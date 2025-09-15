Quién es la primera mujer latinoamericana en liderar la vicepresidencia regional del Banco Mundial

Susana Cordeiro Guerra, nueva vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

La economista brasileña Susana Cordeiro Guerra fue designada como vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, cargo que asumirá desde el próximo 15 de septiembre. Desde la sede del organismo en Washington, liderará la relación del organismo con 31 países de la región y gestionará una cartera de operaciones de USD 41.500 millones.

La nueva vicepresidenta es la primera mujer latinoamericana en ocupar este puesto, sustituye a Carlos Felipe Jaramillo, quien fue nombrado vicepresidente del Banco Mundial para Asia Oriental y el Pacífico. Cordeiro Guerra se enfocará en promover el desarrollo basado en la generación de empleo, la obtención de resultados medibles y el fortalecimiento de la colaboración público-privada en la región.

En su primera declaración tras conocerse su designación Cordeiro Guerra subrayó: “Mi prioridad es apoyar a América Latina y el Caribe en la creación de empleos de calidad que son la base del crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza”. Añadió que el empleo “no solo provee ingresos; también aporta dignidad, fortalece a las comunidades y amplía las oportunidades”.

“Trabajando con los gobiernos, el sector privado y los socios locales, podemos crear condiciones para la inversión y la innovación que se traduzcan en economías más resilientes y sociedades más prósperas,” agregó.

Antes de este nombramiento, la funcionaria ocupó cargos directivos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde lideró estrategias fiscales y económicas, impulsó la toma de decisiones basada en datos y promovió la innovación financiera.

Entre 2019 y 2021, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, dirigió el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el organismo estadístico del país vecino. En esa posición, tuvo a su cargo la supervisión de 12.000 funcionarios con el objetivo de modernizar las estadísticas oficiales y el censo nacional de población.

Cordeiro Guerra cuenta con un doctorado en Ciencia Política del Massachusetts Institute of Technology (MIT), una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Harvard Kennedy School y una licenciatura en Estudios Sociales de Harvard College. Sus investigaciones incluyen temas como la innovación en la gestión pública, la educación superior y el mercado laboral, así como la descentralización y las disparidades regionales.

The World Bank Group headquarters in Washington, DC, US, on Tuesday, Sept. 27, 2022. World Bank President Malpass said he hasn't considered resigning and isn't under pressure from member countries to do so, after critics slammed him for dodging questions on whether he accepted the scientific consensus that the burning of fossil fuels is driving global warming. Photographer: Samuel Corum/Bloomberg

Según el diario brasileño Folha, además de su trayectoria en los organismos financieros internacionales como el BID y el Banco Mundial, Cordeiro Guerra “cuenta con padrinos influyentes en Washington”, donde tienen sede ambas instituciones.

"Está casada con Elbridge Colby, número dos del Departamento de Defensa de EEUU, y es amiga de Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense, y de su esposo, Jared Kushner, asesor del mandatario. Es madrina de una de las hijas del matrimonio", señaló Folha.

El diario brasileño añadió que en Brasil Cordeiro Guerra “también mantiene vínculos políticos relevantes, especialmente con el exministro de Economía Paulo Guedes, quien la propuso para el IBGE. Dejó el cargo en marzo de 2021, tras recortes presupuestarios”.