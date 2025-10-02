Economía

Plan canje para celulares: cómo es el programa para recibir hasta $700.000 por un teléfono usado

Se debe comprar el equipo primero y entregar el modelo viejo después. El esquema incluye validaciones técnicas y legales antes de acreditar el beneficio

Guardar
El programa está disponible en
El programa está disponible en todo el país, con excepción de Tierra del Fuego (Getty)

El recambio de celulares en Argentina tiene una nueva herramienta que combina la compra online con la posibilidad de entregar un equipo usado a cambio de un beneficio económico. Se trata del Plan Canje de Mercado Libre, un programa que permite a los usuarios vender su dispositivo anterior y recibir un monto de dinero acreditado en su cuenta de Mercado Pago. Según informó la compañía, el valor puede alcanzar hasta $550.000, dependiendo del modelo y el estado del teléfono entregado, aunque bajo algunas condiciones específicas, se puede obtener un retorno de hasta $700.000.

La iniciativa se lanzó con alcance nacional y apunta a simplificar la renovación de equipos. Desde la empresa remarcan que “se trata de una operación digital y rápida, que incluye una cotización inicial y un sistema de envío gratuito a través de Andreani” para que el dispositivo usado sea evaluado. Pero conviene conocer sus detalles.

Cómo funciona el plan

El mecanismo contempla varias etapas. En primer lugar, el usuario debe comprar un celular nuevo dentro de la plataforma, siempre que la publicación tenga el logo activo de “Plan Canje”. “Mediante el Plan Canje las personas usuarias podrán acceder a una bonificación consistente en un monto en dinero a transferirse a sus cuentas Mercado Pago como consecuencia de la compra de un producto nuevo… y la entrega de un producto usado”, explican los términos y condiciones del programa.

Una vez realizada la compra, el cliente obtiene una cotización inicial de su teléfono viejo mediante un cotizador online. Allí se deben declarar marca, modelo, capacidad y estado del dispositivo. El sistema valida esa información y arroja un monto estimado. Sin embargo, se aclara que ese valor es preliminar y puede modificarse tras la inspección física: “La cotización inicial podrá no coincidir con el monto final de bonificación, ya que sólo es un valor de referencia aproximado y condicional”, establece el reglamento.

Los compradores reciben una cotización
Los compradores reciben una cotización inicial de su teléfono vía online, pero el monto final a recibir se determina luego de una inspección del celular físico (Andina)

El paso siguiente es la entrega del equipo usado. El comprador debe enviarlo sin costo en cualquier sucursal de Andreani, junto con un comprobante firmado denominado ARCA. La empresa subraya que si el usuario no cumple con los requisitos, como la correcta preparación del envío o la eliminación de información personal del celular, el canje puede cancelarse.

El teléfono recibido es revisado para validar que los datos declarados por el usuario coincidan con su estado real. Si se aprueba ese paso, se confirma la cotización inicial; si no, se informa una nueva cotización definitiva. El usuario puede aceptarla o rechazarla en un plazo de siete días. En caso de rechazo, el equipo se devuelve sin remuneración alguna.

Montos y beneficios adicionales

La bonificación máxima se acreditará en la cuenta de Mercado Pago del usuario en un plazo de hasta dos días hábiles luego de confirmada la operación. Es condición que la persona tenga completo el proceso de validación de identidad en la billetera virtual, ya que de lo contrario el dinero no podrá acreditarse.

Según la información difundida, el programa contempla montos de hasta $700.000 en algunos modelos de celulares. Sin embargo, la campaña actual incluye un beneficio específico para quienes adquieran un equipo Samsung. “Desde el 30 de septiembre, Mercado Libre suma beneficios adicionales en alianza con Samsung. Quienes compren un celular nuevo de la marca podrán acceder a un descuento de hasta $550.000, acumulable al dinero a acreditar según el valor del usado a entregar”, detalla el comunicado.

El reintegro por el la
El reintegro por el la entrega del celular usado se realizará a través de Mercado Pago

Entre las condiciones de admisión del programa se incluyen requisitos técnicos y legales. El celular debe tener un código IMEI válido, no puede estar bloqueado ni figurar en listas negras por robo o hurto, no debe presentar daños severos que impidan su funcionamiento y tiene que estar libre de bloqueos de cuentas como iCloud o Find My iPhone. En caso de que el equipo no cumpla con esas condiciones, el canje puede rechazarse y el dispositivo no será devuelto si está denunciado como robado.

