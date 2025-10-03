Economía

Cuenta DNI: todos los beneficios confirmados de octubre 2025

Banco Provincia anunció el cronograma de promociones para los usuarios, con descuentos en alimentos, farmacias, librerías, gastronomía y ferias bonaerenses, además de beneficios especiales por el Día de la Madre y cuotas sin interés en comercios adheridos

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El acceso a Cuenta DNI
El acceso a Cuenta DNI es gratuito para mayores de edad con DNI vigente y residencia en la provincia de Buenos Aires, mediante la app oficial del banco (Banco Provincia)

Octubre presenta una amplia variedad de descuentos para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia. La entidad pública bonaerense confirmó beneficios para todos los días del mes, tanto en alimentación como en otros rubros esenciales y fechas puntuales. Estas promociones impactan en comercios de cercanía, ferias, librerías, farmacias y gastronomía, además de sumar acciones especiales por el Día de la Madre. Los incentivos buscan potenciar el ahorro y facilitar el acceso de miles de bonaerenses a bienes y servicios en distintos puntos del territorio provincial.

El cronograma de beneficios de Cuenta DNI se diseñó para responder a las necesidades de consumo diario y a los eventos destacados del mes. Banco Provincia confirmó las condiciones de cada promoción, los topes de reintegro y los montos máximos para aprovechar las ofertas en octubre 2025. Asimismo, la entidad destacó la vigencia de promociones históricas como los descuentos en ferias bonaerenses y la posibilidad de abonar en cuotas sin interés en comercios participantes.

Según información brindada por Banco Provincia, el conjunto de descuentos busca, además, estimular la economía local y respaldar a los comercios de cercanía en tiempos complejos para el consumo familiar.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI de lunes a viernes

Durante la semana, Cuenta DNI incluye ofertas relevantes en comercios esenciales. La promoción principal permite acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía cada viernes, con un tope de reintegro de $4.000 por persona en el día. Dicho tope se cumple con $20.000 en consumos.

Según lo detallado por el banco, las ferias y mercados bonaerenses participan con un 40% de descuento todos los días, hasta $6.000 de tope semanal por persona. Esto equivale a compras de hasta $15.000 en alimentos frescos y productos regionales.

Banco Provincia anunció los descuentos
Banco Provincia anunció los descuentos de Cuenta DNI para octubre 2025, con promociones en alimentos, farmacias, librerías, gastronomía y cuotas sin interés (Banco Provincia)

En comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses se activa también un 40% de descuento, con idéntico tope semanal de $6.000. Esta propuesta beneficia tanto a estudiantes como a personal universitario que emplea la billetera digital en librerías, comedores y otros puntos habilitados.

Los lunes y martes, el banco ofrece un 10% de descuento en librerías de toda la provincia, sin límite de reintegro. De este modo, los usuarios pueden acceder a materiales escolares y libros sin restricción de importe.

Los miércoles y jueves corresponde un 10% de descuento en farmacias y perfumerías pertenecientes a la red adherida, también sin límite de devolución. Así, quienes utilizan Cuenta DNI disfrutan de una ayuda en la compra de medicamentos y artículos de higiene personal. Estos beneficios se suman a las cuotas sin interés en rubros seleccionados.

Los descuentos de Cuenta DNI los sábados y domingos

Durante los fines de semana, Cuenta DNI presenta ofertas específicas que complementan la oferta semanal. El cronograma de octubre incluye una acción especial en carnicerías, granjas y pescaderías el sábado 11. Ese día se aplica un 35% de descuento en las compras, con un tope de $6.000 por persona, alcanzable con consumos de $17.000.

Según datos del banco, estas jornadas buscan aliviar el costo de los alimentos frescos y acompañar las celebraciones familiares.

Descuentos por el Día de la Madre 2025

El Día de la Madre se celebra con una promoción exclusiva el sábado 18 y el domingo 19 de octubre. Durante ese fin de semana, los comercios de gastronomía ofrecerán un 30% de descuento para pagos realizados con Cuenta DNI, con un tope de $8.000 por persona en ambas jornadas. Ese tope favorece compras de hasta $26.700 en restaurantes, confiterías y locales adheridos.

El objetivo de esta medida consiste en facilitar el acceso a salidas en familia durante una de las fechas más importantes del calendario comercial argentino.

Los usuarios de Cuenta DNI
Los usuarios de Cuenta DNI acceden a descuentos de hasta 40% en ferias, 20% en comercios de cercanía y 10% en farmacias y librerías durante octubre 2025 (Banco Provincia)

Otros descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

El esquema de beneficios para octubre se completa con opciones para ahorrar en diferentes rubros de consumo cotidiano. Todos los días, los comercios de cercanía que no pertenecen al sector alimentos permiten abonar en tres cuotas sin interés a través de tarjetas Visa y Mastercard asociadas a la aplicación.

