% y los servicios 42,7%, lo que marcó una desaceleración frente al mes previo. La evolución mensual de los bienes estuvo impulsada por los aumentos en los alimentos, los combustibles y las prendas de vestir, mientras que los servicios reflejaron las subas en los restaurantes, alquileres, cuotas de medicina y educación.

Agrupaciones y dinámica de precios

Entre las agrupaciones secundarias, los bienes estacionales subieron 2,6%, con incrementos destacados en los pasajes aéreos y las verduras. Los regulados aumentaron 2,1%, impulsados por los ajustes en la educación formal, la medicina prepaga y los combustibles.

La agrupación Resto IPCBA, que mide la inflación núcleo, promedió un incremento de 2,2%, con una variación interanual de 37,4%.

El informe indicó que, dentro de los regulados, los establecimientos educativos (niveles inicial, primario y secundario) mostraron incrementos de 1,9%, mientras que el rubro educación en su conjunto acumuló 32,0% en el año y 47,3% en los últimos doce meses.

Sectores con menores aumentos

El rubro Restaurantes y hoteles tuvo una suba moderada de 1,0%, influida por la baja en las tarifas de alojamientos en hoteles (-6,1%) que compensó las alzas en los servicios de alimentos y bebidas fuera del hogar (2,2%).

La división Información y comunicación mostró un incremento de 1,8%, y Educación subió 1,9%, con una incidencia menor que en meses previos.

Por otro lado, Prendas de vestir y calzado avanzaron 2,2%, Equipamiento y mantenimiento del hogar 2,1%, y Cuidado personal, protección social y otros productos 2,8%, según los cuadros del reporte del Idecba.

Comparaciones interanuales

En la comparación con septiembre de 2024, el nivel general del IPCBA aumentó 35,0%, lo que implicó una desaceleración de 2,4 puntos porcentuales respecto de la medición de agosto.

Los mayores aportes al incremento interanual provinieron de las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Salud, que en conjunto explicaron 60,3% de la variación total.

El rubro Seguros y servicios financieros se destacó con un alza de 2,5% en el mes y una variación interanual de 67,4%, mientras que Cuidado personal subió 3,1%, con una tasa anual de 39,8%.

En tanto, los bienes estacionales registraron un aumento interanual de 17,1%, los regulados de 34,3%, y la inflación núcleo de 37,4%.

La publicación del Idecba incluyó también una actualización de precios medios de productos y servicios relevados en la canasta del índice.