Economía

El FMI nombró a un nuevo director para el Hemisferio Occidental, el área que supervisa el acuerdo con la Argentina

Nigel Chalk reemplazará desde el 27 de octubre en el cargo a Rodrigo Valdés, funcionario que había enfrentado serios cuestionamientos de Milei

Guardar
El FMI anunció la designación
El FMI anunció la designación de Nigel Chalk como titular del Departamento del Hemisferio Occidental (REUTERS)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la designación de Nigel Chalk como titular del Departamento del Hemisferio Occidental, el área responsable de la vigilancia macroeconómica y los acuerdos de asistencia financiera con varios países de América, incluida Argentina. Chalk asumirá este cargo a partir del 27 de octubre de 2025, en reemplazo de Rodrigo Valdés, funcionario que enfrentó serios cuestionamientos del presidente Javier Milei.

El anuncio sobre la promoción de Chalk lo realizó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó la experiencia institucional y la capacidad estratégica adquirida en casi treinta años de servicio dentro del Fondo. Desde 2014, Chalk se desempeña como subdirector de ese departamento, con responsabilidad directa sobre la supervisión y los programas de préstamo de países de gran peso en la región.

Rodrigo Valdés dejará de ser
Rodrigo Valdés dejará de ser en octubre el director del Departamento del Hemisferio Occidental. Reuters

Dentro de esas funciones, Chalk tuvo a su cargo la coordinación de negociaciones y consultas periódicas con economías complejas como Estados Unidos, Brasil, México y, en los últimos años, Argentina. La transición ocurre en el marco de un vínculo particularmente tenso entre la conducción del FMI y las autoridades argentinas, luego de que el predecesor de Chalk generara fuertes resistencias por parte de la administración de Milei.

A raíz de esos desacuerdos, la conducción del FMI desplazó al funcionario previo de las negociaciones multilaterales relacionadas con el programa argentino. Según los reportes disponibles, ese director quedó excluido de las conversaciones centrales y fue reemplazado por otros referentes con menos protagonismo público hasta la llegada de Nigel Chalk. La decisión buscó facilitar la continuidad de la relación bilateral, que venía mostrando señales de desgaste institucional y personal.

Durante la última etapa de negociaciones, el gobierno argentino manifestó reiteradas objeciones respecto del enfoque y el estilo del anterior director regional, considerado dentro del círculo gubernamental como un obstáculo en la búsqueda de consensos para rever los términos crediticios. Este clima de tensión escaló en diversas oportunidades y llevó a replantear la integración del equipo del FMI que atiende a la región.

Rodrigo Valdés cambiarió de función dentro del organigrama y pasará a ser director del Departamento de Asuntos Fiscales. Así, en su lugar, quedó un trío de economistas liderado porLuis Cubeddu, Ashvin Ahuja y Bikas Joshi.

El nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental

Nigel Chalk, de nacionalidad británica e irlandesa, aporta una trayectoria que combina experiencia interna en el FMI y una etapa de paso por el sector privado, cuando dirigió la división de análisis económico de Barclays Bank en Singapur. Desde ese rol, integró equipos globales, sumó perspectivas sobre el sector financiero internacional y se especializó en mercados asiáticos.

La directora gerente del FMI,
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, subrayó que la designación refleja la confianza en la capacidad de Chalk para conducir las relaciones institucionales con peso estratégico (REUTERS)

En el plano académico, Chalk obtuvo una licenciatura en la Universidad de Liverpool, un máster en economía en la London School of Economics y una maestría y un doctorado en economía de la Universidad de California, Los Ángeles. Ha publicado trabajos sobre reforma financiera y política fiscal y dictó cursos en diversas universidades, incluido su paso como docente en UCLA y Rutgers.

