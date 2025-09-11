Economía

Aerolíneas Argentinas lanza por primera vez vuelos a un destino paradisíaco del Caribe

La línea aérea de bandera identificó una alta demanda para viajar a las playa caribeñas y suma una nueva ruta para el verano

El lanzamiento de esta ruta responde a la demanda de pasajeros interesados en viajar al Caribe

Aerolíneas Argentinas anunció el inicio de una nueva ruta a Aruba, que conectará la isla caribeña con Buenos Aires, Córdoba y Mendoza durante parte de la temporada alta.

El servicio, que comenzará el 1 de enero y se extenderá hasta el 28 de febrero, ofrecerá tres frecuencias semanales que conectarán las tres jurisdicciones, con regreso a la capital argentina, además de un vuelo semanal los viernes entre Mendoza y Aruba, y otro los jueves entre Córdoba y Aruba.

Aruba se presenta como un destino cuya principal característica es su clima cálido y estable, con variedad de alojamientos, oferta gastronómica reconocida y opciones de actividades deportivas y culturales.

Las playas más destacadas de Aruba:

  • Eagle Beach y Palm Beach son las más reconocidas por su arena blanca, aguas turquesas y condiciones ideales para nadar o deportes acuáticos.
  • Baby Beach, en el extremo sureste, destaca por aguas poco profundas, lo que la hace apropiada para visitantes que buscan tranquilidad o practicar snorkel.
  • Arashi Beach, con arrecifes cercanos, es buena para buceo y snorkel.
Aerolíneas Argentinas conectará Aruba con Buenos Aires, Córdoba y Mendoza

El lanzamiento de esta ruta responde a la demanda de pasajeros interesados en viajar al Caribe, región que ha registrado un aumento en la cantidad de viajeros argentinos en los últimos años.

Por caso, en la última temporada invernal Punta Cana experimentó un incremento del 77% en el número de pasajeros transportados en comparación con igual período del año anterior, mientras que Cancún registró una suba del 11%.

La tarifa de inicio anunciada para estos vuelos será de 799 dólares más impuestos y tasas por un ticket ida y vuelta, válido para partidas desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Los boletos ya están disponibles a través de los canales de venta de Aerolíneas Argentinas.

Este nuevo destino se suma a otras rutas internacionales que la empresa comenzó a operar recientemente, como los vuelos desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, en Brasil, con dos frecuencias semanales activas desde el 1 de enero hasta Semana Santa.

La tarifa de inicio anunciada para estos vuelos será de 799 dólares más impuestos y tasas por un ticket ida y vuelta

De este modo, Aerolíneas busca ampliar la red de opciones tanto para viajeros locales que buscan destinos en la región como para turistas extranjeros que llegan al país.

Además, “Aerolíneas ya ofrece tarifas competitivas para el turismo receptivo, orientadas a atraer pasajeros desde los mercados internacionales donde opera. Estos viajeros pueden volar hacia Buenos Aires y luego sumar tramos hacia otros destinos del país por apenas 50 o 100 dólares más, fomentando así el turismo en toda la Argentina”, señalaron desde la empresa.

La programación de vuelos incorpora también campañas y promociones ajustadas a rutas, temporadas y segmentos específicos. Entre ellas, la compañía destaca opciones de financiamiento para el público argentino, acciones promocionales en sus principales rutas internacionales y beneficios para los integrantes del programa de millas Aerolíneas Plus, orientados a clientes frecuentes.

“La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo”, concluyó la aerolínea de bandera.

Vale destacar que el interés por los destinos internacionales creció fuertemente en el último año por un tipo de cambio más favorable. En ese sentido, Argentina lideró el crecimiento porcentual del tráfico aéreo en la región durante julio pasado, consolidándose como referente mundial en la recuperación y expansión del sector.

Según datos de la Asociación de Líneas Aéreas de América Latina y el Caribe (ALTA), el país alcanzó un nuevo máximo histórico para un mes de julio, situándose un 6% por encima de las cifras de 2019. En el acumulado de enero a julio, Argentina sumó 19 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 14,7% frente al mismo periodo de 2024.

El impulso provino del segmento internacional que presentó un alza del 14% respecto al mismo mes del año anterior.

