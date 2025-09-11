Economía

Deflación en alimentos: cuáles fueron los productos que bajaron de precio en agosto según el Indec

La inflación de alimentos fue más baja que el promedio general en agosto. Según el Indec, más de diez productos de la canasta básica redujeron sus precios, entre ellos la lechuga y la harina

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

Guardar
El rubro de alimentos y
El rubro de alimentos y bebidas tuvo una suba del 1,4% en agosto (Reuters)

Durante el octavo mes del año, el rubro de alimentos y bebidas registró un incremento de precios del 1,4%, un valor que está por debajo del IPC general medido por el Indec (1,9%). Lo llamativo, más allá de la diferencia con la inflación promedio, es que fueron más de diez los alimentos que bajaron de precios en agosto.

Según informó el organismo, el producto que más bajó de precio en agosto fue la lechuga, que pasó de costar $4.574,65 en julio a $3.661,12 en agosto, lo que representó una reducción del valor de -20%. No es raro ver variaciones de precio importantes en frutas y verduras, debido a las fluctuaciones constantes de oferta y demanda por cuestiones estacionales. De hecho, los productos que más aumentaron pertenecen a la misma categoría.

Ahora bien, continuando con las bajas de precio, aparece en segundo lugar la harina de trigo común 000, que en su presentación por kilo, bajó de $905,23 a $869,85 en el promedio de los negocios relevados por el Indec, lo que marcó una baja del -3,9%.

En el tercer lugar se ubicó el arroz blanco simple, cuyo precio promedio cayó de $1.848,08 en julio a $1.811,63 en agosto, lo que implicó una baja del -2%. Un comportamiento similar se observó en la papa, que retrocedió -1,7% al pasar de $870,54 a $855,43 el kilo.

Las frutas y verduras encabezaron
Las frutas y verduras encabezaron las subas y las bajas en agosto (Reuters)

El listado de productos con descensos de precios también incluyó al agua sin gas en botellas de 1,5 litros, que pasó de $1.420,62 a $1.397,75 (-1,6%), y al pollo entero, que bajó de $3.910,04 a $3.848,28 por kilo (-1,6%).

A su vez, la docena de huevos de gallina descendió de $4.032,30 a $3.971,62, con una baja de -1,5%. En el caso de las galletitas de agua envasadas (presentación de 250 gramos), el precio promedio cayó de $1.192,53 a $1.175,40, lo que representó una reducción del -1,4%.

Otros alimentos que mostraron retrocesos fueron el azúcar, que bajó de $1.140,81 a $1.130,19 (-0,9%), las arvejas secas remojadas en lata de 220 gramos, que descendieron de $831,15 a $823,89 (-0,9%), y la cerveza en botella, que pasó de $3.376,83 a $3.372,50 por litro (-0,1%).

En todos los casos, las bajas fueron de distinta magnitud, aunque el fenómeno común es que se registraron en más de una decena de productos básicos, lo que ayudó a moderar el índice de alimentos durante agosto frente a la inflación general.

Los que más subieron

En el otro extremo, los productos que más se encarecieron en agosto fueron principalmente frutas y verduras. El mayor aumento se observó en el tomate redondo, que pasó de $2.175,93 a $2.529,01 por kilo, con una suba del 16,2%. Le siguió el limón, cuyo precio promedio avanzó 13,2%, al saltar de $1.119,16 a $1.267,44 el kilo.

infografia

La lista de fuertes incrementos también incluyó a la banana, que trepó 9,3% (de $2.273,82 a $2.485,38), y a la naranja, que se encareció 4,4%, de $971,05 a $1.014,18. Dentro de las frutas, también aumentó la manzana deliciosa, que pasó de $2.390,62 a $2.487,51, lo que implicó un alza de 4,1%.

Entre los productos industrializados, la mayor suba correspondió al pan de mesa (presentación de 390 gramos), que se incrementó 4,4% y pasó de $2.976,66 a $3.106,53. Las gaseosas base cola de 1,5 litros aumentaron 3,6% (de $2.712,41 a $2.809,18), mientras que las hamburguesas congeladas en envase de cuatro unidades escalaron 3,3%, de $5.098,61 a $5.265,25.

El cuadro de aumentos se completó con el tomate entero en conserva, que subió 3% al pasar de $1.152,70 a $1.187,61 la lata de 230 gramos, y con el café molido de medio kilo, cuyo precio ascendió de $11.362,10 a $11.669,65, con un incremento de 2,7%.

Temas Relacionados

PreciosAlimentosInflaciónIPCÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Qué deben hacer los clubes de barrio para mantener los subsidios en las facturas de luz y gas

El Gobierno estableció un plazo de 90 días para que se reempadronen y acrediten requisitos como personería jurídica, cantidad de socios y apertura a la comunidad

Qué deben hacer los clubes

Los inversores apuestan a que las tasas le pueden ganar al dólar hasta una semana antes de las elecciones de octubre

La estrategia del Gobierno de soltar el tipo de cambio y bajar los intereses comenzó a funcionar, pero advierten que la inflación de septiembre va a ser más elevada

Los inversores apuestan a que

Los argentinos compraron ropa por USD 2.200 millones haciendo turismo en el exterior en lo que va de 2025

Los datos corresponden a una estimación de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). En lo que va del año, aseguran, se triplicó la importación puerta a puerta de prendas de vestir

Los argentinos compraron ropa por

Los motivos detrás de increíble salto de las acciones de Oracle que la llevaron a un valuación de más USD 920.000 millones

Los títulos del gigante tech saltaron un 35% y su fundador, Larry Ellison, se convirtió en el hombre más rico del mundo

Los motivos detrás de increíble

El Gobierno festejó el dato de inflación y convalidó tasas más bajas para reducir el impacto en la economía real

El BCRA enhebró dos días seguidos de caída en el interés de sus pases y busca descomprimir la volatilidad de tasas. Caputo aseguró ante empresarios que ese frente comenzó a estabilizarse. Las cifras de actividad fueron críticas por el apretón monetario

El Gobierno festejó el dato
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué deben hacer los clubes

Qué deben hacer los clubes de barrio para mantener los subsidios en las facturas de luz y gas

El PRO le sugirió a LLA que baje a sus candidatos en Río Negro para evitar otra derrota electoral

Los motivos detrás de increíble salto de las acciones de Oracle que la llevaron a un valuación de más USD 920.000 millones

Los cuadernos de las coimas a juicio: la historia de la incendiaria ex mujer del chofer

Imputaron a un ex presidente comunal de Santa Fe por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

INFOBAE AMÉRICA
Saltaron en parapente desde el

Saltaron en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro y ahora son investigados por ataque al patrimonio cultural

Un avance esperanzador para los trastornos del sueño en personas con autismo y síndrome de Down

Russell Crowe y Rami Malek se baten a duelo psicológico en una película sobre los juicios de Núremberg

Resistieron a los nazis, sus historias fueron enterradas y una argentina las rescató: “Varsovia, 1944″, teatro y verdad

Frank Capra, populismo y desigualdad: Robert B. Reich reflexiona sobre los dilemas de Estados Unidos

TELESHOW
#VivaLaFamilia con Virginia Demo y

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”