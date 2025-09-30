Economía

Los alquileres volvieron a aumentar por encima de la inflación en septiembre

Pese a una mayor oferta, los precios de alquilar en la Ciudad se mantienen al alza

Guardar
El avance interanual de los
El avance interanual de los alquileres en CABA alcanzó 37,6%

El mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires mantuvo en septiembre una tendencia alcista, con un aumento promedio en los precios para un departamento dos ambientes de 2,3% frente al mes anterior. En lo que va del año, acumulan un incremento del 26,8%, cifra que supera la inflación (21,6%).

Según un informe de Zonaprop, el avance interanual alcanzó 37,6%, ubicándose sobre el índice inflacionario de los últimos doce meses (31,3%), pero todavía queda por detrás del ajuste fijado por el Índice para Contratos de Locación (ICL), que se situó en 51,5% en el mismo lapso.

Evolución del precio medio de
Evolución del precio medio de alquileres en CABA (Zonaprop)

En el segmento de tipologías, los departamentos monoambiente, que tienen un valor promedio de $598.063 mensuales, y los de dos ambientes ($698.011), mostraron los incrementos más pronunciados a lo largo del año. Los departamentos más pequeños concentran el mayor ajuste de precios en el período. Para las unidades de tres ambientes, la media escaló hasta $937.432 mensuales.

Las diferencias dentro del mapa porteño se intensificaron. Nueva Pompeya y Liniers se destacan como los barrios donde los precios de los alquileres experimentaron los incrementos interanuales más altos, con 63,2% y 49,8% respectivamente. Mientras tanto, Puerto Madero, tradicionalmente el sector más exclusivo de la ciudad, marcó el incremento más moderado, con una suba de 12,4% durante el último año.

Mapa de precios de alquileres
Mapa de precios de alquileres (Zonaprop)

Puerto Madero permanece en la cima de los barrios más costosos, con un alquiler medio de $1.177.143 mensuales. Palermo ($768.382) y Núñez ($765.419) ocupan los siguientes lugares entre las zonas de mayor valor. En contraste, Lugano se mantiene como el sector más accesible, con un promedio de $532.007 por mes. Los alquileres medios en Parque Patricios y Floresta se ubican en $616.266 y $617.112 respectivamente.

Por otra parte, el análisis de Zonaprop advierte que la oferta de alquileres tradicionales alcanzó un mínimo histórico en febrero de 2023. Ese escenario cambió de manera abrupta en enero de 2024, luego de la derogación de la Ley de Alquileres, que antecedió a un incremento en la oferta del 62% respecto al mes previo.

Aunque el crecimiento comenzó a moderarse en los meses siguientes, septiembre de 2025 sostuvo una suba de 0,6% en la disponibilidad. El volumen de oferta actual triplica al de febrero de 2023, lo que aporta una mayor variedad para los inquilinos, aún en un contexto de alzas sostenidas y presión sobre los precios.

El volumen de oferta actual
El volumen de oferta actual triplica al de febrero de 2023

Mercado de compraventa

En lo que respecta al mercado de compraventa, El precio del metro cuadrado de departamentos en la Ciudad encadenó en septiembre su noveno mes consecutivo al alza y registró una suba mensual de 0,1%, ubicándose en USD 2.452.

Durante 2025, los valores de este segmento experimentaron un aumento acumulado de 5,5%, consolidando la tendencia.

En la comparación interanual, los precios de venta registraron una suba de 5,9% respecto al mismo mes de 2024. En la actualidad, el valor medio del metro cuadrado en CABA se sitúa un 14% por encima del piso alcanzado en junio de 2023, lo que evidencia una recuperación sostenida desde ese momento.

Por tipología, un monoambiente en la Ciudad tiene un valor de USD 107.493, mientras que un departamento de dos ambientes cuesta USD 129.613 y los de tres ambientes alcanzan los USD 178.984.

Un monoambiente en la Ciudad
Un monoambiente en la Ciudad tiene un valor de USD 107.493 (Freepik)

El ranking de barrios muestra que Puerto Madero lidera el segmento más caro, con un precio de USD 6.163 por metro cuadrado. Le siguen Palermo (USD 3.411/m2) y Núñez (USD 3.344/m2) como los sectores más exclusivos para la compra de propiedades en la ciudad.

