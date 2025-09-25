Tres de cada cuatro autos que se venden en Argentina son usados: cuáles son las preferencias de segmentos, colores y mecánica

De 1.685.000 autos que se vendieron entre enero y agosto, una cuarta parte fueon 0km y el resto usados

Las cifras oficiales de ventas de automóviles en Argentina en los primeros ocho meses de 2025 muestran que tres de cada cuatro vehículos que se venden son usados o seminuevos. Los números que aporta el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa) y la Cámara de Comercio Automotor (CCA) señalan que ente enero y agosto se vendieron 420.598 vehículos nuevos y 1.265.292 usados. Sobre un total de 1.685.890 operaciones, el porcentaje exacto es 75,05% de autos usados y 24,95% vehículos 0km.

Del total de autos nuevos vendidos este año, los diez modelos más vendidos fueron 185.412 unidades, es decir el 44%. En cambio, en el mercado de autos usados, los diez vehículos con mayor cantidad de transferencias equivalen solo al 27% del total.

El reporte semestral de Kavak, la compañía que opera exclusivamente en el mercado de compra y venta de vehículos usados aunque trabaja con unidades seminuevas, muestra que el 52% de las operaciones se hacen con autos de formato hatchback. Ese mismo porcentaje coincide con el que ofrece la CCA, que toma todas las transferencias de autos del mercado en las que entran las de autos más antiguos también.

Si bien hay algunas diferencias entre ambas mediciones porque el peso de los SUV en los autos de los últimos diez años es significante en comparación con los años previos cuando había muy poca oferta de este segmento, la combinación de ambas mediciones señalan que el 52% son compactos o hatchback, las pick-up tienen un 27% de las operaciones, los SUV el 13%, los sedanes el 6% y el resto de los utilitarios el 2% restante.

Los autos negros son mayoría en el mercado de segunda mano, y la caja manual se sigue imponiendo sobre las automáticas que llegaron hace relativamente poco tiempo

Diferencias entre nuevos y usados

Los diez autos 0km más vendidos tienen tres autos compactos, tres pick-ups, tres SUV y 1 sedán.

Estos son:

Fiat Cronos, que tiene el 5,7% del mercado Toyota Yaris (5,5%) Peugeot 208 (5,4%) Toyota Hilux (5,2%) Ford Ranger (4,4%) VW Amarok (4,4%) VW Polo (3,9%) Corolla Cross (3,4%) Taos (3,1%) Chevrolet Tracker (3%)

En cambio, entre los diez modelos usados más vendidos se encuentran cinco vehículos compactos, tres pick-up, un sedán y un SUV, lo que muestra el cambio de tendencias de consumo del mercado con el aumento de estos últimos y la caída de la preferencia de los usuarios en los autos de tres volúmenes.

En los 8 meses computados de 2025, el vehículo más usado es el Volkswagen Gol (y su variante Trend de los últimos años antes de ser discontinuado), que sumó 69.894 unidades, equivalente al 5,5% del total de autos de segunda mano vendidos en el año. Segunda está la pick-up Toyota Hilux con 49.139 y el 3,8%, y el tercero es el Chevrolet Corsa y su continuidad como Classic, con 37.349 autos y el 2,9 por ciento.

El Volkswagen Gol y su sucesor Trend, tienen el 5,5% del total de autos usados vendidos en los primeros 8 meses del año

Con un universo de modelos mucho más amplio, es notable el nivel de aceptación del Gol, uno de los autos más exitosos de toda la historia en el mercado automotor argentino, tiene casi el mismo porcentaje que el Fiat Cronos, el líder entre los autos 0km. Sin embargo, con el segundo modelo, la Toyota Hilux, la participación en el total de transferencias cae un 30% respecto al segundo de los autos nuevos.

El cuarto modelo usado más vendido del año fue la camioneta Volkswagen Amarok con 33.471 vehículos y el 2,6%, con la Ford Ranger en los mismos valores luego de 8 meses, ya que alcanzó las 33.153 transferencias que también equivalen a un 2,6%, solo diferenciadas ambas pick-up si se usan dos cifras en los decimales.

Los siguientes cinco modelos hasta completar los diez usados más elegidos son el Ford Ecosport, el único SUV en la lista, con el 2,06% del total de 1,2 millones de operaciones; el Peugeot 208 con el 2,02%; el Toyota Corolla con el 2%; el Fiat Palio con el 1,9%; y el Ford Ka con el 1,8% del total de transferencias de 2025.

Cada vez más mujeres son las que hacen la compra de un auto usado. En el primer semestre fueron el 44,6% del total de transferencias (foto: Kavak)

Perfil del comprador de autos usados

Uno de los cambios más notables destacados en el estudio de Kavak es el creciente protagonismo de los jóvenes y de las mujeres en la compra de autos usados. La franja etaria de 26 a 35 años fue el que se destacó por apostar por el financiamiento, alcanzando el 33% de las compras. En cambio, las personas de entre 36 y 45 años mostraron preferencia variada, con una alta incidencia de las permutas como parte de pago y el complemento del financiamiento, llegando al 27 por ciento.

La participación femenina también alcanzó récords en el primer semestre del año con el 44,6% de las operaciones y un pico del 48% en el mes de febrero.

El color de autos más vendido en el mercado de autos usados es el negro con un 37%, seguidos por modelos blancos con el 22% y gris el 18 por ciento. También se sostuvo el predominio de los autos con transmisión manual, que abarcaron el 72% de las operaciones, mientras que los automáticos alcanzaron el 28 por ciento. Esta tendencia marcó una inflexión respecto a años previos, donde los automáticos venían ganando mayor terreno.