Dos funcionarios de EEUU hablaron del resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Secretario del Interior de los Estados Unidos es Doug Burgum (REUTERS)

La segunda jornada de Gastech 2025 en Milán evidenció el renovado interés de Estados Unidos por la política argentina, tras la derrota sufrida por el partido del presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires el domingo. Dos altos funcionarios de la administración de Donald Trump, Doug Burgum, secretario del Interior, y Chris Wright, secretario de Energía, abordaron en conferencia de prensa tanto los resultados bonaerenses como las perspectivas energéticas globales.

Consultado sobre el impacto de la reciente derrota oficialista en las elecciones de medio término, Burgum resaltó la relación personal entre Trump y Milei, así como el ambiente propicio para nuevas inversiones en Argentina: “Sabemos que hay una gran relación personal entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Argentina. Nos reunimos con empresas durante esta conferencia que estaban muy entusiasmadas con el potencial de invertir en Argentina en torno a ese petróleo y gas”.

“Sabemos que la energía es fundamental para el desarrollo humano. Y cada vez que vemos a un país alejarse del desarrollo responsable de fuentes de energía asequibles, confiables y seguras, eso es una decepción para nosotros“, agregó el funcionario.

Burgum consideró el resultado electoral en Buenos Aires como un “retroceso”, pero centró su análisis en el potencial de la “economía poderosa” que representa el acceso a energía asequible y confiable. Burgum explicó: “La economía es como el agua. El agua corre cuesta abajo, no podés cambiarlo. Al final, la economía gana. Gana sobre la regulación, gana sobre muchas fuerzas que se le oponen. Y creemos que la economía es tan poderosa en torno a tener energía asequible y confiable de estas fuentes de las que hablamos… ya sea a futuro de nuclear, hidroeléctrica, geotérmica, o de combustibles fósiles, y combustibles fósiles limpios, carbón limpio, petróleo y gas limpios, con toda la innovación que puede surgir…”.

El secretario criticó con dureza la efectividad de la política energética basada en fuentes eólicas y solares: “Chris tiene las cifras: como planeta ya gastamos USD 5 trillones en esa estrategia, y no ha dado resultados, solo ha elevado los precios para todos”, afirmó Burgum.

Luego advirtió: “La gente dice ‘sí, pero quizás estemos salvando al planeta de un grado de cambio climático para el año 2100’. Lo que va a salvar al planeta es ganar la carrera armamentista de la inteligencia artificial. Para eso necesitamos energía, y la necesitamos ahora. Tenemos que ocuparnos de los humanos que están hoy en el planeta. Sí, me preocupa el futuro, tengo hijos, me preocupa la próxima generación. Pero todo eso se puede resolver. La verdadera amenaza existencial ahora no es un grado de cambio climático, sino el hecho de que podemos perder la carrera de la IA si no tenemos suficiente energía”.

En este marco, Burgum envió una advertencia sobre el destino de los flujos internacionales de capital: “Los países proenergía van a atraer capital, empleos y tendrán un alto crecimiento del PBI. Aquellos que incentiven la pobreza energética mediante regulaciones y altos costos no atraerán capital. Y los flujos de capital ahora se orientan hacia donde la electricidad vale más que nunca. La cantidad de capital que va a moverse en los próximos dos años va a ser récord, y absolutamente no irá a lugares donde la electricidad cuesta dos, tres o cuatro veces más que en otros lugares del planeta”.

Las intervenciones se produjeron ante un contexto de volatilidad en Argentina, que sigue intentando atraer inversiones para el desarrollo de gas natural licuado (GNL) y la explotación de Vaca Muerta, a pesar de las dificultades políticas.

Burgum reiteró la necesidad de apostar por tarifas bajas y crecimiento económico: “Ese es el futuro. Va a suceder. Es imparable en términos de flujos económicos. Y los países pueden elegir, así como un Estado en Estados Unidos, tener políticas que eleven los costos de la energía. Pero estarán decidiendo quedarse fuera de la próxima ola de innovación, de inversión, que va a impulsar a todos hacia arriba”.

Por su parte, Chris Wright, titular de la Secretaría de Energía estadounidense bajo la administración Trump, adoptó una postura más prudente frente a la situación política argentina: “No haré comentarios sobre la política argentina, pero apoyamos la agenda de libertad de Milei, sin duda. Queremos verla prosperar, al menos para el pueblo argentino”, señaló Wright según el reporte de Infobae.

La presencia de Horacio Marín, presidente de YPF, en Gastech 2025 refuerza la estrategia de captar socios internacionales para los proyectos de GNL encabezados por la petrolera estatal. Durante el encuentro se analizaron los principales desafíos de la economía argentina y la expectativa de recibir inversiones extranjeras, especialmente de empresas estadounidenses, alineadas con la agenda energética del gobierno.

El trasfondo de estas declaraciones es la derrota por 13 puntos sufrida por el espacio libertario frente al kirchnerismo en las elecciones locales bonaerenses del domingo. La administración de Trump impulsa la expansión de las energías fósiles y la reducción de costos como vía para fomentar la competencia y reducir la inflación, en busca de menores tasas de interés.