En el otro extremo, Lugano se posiciona como el barrio más accesible, con un valor de USD 1.063/m2, seguido por Nueva Pompeya (USD 1.465/m2) y La Boca (USD 1.566/m2).

Vale mencionar que, de acuerdo al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en agosto de 2025 se concretaron 6.370 escrituras, cifra que representa un crecimiento del 20% en relación a agosto de 2024 y que además es cuatro veces superior al mínimo registrado en agosto de 2020. En simultáneo, los actos de compraventa con hipoteca bancaria alcanzaron el 21% del total, un incremento de 13 puntos porcentuales frente al año anterior.

En el rubro de la construcción, el costo medido en dólares siguió bajando en septiembre, con una variación de -4,8%. Pese a esta baja, construir en la Ciudad todavía cuesta 94% más que en octubre de 2023, durante el contexto electoral presidencial. Hoy, el costo de edificar es 2,9 veces superior al nivel de 2020, cuando se registró el valor mínimo de toda la serie Zonaprop.

Temas Relacionados

alquileresinmobiliariasúltimas noticiascabainmueblesdepartamentos

Últimas Noticias

La cosecha de granos superaría los 140 millones de toneladas en 2026 y habrá exportaciones por USD 32.000 millones

Durante el lanzamiento de la campaña gruesa 2025/2026, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó sus primeras proyecciones. Qué espera para cada cultivo

La cosecha de granos superaría

La increíble historia de la joven emprendedora que pasó de ser una promesa tech a terminar presa por estafar al JP Morgan

Se trata de Charlie Javice, de 32 años. Además de pasar 7 años en la cárcel, Javice deberá restituir USD 287,5 millones

La increíble historia de la

Mercados: caen las acciones en Wall Street, rebotan los bonos y el riesgo país sigue cerca de los 1.100 puntos

Los ADR caen hasta 3% en Nueva York, mientras que los títulos públicos en dólares recuperan un 1% en promedio

Mercados: caen las acciones en

Por qué el metal inesperado que promete ser una de las grandes salvaciones para Argentina está pasando su mejor momento

Si bien los precios retrocedieron hoy en la Bolsa de Metales de Londres, aún acumulan un alza de 4,5% en septiembre y se mantienen cerca de un máximo de 16 meses

Por qué el metal inesperado

Fuerte cruce entre Luis Caputo y Gustavo Marangoni: “¿Cuánto facturaste por ese comentario?”

Tensión pública en torno a la función del Ministerio de Economía tras un enfrentamiento entre representantes de distintos sectores

Fuerte cruce entre Luis Caputo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: el fiscal Arribas indaga a Lázaro Víctor Sotacuro y a Florencia Ibañez

Las claves para la longevidad de las mujeres, según los expertos

Otro abogado pidió la apertura de la computadora de Makintach y advirtió que no hacerlo constituiría el delito de prevaricato

Triple femicidio narco: encontraron en Quilmes el auto del hombre que fue capturado en Villazón

La cosecha de granos superaría los 140 millones de toneladas en 2026 y habrá exportaciones por USD 32.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
¿Cómo iniciar estudios universitarios en

¿Cómo iniciar estudios universitarios en Lima y finalizarlos en el Reino Unido?

Cómo son los misiles Tomahawk que estados Unidos evalúa cederle a Ucrania para que se defienda de Rusia

El Consejo de Seguridad de la ONU votará este martes la creación de una nueva fuerza internacional para Haití

Crece el malestar social en Cuba por los constantes apagones: más de la mitad de la isla estará a oscuras este martes

Starmer pidió unir esfuerzos por una solución de dos Estados tras el plan de Trump para Israel y Palestina

TELESHOW
El divertido cruce entre Yanina

El divertido cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro 2025: “Mostrá el video”

Santiago del Moro habló tras ganar el Martín Fierro de Oro: la emoción del triunfo y la competencia con Guido Kaczka

Juana Viale fue a los Martín Fierro junto a su hijo Silvestre y el look del joven se volvió viral

Milett Figueroa habló de la versión que dio Marcelo Tinelli sobre la separación: “Hubo un cortocircuito”

La reacción de Santiago del Moro al anunciar que el Martín Fierro de Oro 2025 era para él