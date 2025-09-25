La primera Ferrari 100% eléctrica se prueba en Italia debajo de una falsa carrocería que esconde sus curvas

El auto eléctrico de Ferrari circula en las calles italianas. Al verlo junto a otros automóviles se aprecia su volumen y altura menor que el Purosangue

La fecha de presentación del primer modelo 100% eléctrico de Ferrari ya se sabe que no será en 2025 sino en la primera mitad de 2026. La promesa hecha por Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, en 2022, de mostrar el vehículo este año, no quedará incumplida.

Tal como lo anunciaron desde Maranello, la develación del automóvil se hará por etapas y comenzará con una primera muestra este próximo mes de octubre, cuando sea presentado oficialmente el “corazón tecnológico” del modelo, tal como llamaron en la fábrica de Módena al grupo propulsor eléctrico que comprende los motores y el sistema de baterías.

Mientras tanto, el departamento de ingeniería junto con el de investigación y desarrollo (I+D) de la marca más famosa de autos deportivos de todos los tiempos, trabajó primero en un “auto mula”, que no era otra cosa que una carrocería de Maserati Levante con mecánica y suspensiones Ferrari, y ahora se encuentra en una instancia más avanzada, probando el propio modelo, aunque completamente camuflado.

Un cajón sobre el vidrio trasero deforma la silueta, aunque desde atrás se puede observar el perfil de caída suave en el remate del modelo

Así lo muestran una serie de fotografías obtenidas por Derek.photography, y publicadas en su cuenta de Instagram esta semana. En las tomas se puede adivinar parte del concepto con el que se está elaborando la Ferrari eléctrica, como su altura, aparentemente menor a la del SUV Purosangue al que se le atribuye la inspiración del nuevo vehículo.

Para proteger el secreto, las marcas de automóviles han adoptado hace ya más de diez años, un camuflaje de vinilo que recubre una falsa carrocería que va montada por encima del auto original, con la finalidad de evitar que se aprecien las curvas reales de los autos. Esa “falsa piel” suele tener protuberancias en zonas en las que no son necesarias, que al combinarse con el diseño de patrones de líneas rectas y curvas terminan por confundir al ojo del observador o la lenta del fotógrafo ocasional.

Cuando Vigna habló del concepto con el que se construiría el auto, en todo momento hizo hincapié en que las sensaciones de viajar en una Ferrari no se perderían, y que será “muy divertido” para la conducción. También ya se sabe que el modelo, a pesar de ser eléctrico 100%, tendrá un sonido simulado sobre el que se trabaja desde hace casi dos años, intentando que sea lo suficientemente realista como para emocionar a quienes van en el auto, pero también a quienes lo ven pasar desde afuera.

La trompa recta y vertical también está ocultando un perfil aerodinámico del nuevo modelo italiano

Algunas referencias que se pueden obtener de las fotografías que se acaban de publicar, están en el tipo de carrocería, que no parece ser un SUV sino una berlina deportiva, que tiene cuatro puertas y no dos como casi todos los modelos de Maranello, y que más allá de la distancia entre ejes de este prototipo, es probable que el modelo real sea considerablemente más pequeño de lo que parece en esta vista inicial y extraoficial.

También se aprecia que al no tener un motor de combustión interna, el modelo prescinde de las salidas de escape. Sin embargo, en la parte baja del remate de la carrocería se puede constatar un voluminoso difusor que proviene del piso del auto, y que luego de pasar entre las ruedas traseras, tiene una salida generosa para que pueda evacuar a mayor velocidad el aire que circula por debajo del vehículo.

Debajo de la caja postiza que se colocó sobre el vidrio trasero, también se puede observar una caída del techo muy suave, que parece condradecir las formas más acentuadas que se buscó con el Ferrari Purosangue.

La Ferrari SF90 Stradale actual es un híbrido enchufable por lo que ya existe un modelo que carga una batería en la marca italiana. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Aunque ya se especula con un precio de venta cercano a los USD 500.000 que podría tener esta primera Ferrari eléctrica, la marca tiene previsto anunciarlo cuando se devele completamente el automóvil.

Luego de mostrar el sistema de Powertrain eléctrico, a comienzos de 2026 habrá una segunda instancia para presentar el interior del vehículo, y más adelante, presumiblemente para el final del primer trimestre, se develará el auto completo. Además, se supo que las primeras entregas recién se realicen para fines de 2026.