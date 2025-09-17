Economía

Joaquín Cottani, ex viceministro de Caputo: “Nunca entendí el programa económico”

El ex funcionario cuestionó la lógica del programa oficial, al que calificó como “quimérico” e “impracticable”

Guardar
Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía: "Nunca entendí el programa económico"

A quince meses de haber dejado su cargo como viceministro de Economía, Joaquín Cottani se mantiene crítico con el plan económico del gobierno. “Mi discusión con los miembros del equipo siempre fue la misma. Yo nunca entendí el programa económico de congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente. Tampoco entendí por qué era importante para la inflación no la base monetaria tradicional, sino la base ampliada”, comentó, durante una entrevista en el canal de streaming Ahora Play.

Cottani reconoció que estaba de acuerdo con sanear las cuentas del Banco Central, pero aclaró que, desde su punto de vista, era una prioridad secundaria para después que se hubiera normalizado todo. Además, sostuvo que desconoce la diferencia de que la deuda la tenga BCRA o el Tesoro.

“Todas esas cosas formaban parte de una idea que el equipo y el mismo Milei vendían como novedosa y diferente, pero se demostró que no lo era”, remarcó.

En otro punto, fue más allá y calificó el plan económico de “impracticable”. “En agosto de 2023, Toto Caputo, que en ese momento podría no haberse acercado a Milei, le dijo ‘vos podés dolarizar. No hace falta reservas, se congela la oferta monetaria y la economía se dolariza sola’. Para su sorpresa, Milei le dijo ‘hacelo’. Esto me lleva a pensar que es un plan compartido. Caputo le dio la solución que buscaba Milei, una solución quimérica, una solución impracticable. Me sorprende, por que es un tipo muy inteligente, que conoce a los mercados, pero esto no entra en ningún manual de teoría monetaria”, cuestionó Cottani.

En medio de la encrucijada

Esta misma semana, en diálogo con Urbana Play, Cottani había afirmado que la economía argentina enfrenta una encrucijada que solo se resolverá con cambios inmediatos y contundentes en la política cambiaria y el control de reservas.

Cottani criticó la estrategia de
Cottani criticó la estrategia de congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente, eje del plan inicial del Gobierno

Desde su óptica, la urgencia principal es eliminar los controles cambiarios, liberar el tipo de cambio y establecer un programa claro para el fortalecimiento de reservas.

Cottani, que estuvo en el cargo en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei y es cercano a Domingo Cavallo, se refirió a cómo va a encarar el equipo económico la gestión hasta las legislativas nacionales del 26 de octubre: “Es bastante probable que el Banco Central venda dólares cuando el tipo de cambio llegue al techo de la banda, a menos que las tasas de interés, a medida que se acercan las elecciones, sigan aumentando o lleguen a niveles exorbitantes”.

A su vez, “creo que la economía no da para tasas de interés más altas, pero tampoco hay mucho margen para que el Banco Central intervenga vendiendo las reservas que son necesarias para pagar la deuda externa. Sin duda, de aquí a las elecciones va a seguir tratando de intervenir de a poquito en todas las formas posibles”, consideró el economista.

El ex número dos del ministro Luis Caputo afirmó que el problema está desatado y evidentemente no es el momento para sincerar todo. “Es una carrera para las próximas cuatro o cinco semanas hasta las elecciones, después de lo cual inevitablemente el rumbo va a tener que cambiar porque no hay otra alternativa”.

En cuanto a la desaceleración de la actividad, Cottani dijo que “el equipo económico ha sido muy cambiante, en un momento antes de las elecciones en Provincia de Buenos Aires había convalidado tasas altísimas, después evidentemente un poco le preocupó el impacto sobre la economía real, entonces empezó a jugar en tasas más bajas. Pero de este modo es más tentador todavía ir al dólar y ya estás rozando el techo de la banda”.

Temas Relacionados

CottaniCaputoMileiDolarizaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Aerolíneas Argentinas explicó que tendrá resultado financiero negativo porque invertirá USD 400 millones de su “caja” operativa

En la aerolínea proyectan superávit operativo para 2026 por tercer período consecutivo, algo inédito desde 2008

Aerolíneas Argentinas explicó que tendrá

El dólar mayorista tocó el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió USD 53 millones

El BCRA no intervenía en el mercado de cambios desde abril pasado, cuando se levantó el cepo y se cerró el acuerdo con el FMI. La cotización minorista terminó en $1485 en el Banco Nación

El dólar mayorista tocó el

La inflación mayorista subió 3,1% en agosto, el valor más alto de los últimos doce meses

El Indice de Precios Internos al por Mayor informado por el Indec mostró un fuerte alza tanto en los productos nacionales como en los importados

La inflación mayorista subió 3,1%

La economía tuvo una leve contracción en el segundo trimestre del año: el PBI cayó 0,1%

El Indec informó este miércoles una baja trimestral desestacionalizada en el Producto Bruto Interno (PBI). Hubo un incremento del 6,3% respecto al mismo período del 2024

La economía tuvo una leve

“Gracias a todos los que salieron de sus cuevas”: el mensaje de Caputo en redes cuando el dólar rozó la banda de flotación

“No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia”, dijo el ministro. El dólar mayorista llegó hoy a 1.474,5 pesos

“Gracias a todos los que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de mermelada de ciruela

Receta de mermelada de ciruela y nuez rápida y fácil

Tienen 12, 15 y 17 años y protagonizaron un raid delictivo en el que balearon a un policía: ¿qué pasará con ellos?

Tras un fallo de la Corte, pidieron la detención del iraní que operó en Argentina una red internacional de documentos falsos

Prueban un innovador sistema para estabilizar la presión arterial de pacientes con lesión de médula espinal

Video: así se celebró el rechazo de los vetos en las afuera del Congreso

INFOBAE AMÉRICA
El sistema láser antimisiles israelí

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

El Banco Central de Canadá bajó la tasa de interés debido a los aranceles de Trump

Zelensky busca otros 1.500 millones de dólares de sus aliados europeos para comprar misiles Patriot

Comenzó la campaña electoral en Chile: ocho candidatos y una polarizada disputa entre Jara y Kast

Emiratos Árabes recibió a 119 heridos y enfermos de Gaza para brindarles tratamiento médico

TELESHOW
Moria Casán le entregó el

Moria Casán le entregó el premio María Guerrero a Sofía Gala, su hija: “Gracias, mamá”

La reacción de Nicki Nicole al ser nominada a los Latin Grammy y el apoyo de Lamine Yamal

Jorgelina Cardoso respaldó a Camila Galante y Leandro Paredes: “Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo”

Entre besos y caricias: el acaramelado video de la China Suárez y Mauro Icardi

Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa: “Salí despedido de la silla”