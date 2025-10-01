Economía

Swiss Medical compró 100% del paquete accionario de Diagnóstico Maipú

La empresa de salud privada de Claudio Belocopitt se quedó con la empresa de estudios médicos que estaba en manos de un compañía brasileña que se va de Argentina

Por Sebastián Catalano

Swiss Medical anunció la compra de 100% de Diagnóstico Maipú, institución referente en diagnóstico por imágenes y laboratorio, que cuenta con 30 centros de atención y genera más de 1.600 puestos de trabajo.

“Con esta incorporación, se reafirma la voluntad del grupo argentino de seguir invirtiendo en el país”, destacaron desde la empresa que encabeza Claudio Belocopitt.

Si bien el monto de la operación no trascendió, el negocio marca la renacionalización de una empresa que había sido vendida hace seis años al grupo brasileño DASA, una de las mayores empresas de salud del mundo y líder en medicina del diagnóstico en Brasil, que cuenta con más de 25.000 empleados y 350.000 médicos asociados.

Diagnóstico Maipú cuenta con 30 centros de atención

“La filosofía de Maipú está muy alineada con la de Swiss Medical: excelencia médica, innovación tecnológica y foco obsesivo en la experiencia integral del paciente. Esta incorporación nos va a permitir potenciarnos y, al mismo tiempo, abrir oportunidades para acercar centros de diagnóstico de excelencia a lugares que hoy no cuentan con ellos”, señaló Facundo Belocopitt, vicepresidente de Swiss Medical.

Desde Brasil, Grupo DASA expresó que “la operación marca el inicio de un nuevo ciclo para Diagnóstico Maipú, que mantiene su compromiso con la calidad, la precisión y la humanización en la atención, ahora bajo la gestión de Swiss Medical. La decisión fue tomada con responsabilidad estratégica, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del negocio y de valorizar el legado construido por Maipú”.

“La transición será conducida de manera planificada y responsable, asegurando la continuidad de los servicios y el respeto a todos los profesionales involucrados. Diagnóstico Maipú seguirá actuando con la misma excelencia que la consolidó como referente en el sector”, concluyeron.

DASA tiene más de 40 marcas de laboratorios e centros médicos a lo largo de todo Brasil. En el país, además de Diagnóstico Maipú tenía las marcas Laboratorio Maipú, Labmedicina y Dasa Genómica.

Este año, Swiss Medical inauguró el Sanatorio Nordelta, en la foto, y un nuevo Centro Médico en Tortugas Open Mall

Diagnóstico Maipú fue creado en 1987 por un grupo de médicos amigos “que se unieron con el sueño de crear una institución médica confiable con objetivos de excelencia”, según detalla la empresa en su website.

Swiss Medical, por su parte, es una de los principales grupos de servicios de salud de la Argentina. Tiene unos 16.500 empleados y este año inauguró el Sanatorio Nordelta y un nuevo Centro Médico en Tortugas Open Mall.

En la actualidad tiene 10 clínicas, 14 centros médicos ambulatorios, ECCO Emergencia y Prevención, Swiss Medical Cells, Swiss Medical Seguros, Instituto de Salta, Fundación Swiss Medical y Blue Cross & Blue Shield en Uruguay.

Nació en 1989 con la construcción de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, la primera inversión del grupo, que amplió cinco años más tarde con su propia medicina prepaga, una empresa que le da cobertura a más de 1 millón de afiliados.

Luego, compraron St. Paul Argentina, compañía destacada en el mercado nacional e internacional por su excepcional nivel de solvencia, con la que nació Swiss Medical Seguros .

Desde la empresa de Belocopitt detallaron que “poseemos una moderna concepción en protección médica que responde a los nuevos desafíos y necesidades planteados por un sistema basado en la calidad de servicio. Más de 70.000 profesionales de todas las especialidades y más de 2.700 centros de diagnóstico y tratamiento, junto a las mejores clínicas de internación del país, garantizan la satisfacción de nuestros clientes".

