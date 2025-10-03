Economía

Llega el Amazon Prime Day: cómo comprar con descuento vía courier y aprovechar las mejores ofertas

La semana próxima arranca uno de los eventos de e-commerce más esperados en EEUU, pero que los compradores argentinos pueden aprovechar por las facilidades que hoy existen para comprar en el exterior. Todos los detalles

Guardar
El evento de Amazon Prime
El evento de Amazon Prime puede ser aprovechado por los argentinos mediante los envíos vía courier (AP foto/Gene J. Puskar)

Los consumidores que busquen productos importados con importantes descuentos para comprar via courier tendrán la oportunidad de aprovechar el Amazon Prime Day, que regresa entre el 7 y el 8 de octubre, con rebajas ofrecidas por las principales marcas norteamericanas.

Este año, la plataforma extenderá la maratón de ofertas dos días más de lo habitual, e incorporarán actualizaciones en los descuentos cada cinco minutos, según la información que circula entre los canales comerciales. Las rebajas cubrirán un total de 35 categorías de productos, desde tecnología hasta moda, belleza, hogar y viajes.

Según trascendió, Amazon habilitará desde esta semana una serie de ofertas anticipadas, conocidas como “predeals”, disponibles entre el 2 y 6 de octubre. Dentro de esas opciones, los consumidores podrán encontrar descuentos de hasta el 60%, más un 15% de reintegro para pagos realizados con la plataforma Modo, si se realiza la compra a través del marketplace cross-border Tiendamia.

El Amazon Prime Day es un acontecimiento anual dirigido exclusivamente a miembros del programa Amazon Prime. Quienes acceden al servicio pueden obtener miles de descuentos y ofertas especiales en electrónica, indumentaria, artículos para el hogar y otras categorías. Aunque históricamente se realiza en verano, Amazon organiza también su Fiesta de Ofertas Prime en otoño, como anticipo a la temporada navideña. Esta mecánica requiere estar suscrito a Amazon Prime, una membresía que incluye beneficios como envíos rápidos y gratuitos, acceso a Prime Video y Prime Music, y preferencias en la selección de productos y servicios digitales.

Las compras al exterior cobraron
Las compras al exterior cobraron cada vez mayor relevancia debido a la política aperturista del gobierno de Javier Milei (Foto: Movant Connection)

El evento no solo ofrece rebajas directas en los artículos seleccionados, sino que permite disfrutar de condiciones preferenciales para la logística de compras a nivel internacional. Usuarios que activan la prueba gratuita de 30 días pueden beneficiarse con todos los accesos exclusivos, incluidas las ofertas y los envíos sin costo durante el periodo de prueba.

Las categorías con los mayores descuentos abarcan televisores de marcas como Samsung, Sony, LG y Hisense, cargadores y altavoces de la firma Anker, equipos de informática como Chromebooks y tablets de Samsung, además de laptops ASUS. También aparecerán promociones sobre dispositivos desarrollados por la propia Amazon, como Echo Dot Kids, Echo Glow y Fire 7 Kids con Kids+, junto con mochilas infantiles.

Desde Tiendamia anunciaron que apuntan a reproducir la “experiencia estadounidense” al facilitar la compra de productos del portafolio de Amazon, integrando la logística de entrega directa en el país. Entre las opciones destacadas se menciona una Apple Macbook Air por AR$ 2.170.000 y un celular Redmi 13c a AR$ 270.000, sumando la entrega domiciliaria bajo condiciones impositivas simplificadas para el cliente. La intención es ofrecer una experiencia de consumo internacional sin moverse de casa, sobre todo en artículos que suelen tener tributos y recargos adicionales en las vías tradicionales.

El proceso de compra sugerido incluye la elección de los productos en la plataforma de Amazon, la verificación diaria de los precios, ya que pueden variar por las actualizaciones de las promociones, y la suscripción a la prueba gratuita de Amazon Prime, que permite aprovechar el envío sin cargo y una oferta global más amplia. Para el pago, conviene utilizar tarjetas emitidas en la Argentina y abonar el resumen en dólares, o emplear tarjetas extranjeras al momento de efectuar la operación.

