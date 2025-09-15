Economía

El ex viceministro de Caputo aseguró que es necesario un cambio de rumbo económico: “Hay que liberar el tipo de cambio”

Joaquín Cottani planteó su visión sobre las próximas medidas a tomar de cara a las elecciones legislativas nacionales

El ex viceministro de Economía,
El ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani

El ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani, afirmó que la economía argentina enfrenta una encrucijada que solo se resolverá con cambios inmediatos y contundentes en la política cambiaria y el control de reservas. Advirtió que continuar como hasta ahora genera riesgos importantes.

Desde su óptica, la urgencia principal es eliminar los controles cambiarios, liberar el tipo de cambio y establecer un programa claro para el fortalecimiento de reservas.

Cottani, que estuvo en el cargo en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei y es cercano a Domingo Cavallo, se refirió a cómo va a encarar el equipo económico la gestión hasta las legislativas nacionales del 26 de octubre: “Es bastante probable que el Banco Central venda dólares cuando el tipo de cambio llegue al techo de la banda, a menos que las tasas de interés, a medida que se acercan las elecciones, sigan aumentando o lleguen a niveles exorbitantes”.

A su vez, “creo que la economía no da para tasas de interés más altas, pero tampoco hay mucho margen para que el Banco Central intervenga vendiendo las reservas que son necesarias para pagar la deuda externa. Sin duda, de aquí a las elecciones va a seguir tratando de intervenir de a poquito en todas las formas posibles”, consideró el economista en diálogo con Urbana Play.

El ex número dos del ministro Luis Caputo afirmó que el problema está desatado y evidentemente no es el momento para sincerar todo. “Es una carrera para las próximas cuatro o cinco semanas hasta las elecciones, después de lo cual inevitablemente el rumbo va a tener que cambiar porque no hay otra alternativa”.

En cuanto a la desaceleración de la actividad, Cottani dijo que “el equipo económico ha sido muy cambiante, en un momento antes de las elecciones en Provincia de Buenos Aires había convalidado tasas altísimas, después evidentemente un poco le preocupó, tras la derrota, el impacto sobre la economía real, entonces empezó a jugar en tasas más bajas. Pero de este modo es más tentador todavía ir al dólar y ya estás rozando el techo de la banda”.

“Las expectativas son unidireccionales y se viene un cambio de raíz de plan. Si no lo hubiera, si hubiera titubeos, demoras o una continuidad de esta especie de sueño de la dolarización endógena y de congelar la oferta monetaria o cosas por el estilo, que creo que ya no están en la cabeza de nadie, incluso dentro del gobierno, se demoraría todavía más el ajuste”, explicó.

Y añadió que cualquiera sea el resultado electoral se impone un cambio de rumbo. Cuanto antes eso ocurra, más fácil va a ser llegar a las elecciones presidenciales de buena forma, y los cambios no son profundos. “Hay que liberar el tipo de cambio, eliminar cualquier tipo de control que exista y anunciar un programa de compra de reservas que elimine esta incertidumbre que existe”, aseguró.

De no ser así, “se va a agravar la recesión, el problema de las reservas y la falta de acceso al crédito va a generar dudas sobre la solvencia del sector público argentino. Además, se van a demorar las inversiones”.

Cottani señaló que es fundamental dar la señal de que los controles cambiarios son parte del pasado y que han sido eliminados por completo. Explicó que será necesario un dólar más caro, que luego podría abaratarse si ingresan capitales.

Sostuvo que, en un primer momento, dada la necesidad del Gobierno de comprar dólares, la demanda llevará a una depreciación del tipo de cambio, ya que persiste un atraso real reflejado en la combinación de recesión económica con déficit en la cuenta corriente.

“El exceso de dogmatismo nos llevó a donde estamos”, concluyó.

