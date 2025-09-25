Economía

Scott Bessent volvió a elogiar a Milei y dijo que “los mercados no están perdiendo la confianza en él”

Tras el acuerdo alcanzado el lunes para avanzar en un swap por USD 20.000 millones, el secretario del Tesoro norteamericano volvió a defender al gobierno argentino y garantizó que apoyará sus reformas

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, le entregó el premio "Ciudadano Global 2025" al presidente Javier Milei September 24, 2025. (Photo by Kena Betancur / AFP)

Luego de avanzar con un acuerdo de apoyo financiero a la Argentina y tras entregarle, este miércoles, el premio “Ciudadano Global 2025”, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a elogiar públicamente al presidente Javier Milei y a garantizar que apoyará todo su plan de reformas.

Mediante un mensaje en su cuenta de X, el funcionario norteamericano afirmó: “El presidente Milei está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión argentina. Los mercados no están perdiendo la confianza en él: están mirando por el espejo retrovisor. El Tesoro de los EEUU está decidido a apoyar sus reformas”, escribió.

La publicación sumó un nuevo capítulo al vínculo entre la administración norteamericana y el gobierno argentino. Bessent reforzó con esas palabras la posición que ya había manifestado un día antes en Nueva York, cuando elogió al mandatario durante la gala anual del Atlantic Council. En esa oportunidad señaló que “gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”.

El tweet se conoció tras jornadas de volatilidad cambiaria, que dominaron la agenda política y económica días atrás. En las últimas semanas se registraron tensiones cambiarias y dudas en los mercados sobre la capacidad de sostener el ajuste fiscal. Al intervenir públicamente, Bessent buscó transmitir una señal clara sobre el compromiso de Washington con las reformas económicas que impulsa Milei.

El posteo en X del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent

El funcionario recordó que Argentina arrastraba un largo período de inestabilidad. Describió que durante “décadas de mala gestión” los gobiernos respondieron a los desequilibrios con decisiones que incrementaron la desconfianza. Frente a ese panorama, planteó que la actual administración adoptó un plan distinto, con foco en el orden fiscal y la transformación del Estado.

En su discurso de la gala del Atlantic Council, Bessent explicó que Milei presentó un esquema para alcanzar superávit fiscal por tercer año consecutivo. Señaló que el país no alcanzaba ese resultado en más de un siglo. Subrayó que el Gobierno buscaba reemplazar a una burocracia “corrupta y derrochadora” por una gestión “austera y eficiente”.

Esta semana quedó ratificado el aval que el gobierno de Donald Trump le dará al plan económico que está aplicando su par argentino Javier Milei REUTERS/Al Drago

El secretario del Tesoro también destacó la dimensión política de las medidas. Afirmó que Milei empoderó a la sociedad y comparó esa situación con la experiencia de Donald Trump en Estados Unidos. De acuerdo con sus palabras, la presidencia argentina generó un efecto cultural que se expandió hacia otros países de América Latina.

El acuerdo por el swap

El aval del Tesoro de los EEUU quedó muy claro este lunes, cuando el gobierno de Donald Trump anunció que negocia con el Banco Central de la Argentina un swap de USD 20.000 millones. Esta línea busca reforzar las reservas del organismo y dar respaldo al manejo cambiario.

En paralelo, el Tesoro estadounidense está dispuesto, según anticipó Bessent, a comprar deuda argentina tanto en el mercado primario como en el secundario. Los gobiernos también analizaron la posibilidad de negociar un crédito stand-by significativo mediante el Fondo de Estabilización de Cambios, como complemento del mecanismo de swap.

“Ayer, el Presidente de los EEUU y yo conversamos extensamente con el presidente Javier Milei y su equipo en Nueva York. Como ha dicho el presidente Trump, estamos preparados para hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y al pueblo argentino”, dijo Bessent mediante la red social X el martes.

Agregó: “Bajo la gestión del presidente Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una consolidación fiscal significativa y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de la Argentina a la prosperidad. El Departamento del Tesoro está listo para comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Cambios y mantenemos conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para avanzar en ese sentido”.

