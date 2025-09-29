Subastan inmuebles, autos, alhajas y tecnología en CABA: cuáles son los bienes que estarán disponibles y cómo participar

El Banco Ciudad consolidó su rol como referente en el mercado de subastas online, con un calendario que abarcó bienes de múltiples rubros

Octubre llega con una agenda que contará con más de una decena de remates online que habilitan el acceso a propiedades, autos, tecnología, mobiliario y joyas bajo el sistema digital de subastas impulsado por el Banco Ciudady otras entidades.

La plataforma web de la entidad centraliza el registro y la información sobre inscripciones, bases, lotes y condiciones de participación, lo que permite que cada interesado evalúe y seleccione entre opciones variadas, sin necesidad de asistir de forma presencial.

Concretamente, quienes deseen pueden ingresar a subastas.bancociudad.com.ar para consultar catálogos por rubro y realizar su inscripción, indispensable para calificar como oferentes. Cada interesado debe completar la inscripción hasta 48 horas hábiles antes del remate y transferir el monto de caución correspondiente, que varía en función de cada operación y según las reglas específicas dispuestas para cada caso.

Los catálogos digitales permiten realizar un recorrido visual de los lotes disponibles, presentando imágenes y descripciones completas. Mediante computadoras, celulares o tabletas, las personas pueden participar en un entorno seguro y ágil. El proceso habilita la posibilidad de invertir o adquirir bienes cuyo rango cubre desde propiedades hasta tecnología, joyas o mobiliario.

El calendario de las subastas

El cronograma para octubre se distribuye entre remates impulsados por diversos organismos, incluyendo a Banco Ciudad, Banco Nación, Banco Provincia, Banco Municipal de Rosario, ARCA, Autopistas Urbanas S. A. y el BICE, cada uno abocado a la venta de determinados bienes.

Este es uno de los automotores que estará disponible en las subastas

El Banco Ciudad programa el 7 de octubre, a las 11, la subasta de 33 lotes compuestos por gemas, aros, colgantes, diademas y otras piezas realizadas con esmeraldas, con bases que parten desde los $5.000.

A su vez, el 13 de octubre (11 horas) el mismo organismo publica seis lotes de perlas y perlas de cultivo falsas para joyería, con bases que empiezan en $10.000. Y el 14 de octubre, también a las 11, se rematan nueve lotes de gemas orientados a la industria joyera, con bases de cinco mil pesos.

Departamentos

Por su parte, la Procuración de CABA estructura para el 8 de octubre (10 horas) la subasta de seis lotes de departamentos de 1 y 2 ambientes y una casa, con bases mínimas desde USD 1.000 por lote.

El Banco Nación introduce el 17 de octubre a las 11 una subasta enfocada en un inmueble en la localidad de Alberti, provincia de Buenos Aires, con una base de USD 84.000. El 29 de octubre, desde el mediodía, la subasta gira en torno a otra propiedad ubicada en Junín, también en Buenos Aires, con piso de ciento USD 7.000. En tanto que el 30 de octubre, a la misma hora, otro remate abarca una propiedad de Pellegrini, en la misma provincia, desde USD 37.000.

En la agenda del Banco Provincia, el 14 de octubre a las 12, se listan ocho lotes de vehículos de marcas Volkswagen, Citroën y Renault, cuyas bases marcan un mínimo de 700.000 pesos.

El Banco Municipal de Rosario convoca para el 22 de octubre una subasta, a las 12, compuesta por trece lotes de aros, colgantes, gargantillas y otros complementos, con precios iniciales de 150.000 pesos.

Estas alhajas también integran el listado de bienes disponibles para subasta

ARCA sostiene dos remates destacados para el 2 y el 9 de octubre. En la primera fecha, a las 11, pone a consideración tres lotes de porotos de soja con bases de 140.000 pesos. El 9 de octubre, desde las 10.30, surgen dos remates paralelos: el primero involucra treinta y nueve lotes, entre consolas de audio, parlantes, cámaras filmadoras, auriculares, joysticks, cámaras GoPro, consolas PlayStation 5, entre otros artículos electrónicos, con bases desde $19.000. El segundo, ese mismo día y hora, se enfoca en la subasta de nueve lotes de caucho, con bases que arrancan en 8.000 pesos.

La Dirección General de Gestión de la Flota Automotor G.C.B.A. determina la fecha del 6 de octubre, a las 11, para lanzar cuarenta y cinco lotes compuestos por vehículos de diferentes marcas, entre ellas, Mercedes, Ford, Chevrolet, Mitsubishi y Peugeot, con bases establecidas en 750.000 pesos.

El BICE interviene el 21 de octubre, a las 11.30, subastando veintiséis lotes de muebles para oficina con precios de base dispuestos desde 90.000 pesos. Autopistas Urbanas S.A. presenta el 23 de octubre, a las 11, su lote único, constituido por estructuras metálicas de acero al carbono, cuyo precio inicial asciende a $483 millones.

Particularidades y mecanismos de participación

Cada subasta dispone sus condiciones específicas y la información está habilitada para la consulta en la plataforma digital de Banco Ciudad. Los interesados en participar deben acceder al sitio, inscribirse hasta 48 horas hábiles previas al remate, y cumplir el requisito de transferir el monto de caución correspondiente al lote que les interese. Este monto es variable y responde a las condiciones definidas para cada subasta en particular, según el tipo de bien y el valor base.

La play station 5 también figura entre los productos de las subastas

La entidad funciona como eje de la plataforma de subastas, aunque los bienes y lotes subastados provienen de varias instituciones públicas y privadas. Cada una designa la fecha y exhibe el inventario en el portal, para facilitar el acceso a los catálogos.

La inscripción, clave para la participación, exige que los interesados se registren en la plataforma online con sus datos y, en caso de adjudicarse algún lote, cumplan con todas las etapas administrativas indicadas por los organizadores, desde el pago del saldo hasta la recolección de los bienes en caso de corresponder. Todo el proceso se rige por procedimientos digitales, lo que aporta accesibilidad y transparencia.