En la Argentina, las compras al exterior cobraron cada vez mayor relevancia debido a la política aperturista del gobierno de Javier Milei y las medidas adoptadas en noviembre del año pasado para favorecer los envíos vía courier. Los principales cambios fueron los siguientes:

  • El límite de importación pasó de USD 1.000 a USD 3.000 por envío.
  • No se abonarán aranceles por los primeros USD 400 de envío, siempre que sean productos de uso personal.
  • Por menos de USD 400 sólo se pagará el IVA.

Temas Relacionados

Amazon Prime Dayofertasdescuentoscouriercompras al exteriorúltimas noticias

Últimas Noticias

El Tesoro y el BCRA canjearon deuda: nuevas herramientas para contener el dólar

El intercambio entre organismos nacionales permitió reforzar opciones financieras que ajustan por tipo de cambio. Las medidas surgieron tras una demanda elevada por protección ante variaciones en la moneda local y vencimientos de corto plazo

El Tesoro y el BCRA

Estados Unidos postergó la publicación de los datos de empleo debido a la parálisis presupuestaria

El reporte mensual del Buró de Estadísticas Laborales es clave para conocer la marcha de la economía estadounidense y tiene un importante peso en las decisiones de la Reserva Federal en materia de política monetaria

Estados Unidos postergó la publicación

Nuevas trabas cambiarias: qué dólar se puede comprar en cada plataforma

Cambios en la regulación para la adquisición de moneda extranjera alteran el funcionamiento y la oferta de las empresas financieras digitales y tradicionales

Nuevas trabas cambiarias: qué dólar

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 3 de octubre

El dólar al público es ofrecido a $1.450 en el Banco Nación. Las reservas del BCRA se sostienen en su nivel más alto en dos meses pese a las ventas del Tesoro

Dólar hoy en vivo: a

La mayoría de las consultoras económicas esperan una inflación superior al 2% en septiembre

Los economistas advierten que el dato podría marcar un quiebre en la tendencia de desaceleración y condicionar las expectativas para fin de año.

La mayoría de las consultoras
ÚLTIMAS NOTICIAS
El regreso de Soda Stereo

El regreso de Soda Stereo me hace pensar en la banda de sonido de mi vida, y me gusta

Atropelló, mató y huyó: imputaron por homicidio culposo al conductor que embistió a un ciclista en Palermo

Gesto de la UOCRA: firmó un acuerdo salarial por dos meses en sintonía con la pauta del Gobierno

El Tesoro y el BCRA canjearon deuda: nuevas herramientas para contener el dólar

Lo habían condenado por golpear a una nena, fue liberado para que hiciera un curso y le fracturó el cráneo a un bebé

INFOBAE AMÉRICA
El regreso de Soda Stereo

El regreso de Soda Stereo me hace pensar en la banda de sonido de mi vida, y me gusta

El Tribunal Electoral de Bolivia ratifica el debate de candidatos a la Vicepresidencia aunque falte un postulante

Siri Hustvedt: “Vivir con Paul Auster durante 43 años nos hizo mejores escritores”

Donald Trump le dio un ultimátum a Hamas: tiene hasta el domingo para aceptar el plan de tregua y liberación de rehenes en Gaza

Los Juegos del Viento: equipo de Arequipa gana la primera competencia de carrovelismo en el Perú

TELESHOW
Susana Giménez sigue desconcertada por

Susana Giménez sigue desconcertada por la actitud de Verónica Lozano: “Yo nunca lo hubiera hecho”

Flor Vigna apostó por un rotundo cambio de look y lo mostró en tiempo real: “¡Cómo me gusta!"

Laurita Fernández pone en suspenso su futuro en la televisión: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 3 de octubre

Wanda Nara, Maxi López y una postal familiar que sorprendió en la previa de Masterchef Celebrity