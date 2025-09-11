Deflación en alimentos: cuáles fueron los productos que bajaron de precio en agosto según el Indec

El rubro de alimentos y bebidas tuvo una suba del 1,4% en agosto (Reuters)

Durante el octavo mes del año, el rubro de alimentos y bebidas registró un incremento de precios del 1,4%, un valor que está por debajo del IPC general medido por el Indec (1,9%). Lo llamativo, más allá de la diferencia con la inflación promedio, es que fueron más de diez los alimentos que bajaron de precios en agosto.

Según informó el organismo, el producto que más bajó de precio en agosto fue la lechuga, que pasó de costar $4.574,65 en julio a $3.661,12 en agosto, lo que representó una reducción del valor de -20%. No es raro ver variaciones de precio importantes en frutas y verduras, debido a las fluctuaciones constantes de oferta y demanda por cuestiones estacionales. De hecho, los productos que más aumentaron pertenecen a la misma categoría.

Ahora bien, continuando con las bajas de precio, aparece en segundo lugar la harina de trigo común 000, que en su presentación por kilo, bajó de $905,23 a $869,85 en el promedio de los negocios relevados por el Indec, lo que marcó una baja del -3,9%.

En el tercer lugar se ubicó el arroz blanco simple, cuyo precio promedio cayó de $1.848,08 en julio a $1.811,63 en agosto, lo que implicó una baja del -2%. Un comportamiento similar se observó en la papa, que retrocedió -1,7% al pasar de $870,54 a $855,43 el kilo.

Las frutas y verduras encabezaron las subas y las bajas en agosto (Reuters)

El listado de productos con descensos de precios también incluyó al agua sin gas en botellas de 1,5 litros, que pasó de $1.420,62 a $1.397,75 (-1,6%), y al pollo entero, que bajó de $3.910,04 a $3.848,28 por kilo (-1,6%).

A su vez, la docena de huevos de gallina descendió de $4.032,30 a $3.971,62, con una baja de -1,5%. En el caso de las galletitas de agua envasadas (presentación de 250 gramos), el precio promedio cayó de $1.192,53 a $1.175,40, lo que representó una reducción del -1,4%.

Otros alimentos que mostraron retrocesos fueron el azúcar, que bajó de $1.140,81 a $1.130,19 (-0,9%), las arvejas secas remojadas en lata de 220 gramos, que descendieron de $831,15 a $823,89 (-0,9%), y la cerveza en botella, que pasó de $3.376,83 a $3.372,50 por litro (-0,1%).

En todos los casos, las bajas fueron de distinta magnitud, aunque el fenómeno común es que se registraron en más de una decena de productos básicos, lo que ayudó a moderar el índice de alimentos durante agosto frente a la inflación general.

Los que más subieron

En el otro extremo, los productos que más se encarecieron en agosto fueron principalmente frutas y verduras. El mayor aumento se observó en el tomate redondo, que pasó de $2.175,93 a $2.529,01 por kilo, con una suba del 16,2%. Le siguió el limón, cuyo precio promedio avanzó 13,2%, al saltar de $1.119,16 a $1.267,44 el kilo.

La lista de fuertes incrementos también incluyó a la banana, que trepó 9,3% (de $2.273,82 a $2.485,38), y a la naranja, que se encareció 4,4%, de $971,05 a $1.014,18. Dentro de las frutas, también aumentó la manzana deliciosa, que pasó de $2.390,62 a $2.487,51, lo que implicó un alza de 4,1%.

Entre los productos industrializados, la mayor suba correspondió al pan de mesa (presentación de 390 gramos), que se incrementó 4,4% y pasó de $2.976,66 a $3.106,53. Las gaseosas base cola de 1,5 litros aumentaron 3,6% (de $2.712,41 a $2.809,18), mientras que las hamburguesas congeladas en envase de cuatro unidades escalaron 3,3%, de $5.098,61 a $5.265,25.

El cuadro de aumentos se completó con el tomate entero en conserva, que subió 3% al pasar de $1.152,70 a $1.187,61 la lata de 230 gramos, y con el café molido de medio kilo, cuyo precio ascendió de $11.362,10 a $11.669,65, con un incremento de 2,7%.