Economía

Cuáles son las provincias que más dólares generan por exportaciones

El crecimiento exportador de la Argentina en la primera mitad de 2025 estuvo motorizado por la minería y la energía. Las jurisdicciones que ganaron terreno

El rubro energético consolidó las
El rubro energético consolidó las exportaciones de las provincias patagónicas

Las exportaciones de las provincias argentinas crecieron 4% interanual en el primer semestre de 2025 y alcanzaron USD 39.742 millones, impulsadas por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La región pampeana lidera el volumen total, pero Cuyo y la Patagonia muestran los principales incrementos por la minería y el petróleo.

De acuerdo a un informe de la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec); Buenos Aires encabeza el ranking provincial con USD 14.344 millones exportados y una participación de 36,8% sobre el total nacional. En segundo lugar, Santa Fe aporta el 17,8% y Córdoba el 12,8%. Estas tres provincias explican cerca de dos tercios de las exportaciones del país.

El análisis detalla que el podio de las principales provincias exportadoras se completa con la presencia de Neuquén y Chubut. Neuquén, con un peso del 5,6% y Chubut, con 4,5%, consolidaron su crecimiento gracias a la venta de petróleo y gas. Dentro del grupo con menor contribución aparecen las jurisdicciones del NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), que suman en conjunto USD 641 millones, representando menos del 1% del total nacional.

Participación por provincia en las
Participación por provincia en las exportaciones totales (Ecosur)

La región pampeana mantiene el predominio absoluto con ventas al exterior de USD 27.901 millones en los primeros seis meses de 2025, equivalentes al 71,7% del comercio exterior argentino. Le siguen la Patagonia, con 14,9%, el NOA (6,2%), Cuyo (5,6%) y el NEA (1,6%).

Entre los principales rubros exportados se destacan Vehículos terrestres y autopartes, que constituyen el mayor segmento en Buenos Aires, seguidos por Cereales. Ambos rubros representan el 39% de las exportaciones bonaerenses, lo que evidencia una matriz diversificada en la provincia.

Residuos de industrias alimenticias y grasas y aceites concentran el 54% de las ventas externas de Santa Fe. Córdoba lidera con cereales, escoltados por residuos de la industria alimentaria, un segmento que representa el 49% de su comercio exterior.

Aporte provincial de las exportaciones
Aporte provincial de las exportaciones (Ecosur)

En la Patagonia la dinámica es diferente. Neuquén concentra el 96% de sus ventas en petróleo crudo y hidrocarburos gaseosos. Chubut exporta principalmente petróleo crudo y metales comunes, que juntas explican el 78% de su total.

El crecimiento por regiones muestra que todas incrementaron sus exportaciones en 2025. San Juan destacó por un aumento interanual del 60%, traccionado por la minería metalífera. Cuyo y la Patagonia lideraron entre las regiones, con subas del 23% y el 16% respectivamente, empujadas por la expansión del litio, la minería y el petróleo.

Aunque la región pampeana mantiene la supremacía, el informe de Ecosur destaca que en la última década la Patagonia duplicó y más las ventas externas, con un salto del 136%. El estudio resaltó que las provincias pampeanas presentan una canasta exportadora de productos diversificada, mientras que las patagónicas dependen principalmente de la energía y la minería.

Principales rubros de productos exportados
Principales rubros de productos exportados por el top 5 de provincias exportadoras (Ecosur)

Cuánto crecieron las exportaciones provinciales

Durante el primer semestre del año, las exportaciones argentinas sumaron USD 39.742 millones, un crecimiento interanual del 4%, según datos oficiales del INDEC. El aumento obedece a una mayor cantidad de bienes exportados, ya que el índice de precios de exportación descendió 0,8% frente al mismo período del año anterior.

De acuerdo con Ecosur, San Juan encabezó el ranking de crecimiento provincial, con un incremento del 60% en sus ventas externas. A la provincia cuyana le siguieron Corrientes (34%), Formosa (28%), Jujuy (24%) y Catamarca (21%). El avance de estos distritos tuvo el motor principal en la expansión del sector minero metalífero y el litio, que agregaron USD 632 millones y lograron un crecimiento interanual del 22% a nivel nacional.

San Juan encabezó el ranking de
San Juan encabezó el ranking de crecimiento provincial, con un incremento del 60% en sus ventas externas (Foto: Shutterstock)

La región patagónica también aceleró su ritmo exportador, sobre todo en productos petroleros. Las exportaciones de petróleo desde la Patagonia se incrementaron 20% interanual, con Santa Cruz creciendo 20% y Tierra del Fuego 19%, según puntualizó Infobae. En contraste, las provincias pampeanas mostraron estabilidad, con variaciones casi nulas en los valores exportados. La excepción fue La Rioja, que registró la mayor caída del país: una disminución del 32% respecto al primer semestre de 2024.

El análisis regional exhibe aumentos a lo largo de todas las zonas económicas del país. Cuyo lideró el crecimiento, con un avance interanual promedio de 23,4%. Le siguieron la Patagonia (15,6%), el NEA (9,4%), el NOA (4,8%) y la región Pampeana (0,4%).

La evolución de la última década acentuó el protagonismo patagónico. Las exportaciones originadas en la Patagonia durante la primera mitad de 2025 resultaron 136% mayores respecto a igual período de 2015, un ritmo que duplicó ampliamente al promedio nacional —donde el incremento fue del 40%—. También destacaron los avances regionales en el NOA (+69%) y el NEA (+42%).