Según Banco Provincia, estas alternativas amplían la utilidad de la billetera digital, ya que permiten adquirir desde indumentaria hasta electrodomésticos en pagos financiados, favoreciendo a quienes organizan sus gastos mensuales.

Las ferias y mercados regionales, universidades, farmacias y comercios de libros forman parte de un universo amplio de promociones, que se mantendrán a lo largo de todo el mes de octubre. Esto garantiza un abanico variado de oportunidades de ahorro para los usuarios.

Quiénes pueden acceder a Cuenta DNI

Pueden utilizar Cuenta DNI todas las personas mayores de edad que cuenten con un documento nacional de identidad vigente y residan en la provincia de Buenos Aires. El proceso de alta en la billetera digital es gratuito y requiere la descarga de la aplicación oficial de Banco Provincia en dispositivos móviles compatibles.

De acuerdo a lo informado por Banco Provincia, es posible asociar cuentas, tarjetas y gestionar pagos tanto en comercios físicos como digitales. El banco remarcó la inclusión de promociones específicas para jóvenes y adultos mayores, en tanto que los comercios pueden adherirse a las campañas para ofrecer beneficios y ampliar su clientela.

Los interesados hallarán información actualizada sobre las promociones y los requisitos de adhesión en los canales oficiales del banco y en la página web de Cuenta DNI.

Cuenta DNI representa una de las principales plataformas digitales de pago en la provincia y su uso continúa creciendo como herramienta de gestión financiera cotidiana y acceso a descuentos exclusivos.

Temas Relacionados

Cuenta DNIBanco ProvinciaDescuentosNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

De cuánto es la PUAM de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrá una actualización

De cuánto es la PUAM

Mercados: suben los bonos y caen las acciones, con la mirada puesta en las negociaciones en Washington

El equipo económico viaja a EEUU para reunirse con el secretario del Tesoro Scott Bessent. El S&P Merval cae 0,8% y los títulos públicos en dólares mejoran 0,6% en promedio

Mercados: suben los bonos y

Paraguay registró una inflación negativa en septiembre

La cifra de -0,1% se atribuye a la baja de precios en combustibles y en bienes durables de origen importado

Paraguay registró una inflación negativa

Cuáles son los 15 autos 0 km más baratos del mercado en octubre

La oferta de modelos sigue creciendo y todas las marcas tienen varias opciones para tentar a los clientes. La mayoría son vehículos brasileños y hay utilitarios muy accesibles también

Cuáles son los 15 autos

Llega el Amazon Prime Day: cómo comprar con descuento vía courier y aprovechar las mejores ofertas

La semana próxima arranca uno de los eventos de e-commerce más esperados en EEUU, pero que los compradores argentinos pueden aprovechar por las facilidades que hoy existen para comprar en el exterior. Todos los detalles

Llega el Amazon Prime Day:
ÚLTIMAS NOTICIAS
De cuánto es la PUAM

De cuánto es la PUAM de ANSES en octubre 2025

Cuándo es el Día de la Madre en Argentina y en otros países de la región

Se negó a declarar Matías Ozorio, la mano derecha de Pequeño J

Murió Vera Jarach, un símbolo de las Madres de Plaza de Mayo y sobreviviente de la Italia fascista

Violento asalto en Lanús: motochorros le pegaron un tiro en la pierna para robarle el auto

INFOBAE AMÉRICA
La familia de José Daniel

La familia de José Daniel Ferrer denunció que el régimen cubano condiciona su exilio: “La dictadura está tratando de lograr beneficios”

Un cambio en la forma del cerebro podría anticipar la demencia años antes de que aparezcan los síntomas

Michelle Pfeiffer habló sobre el miedo de fracasar en una de las películas que marcó su carrera: “Estaba aterrorizada”

El rabino de la sinagoga de Manchester dio detalles del atentado y reveló lo que gritó el terrorista en medio del ataque

Paraguay registró una inflación negativa en septiembre

TELESHOW
Daniela Celis dio el nuevo

Daniela Celis dio el nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina: “Estamos felices”

Cami Homs mostró su rutina de entrenamiento y reveló el objetivo que se propuso para el parto: “Es clave”

Susana Giménez sigue desconcertada por la actitud de Verónica Lozano: “Yo nunca lo hubiera hecho”

Flor Vigna apostó por un rotundo cambio de look y lo mostró en tiempo real: “¡Cómo me gusta!"

Laurita Fernández pone en suspenso su futuro en la televisión: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”