Los organizadores del plan advierten además que cada compra de un celular nuevo admite un solo equipo usado para canjear. “La persona usuaria no podrá recibir más de una bonificación por producto elegible y solo podrá acceder a un plan canje a la vez”, señalan los términos.

En cuanto a la operatoria, Mercado Libre aclara que la bonificación no puede cobrarse en efectivo ni transformarse en otro bien. La acreditación se realiza exclusivamente en la cuenta digital del usuario y desde allí puede utilizarse para pagos o transferencias dentro del ecosistema de Mercado Pago.

Un esquema con condiciones

El Plan Canje está sujeto a varios condicionantes. Por ejemplo, la bonificación se cancela automáticamente si el comprador devuelve el celular nuevo dentro de los diez días legales o desconoce la operación con su tarjeta. También se anula si no se cumple con los plazos de envío del dispositivo usado o si el usuario omite firmar el comprobante ARCA.

El esquema busca garantizar trazabilidad y seguridad en la operación. Según los organizadores, “una vez confirmado en el Plan Canje, la persona usuaria está transfiriendo la propiedad del producto usado al comprador, por lo que éste no tiene obligación alguna de devolverlo tras su adquisición”.

Temas Relacionados

CelularesPlan CanjeTelefonía móvilConsumoÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

La negociación con EEUU para lograr un salvataje financiero se demora por diferencias sobre la agenda política y la relación con China

La administración Trump planteó al gobierno de Milei que era necesario fortalecer la dinámica del Gabinete y terminar con la influencia de Beijing, y la Casa Rosada aún no dio señales de avanzar en ese sentido

La negociación con EEUU para

Con el regreso de la brecha cambiaria, los mercados descuentan que no habrá bandas cambiarias tras las elecciones

El Gobierno dejó que el dólar oficial tuviera un fuerte salto en el arranque de la jornada, encareciendo el costo para los que buscaron dolarizarse tras cobrar el sueldo. La buena noticia fue el aumento de las reservas, que superaron los USD 42.000 millones

Con el regreso de la

La Cámara de Medios de Pago relanzó su agenda e impulsa la digitalización y la innovación en Argentina

La entidad renovó su identidad institucional y presentó una estrategia para posicionarse como referente en el sector, impulsando la innovación, la inclusión financiera y la cooperación entre empresas, reguladores y organismos públicos

Infobae

La brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui creció a casi 12% y el riesgo país sigue por encima de los 1.200 puntos

La divisa cerró a $1.450 en el Banco Nación y a $1.423 en la rueda mayorista, donde las ventas oficiales llegaron a USD 500 millones. Las acciones y los bonos argentinos cayeron por quinto día en Wall Street

La brecha entre el dólar

En medio de dudas sobre el futuro de su negocio, un unicornio argentino anunció una recompra de sus acciones por USD 125 millones

Se trata de Globant, que este año recortó su perspectiva de crecimiento de manera brutal: de 20% a apenas un 2 por ciento. Cotiza en el índice Nasdaq y este año el precio de sus acciones cayeron más de 73 por ciento

En medio de dudas sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei tiene decidido reconfigurar el

Milei tiene decidido reconfigurar el Gabinete para la segunda parte del mandato: el dilema de la mesa chica

“Dumbo”, el capo narco peruano, confesó ser el jefe banda que operaba en la Ciudad de Buenos Aires

De la fascinación al pensamiento crítico: usos de la inteligencia artificial en la escuela

De la política a la organización: cómo liderar en una crisis

Inteligencia artificial, salud y un mundo longevo

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Zanón: “El libro es

Carlos Zanón: “El libro es un enfermo con una salud de hierro”

La precuela de Frida Kahlo: un nuevo museo muestra sus raíces familiares

Kamala Harris cuenta cómo vivió el caos y las traiciones en su campaña presidencial

El G7 y la UE celebraron el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Qué es la barrera hematoencefálica y cómo logra proteger al cerebro

TELESHOW
Guido Kaczka rompió en llanto

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo

Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA en el marco del FIC.UBA 2025: “El amor es lo que nos mueve”

Entre confesiones y creatividad, Louis Tomlinson abrió las puertas de su nuevo álbum: “Intentar superarte es algo positivo”