Durante su tiempo en el FMI, Chalk encabezó misiones técnicas, entre ellas once consultas sucesivas del artículo IV a Estados Unidos y tareas de asistencia para varios países del continente americano. Desarrolló estrategias de monitoreo sobre el cumplimiento de metas fiscales y monetarias en los Estados miembros, con énfasis en la evaluación de riesgos macroeconómicos.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, subrayó que la designación refleja la confianza en la capacidad de Chalk para conducir las relaciones institucionales con peso estratégico. En palabras del propio Fondo, las cualidades de liderazgo de Chalk resultan especialmente valiosas para afrontar los niveles de complejidad y las demandas crecientes de monitoreo en la región.

Temas Relacionados

FMINigel ChalkJavier MileiRodrigo ValdésKristalina GeorgievaDeudaArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ante la imposibilidad de sumar de reservas, Caputo anticipó que trabaja en “alternativas” para pagar la deuda en dólares

El ministro de Economía dejó definiciones a un usuario de X que preguntó por los abultados vencimientos de corto plazo en un contexto de interrupción de las compras de divisas por parte del Tesoro

Ante la imposibilidad de sumar

“Ilusionismo macroeconómico”: la definición de un ex ministro de Hacienda sobre el Presupuesto 2026

Hernán Lacunza criticó las estimaciones oficiales plasmadas en el proyecto para la inflación, el dólar y el crecimiento económico

“Ilusionismo macroeconómico”: la definición de

El Mercosur advirtió que las salvaguardas agrícolas de la Unión Europea deben atenerse a lo ya pactado

La demanda fue presentada por los ministros de Relaciones Exteriores del bloque sudamericano luego de una reunión en Río de Janeiro

El Mercosur advirtió que las

Confirmaron uno de los descubrimientos de oro más grandes del siglo: dónde está y qué cantidad de metal tiene

Ubicado en el estado de Nevada, un yacimiento presenta reservas estimadas y proyecciones de extracción que lo posicionan entre los principales depósitos auríferos de la actualidad. El informe abarca planes de desarrollo, producción y características técnicas

Confirmaron uno de los descubrimientos

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.485 y el mayorista está a 50 centavos del techo de la banda

El dólar al público gana cinco pesos. El dólar mayorista sube a un récord de $1.474, frente a posturas de venta por USD 200 millones a $1.474,50, atribuidas a entes oficiales

Dólar hoy: en el Banco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marcha Universitaria, en vivo: las

Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

Ante la imposibilidad de sumar de reservas, Caputo anticipó que trabaja en “alternativas” para pagar la deuda en dólares

“Ilusionismo macroeconómico”: la definición de un ex ministro de Hacienda sobre el Presupuesto 2026

Salta: a un día del juicio, hallaron muerto al principal acusado del brutal femicidio de Jimena Salas

Traficaban más de 800 kilos de marihuana en lancha y los tiraron a la costa del río tras ser descubiertos por la policía

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Edman Lara amenaza con

Bolivia: Edman Lara amenaza con “salir a defender el voto” si Jorge Quiroga gana el balotaje

“Diego Rojas, !presente!”: así fue la noche en que su voz volvió a escucharse a través de su novela

El ex ministro Arturo Murillo recibe su cuarta detención preventiva en Bolivia por un caso de corrupción

China quiere aprovechar la debilidad de Cuba para aumentar su presencia militar cerca de Estados Unidos

El primer ministro indio respaldó los esfuerzos de Donald Trump por alcanzar la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia

TELESHOW
Historias fugaces, mates y un

Historias fugaces, mates y un corazón: ¿Un nuevo capítulo para el amor entre El Polaco y Barby Silenzi?

La tierna foto de Alberto Cormillot por los 4 años de su hijo Emilio: “En un abrir y cerrar de ojos”

La sorprendente declaración de Evangelina Anderson durante su viaje por Europa: “Ya tengo novio”

El desgarrador pedido de Daniela Celis a la Virgen de Luján por la salud de Thiago Medina: “Volvé con nuestras hijas”

Un clásico renovado, opción vegetariana y un postre llamativo: cuál será el menú de los Martín Fierro 2025